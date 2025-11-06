OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Nacional

“No puede ser una vitrina personal”: la creciente tensión en asociación de municipios presidida por Gustavo Alessandri

El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) es cuestionado por despidos masivos y contrataciones de trabajadores, pero él replica que se encuentra transparentando la entidad que asumió en mayo de este año.

Por 
Luciano Jiménez
El alcalde Gustavo Alessandri.

Una latente tensión contra el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (ind. RN), líder de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), ha crecido durante los últimos días, que lo tiene con diversos flancos abiertos por su gestión de la plataforma municipal.

Y es que el jefe comunal es objeto de críticas desde diversos sectores, por concejales, diputados y funcionarios, por el manejo administrativo que ha hecho de la ACHM, lo que se ha ido acrecentando durante los últimos días. Pero él se ha defendido públicamente argumentando que las críticas se han producido debido a que está “transparentando” la administración que asumió en mayo de este año.

Todo partió por una denuncia pública a fines de octubre del concejal republicano de Villa Alemana Alejandro Gazmuri, acusando algunos hechos concretos del manejo de recursos públicos y administrativos: en lo particular denunció despidos masivos en la ACHM -15 personas-, lo que habría provocado demandas por pago de indemnizaciones, además de acusar contrataciones políticas de parte del alcalde. Entre ellas, apunta al exsubsecretario de Bienes Nacionales Álvaro Pillado (UDI) y la exdiputada y rostro televisivo Andrea Molina (UDI).

El tema llevó a que el 3 de noviembre el diputado por la zona Diego Ibáñez (Frente Amplio) enviara a la Contraloría General de la República y a la Dirección del Trabajo un oficio para que fiscalizara los hechos denunciados.

“De acuerdo con estimaciones preliminares, los montos involucrados en eventuales indemnizaciones podrían ascender a aproximadamente dos mil millones de pesos, lo que -de concretarse- representaría un riesgo grave para la estabilidad financiera y la continuidad de las operaciones de la asociación, cuyos recursos provienen en gran medida de las cuotas que aportan anualmente los municipios socios”, dice el oficio de Ibáñez.

El diputado Diego Ibáñez (Frente Amplio). FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Parte de esos hechos ya había sido puesto sobre la mesa en un oficio interno de funcionarios de la ACHM al que La Tercera tuvo acceso. El 13 de agosto los directores Joseline Sánchez (Jurídica), Juan Millalonco (Control Interno) y Gabriel Flandez (Administración y Finanzas) advertían, por ejemplo, de seis desvinculaciones del 30 de junio, lo que a su vez fue advertido por las alcaldesas Claudia Pizarro (La Pintana) y Karina Delfino (Quinta Normal) en la sesión de directorio de la ACHM del 14 de julio. Otra desvinculación se produjo el 12 de agosto. Por ese entonces el sindicato de trabajadores ya había hecho denuncias y acusaba malos tratos laborales.

En ese sentido, Ibáñez sostiene a La Tercera que “nos preocupa que la ACHM, que debe representar al mundo local de manera transversal, pueda estar desviando su foco institucional hacia intereses personales o políticos. Las decisiones administrativas de su presidente, el alcalde Gustavo Alessandri, deben rendir cuentas ante los municipios que la integran. La ACHM no puede perder su vocación de servicio público ni transformarse en una vitrina personal. Su tarea es fortalecer la gestión comunal y resguardar los recursos de todas las municipalidades del país”.

El tema ha generado tensión dentro de la propia ACHM, donde Alessandri responde. El alcalde dice que “la asociación está siendo auditada por la Contraloría General de la República y ha sido esta administración la que, proactivamente, ha solicitado al organismo ampliar el alcance de dicha fiscalización hacia ámbitos donde previamente no había intervenido”.

Afirma también que la asociación ha encargado una auditoría externa para controlar las platas y que “en lo relativo a lo que lleva adelante la Contraloría, la ACHM está impulsando una nueva forma de administración a partir de las propias recomendaciones de ellos, pues detectaron ausencia de controles internos, falta de separación de funciones, viáticos pagados en exceso, en restitución, fondos rendidos de manera incompleta y procedimientos sin regulación. Para corregir estas falencias hasta el momento se han dictado nuevos reglamentos que fortalecen la probidad, el orden y la gestión institucional”.

Además, recalca que “también se identificaron gastos operacionales sin rendición y convenios de transferencia de recursos que requerían auditoría. En línea con la transparencia que estamos impulsando, es este presidente el que formalmente le pide a Contraloría revisar estos convenios”.

Sobre las deudas, afirma que “respecto de la supuesta deuda previsional, presuntamente originada incluso con anterioridad a la existencia jurídica de la asociación, hemos estimado que esta situación podría constituir actos contrarios al ordenamiento legal vigente. Por ello se ha solicitado la elaboración de informes en derecho a prestigiosos abogados, con el fin de esclarecer con precisión las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de este hecho”.

Respecto de las desvinculaciones, afirma que no tienen “carácter político” y defiende que es normal que en este tipo de posiciones se trabaje con gente de confianza, como es el caso de los cargos de los funcionarios en cuestión.

Más sobre:Asociación Chilena de MunicipalidadesMunicipiosContraloríaLa Tercera PMACHM

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hallan cuerpo en fosa séptica de San Vicente: Fiscalía indaga eventual presencia de otros cadáveres

Carolina Tohá graba mensajes de campaña para candidatos del Socialismo Democrático

La agenda con miras a la ONU de Michelle Bachelet durante la COP30

Alcalde de Peñalolén en pie de guerra contra mafias chinas y se querella por casinos ilegales

Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita

Trama bielorrusa parte IV: las contradicciones de los conservadores Najle y Yáber para justificar por qué pagaron $45 millones a Migueles

Lo más leído

1.
Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

2.
Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

3.
A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

4.
Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

5.
Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

Servicios

Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Hallan cuerpo en fosa séptica de San Vicente: Fiscalía indaga eventual presencia de otros cadáveres
Chile

Hallan cuerpo en fosa séptica de San Vicente: Fiscalía indaga eventual presencia de otros cadáveres

Carolina Tohá graba mensajes de campaña para candidatos del Socialismo Democrático

La agenda con miras a la ONU de Michelle Bachelet durante la COP30

Ventas de autos de lujo pierden brillo y velocidad en 2025: el opaco desempeño de Ferrari y Porsche
Negocios

Ventas de autos de lujo pierden brillo y velocidad en 2025: el opaco desempeño de Ferrari y Porsche

El evento empresarial en el que reaparecerá el exministro de Hacienda, Mario Marcel

El riesgo país de Argentina sigue cayendo y analistas creen que perforará una importante barrera

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025
Tendencias

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones

Christiane Endler nuevamente es nominada a los Premios The Best de la FIFA
El Deportivo

Christiane Endler nuevamente es nominada a los Premios The Best de la FIFA

El duro castigo a Everton por la invasión de sus hinchas ante la UC en medio de la pelea por no descender

Alerta en Sevilla: el club establece nuevos plazos de recuperación para la lesión de Alexis Sánchez

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
Finde

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana
Cultura y entretención

La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile: “Con las entradas estamos dentro del rango, no estamos excediendo”

Earth, Wind & Fire Experience ft. Al Mckay All Star llega al Teatro Caupolicán

Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita
Mundo

Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita

Israel comenzará a reducir sus fuerzas de reserva en Gaza, según funcionarios

Rama Duwaji, la esposa y artista de la generación Z detrás de la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York

Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía
Paula

Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años