    Nacional

    Alcaldes oficialistas en alta tensión: ediles se fragmentan en la antesala de gran cumbre de Vodanovic, Delfino y Castro

    Este miércoles hubo una reunión entre algunos jefes comunales tras la molestia por no haber sido considerados para una primera reunión de alcaldes oficialistas que hubo en enero.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Los alcaldes Claudio Castro, Karina Delfino y Tomás Vodanovic.

    Hasta el restaurante Comadre Lola en Quilicura llegaron este miércoles a un almuerzo una serie de alcaldes del actual oficialismo y que desde el miércoles de la semana que viene pasarán a ser oposición. Se trató de los jefes comunales de Quilicura, San Joaquín, Puente Alto, La Cisterna, Pudahuel, Cerro Navia y Estación Central, además de representantes de Recoleta y Lo Espejo. El motivo de la cita tuvo un tinte más bien político, pues fue para prepararse en la antesala de otro encuentro que se dará este sábado, organizado por los alcaldes Tomás Vodanovic (FA, Maipú), Karina Delfino (PS, Quinta Normal) y Claudio Castro (ind., Renca).

    Y es que estos últimos organizaron para este fin de semana una cita que tiene como fin articular a los alcaldes de la futura oposición ante la llegada de José Antonio Kast a La Moneda. El problema es que antes de este, los tres ediles organizaron un primer encuentro durante enero, pero dejaron fuera de la convocatoria a varios jefes comunales, lo que despertó tensión y molestia en ellos. Fue así que los tres decidieron organizar para el sábado un encuentro más ampliado, el que se realizará en el Centro Comunitario Santiago entre las 08:30 y las 13:30.

    “Las alcaldesas y los alcaldes de la centro izquierda y el progresismo, en conjunto con los centros de pensamiento Fundación Horizonte Ciudadano, Rumbo Colectivo, Instituto Igualdad, Nodo XXI, ICAL, Casa Común, Chile 21, Centro Democracia y Comunidad y Fundación por la Democracia, le invitan a Ud. a participar de una jornada de reflexión, diálogo y proyección ante el nuevo ciclo que se inicia”, reza la invitación, a la que La Tercera tuvo acceso.

    El escrito agrega que “este encuentro tiene como propósito fomentar la unidad y la articulación, así como identificar los lineamientos estratégicos que incidirán en la gestión los municipios a nivel nacional para generar enfoques comunes frente a la agenda del nuevo Gobierno y el Congreso".

    Los alcaldes Tomás Vodanovic (Maipú), Karina Delfino (Quinta Normal) y Claudio Castro (Renca).

    Lo cierto es que la reunión de este miércoles -de la que varios consultados evitaron hablar- sirvió para indagar qué se espera manifestar en el encuentro de este sábado, en un contexto en el que entendidos en el mundo municipal sostienen que se están configurando especies de “lotes” entre los alcaldes. Ello tendría a la futura oposición aún más dividida, considerando el quiebre que hubo entre el Socialismo Democrático y el Frente Amplio luego del fallo que absolvió a Claudio Crespo por el disparo a Gustavo Gatica, amparándose en la Ley Naín Retamal. En esa oportunidad, desde el FA recriminaron al PS haber apoyado esa normativa.

    El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos (ind.), dice que “esperamos generar un bloque de alcaldes identificados con el sector progresista, que tiene dos objetivos: el primero es construir identidades y generar iniciativas que entreguen un sello al progresismo, es decir, que se note cuando un municipio pertenece a este sector político, y segundo, que busque defender también ciertos derechos ya instalados, que hoy vemos que están en riesgo con el futuro gobierno, como la desmunicipalización de la educación pública, los derechos reproductivos, la distribución de la riqueza y el poder, y el desarrollo urbano”.

    Respecto del lote que se juntó este miércoles, Olmos sostiene que “los alcaldes que nos reunimos tenemos coincidencias, que es el sentido comunitario. Es decir, promovemos el desarrollo de las diversas comunidades que hay en nuestras comunas, con énfasis en las que más lo necesitan. Además tenemos una historia en conjunto en diversas instancias (...) No estamos en ninguna rivalidad con ninguno de nuestros colegas, porque aspiramos a una unidad amplia, pero con este grupo de alcaldes estamos construyendo un proyecto distinto”.

    Añade que “necesitamos generar construcciones de mediano y largo plazo, basadas en ideas y proyectos, y no solo en disputas y peleas de egos”.

    En los entornos de otros ediles señalan que algunos ven con desconfianza la articulación de Castro, Delfino y Vodanovic, porque creen que ellos más bien apuntan hacia otras pretensiones políticas. Por ejemplo, se dice que Vodanovic apostaría a ser candidata presidencial, mientras que Castro intentaría ser gobernador regional de la RM.

