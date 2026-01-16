SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    En casa de Delfino, con Vodanovic y Castro: la cita que preparan los alcaldes en medio de crisis oficialista

    El próximo 24 de enero se reunirá una docena de jefes comunales de la RM, quienes no se sienten representados por el enfrentamiento a campo abierto que se dio esta semana en el sector, alojado en las directivas de las tiendas políticas y el Congreso.

    David Tralma 
    David Tralma
    La tríada de alcaldes Tomás Vodanovic (Maipú-FA), Karina Delfino (Quinta Normal-PS) y Claudio Castro (Renca- ExDC), tendrán un rol clave en la campaña de segunda vuelta.

    El 24 de enero, en la casa de la jefa comunal de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), se reunirán 12 alcaldes del oficialismo, de la Región Metropolitana, para discutir sobre el futuro del sector de cara al gobierno de José Antonio Kast.

    La cita se organizó principalmente con dos metas. Primero, alinear una postura ante la predominancia de la derecha en la Asociación Chilena de Municipalidades, donde hay disconformidad por cómo el alcalde de Zapallar Gustavo Alessandri (independiente pro RN) ha liderado la entidad. Los ediles oficialistas apuntan que ha privilegiado las banderas de su sector por sobre la transversalidad que, dicen, debería tener la organización.

    Segundo, abordar el momento y proyección del oficialismo, en medio de la crisis que se desató entre los líderes de los partidos tras la absolución de Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica, donde se citó la ley Nain-Retamal apoyada por el gobierno de Gabriel Boric.

    A la casa de Delfino llegarán figuras que van más allá del Partido Socialista, partido en el que milita la alcaldesa y que ha protagonizado la crisis del sector.

    Por ejemplo, también estará el independiente Claudio Castro, jefe comunal de Renca, y Tomás Vodanovic, integrante de las filas del Frente Amplio, la otra colectividad en disputa.

    Este grupo de alcaldes mira con preocupación la tensión oficialista que creen que llegó a un punto innecesario. Y toman distancia de los representantes de sus partidos en el Congreso que esta semana fueron subiendo el tono del conflicto al punto de poner en vilo el éxito del cónclave que está programado para discutir el futuro del sector.

    En ese marco, los alcaldes quieren demostrar una señal de unidad.

    La idea de este grupo es que en marzo se puede replicar esta reunión, pero a una escala mucho mayor que involucre a las alcaldías oficialistas de todas las regiones del país. La idea es incluir en dicha cita a figuras del FA como Macarena Ripamonti, de Viña del Mar; Camila Nieto, de Valparaíso, y Carla Amtmann, de Valdivia.

    También a rostros del PS, como Alí Manouchehri, de Coquimbo, y de los otros sectores del oficialismo en crisis, para dar una señal de que la pelea está principalmente radicada entre los líderes del sector que están en el Congreso.

    La organización de la reunión de la próxima semana entre alcaldes de la metropolitana es un evento que se está pensando más allá de las propias convocatorias que puedan surgir desde los partidos.

    Originalmente, de hecho, los partidos estaban organizando un cónclave entre colectividades para el próximo 23 de enero, un día antes de la cita prevista entre alcaldes. En La Moneda, al mismo tiempo, el Presidente Gabriel Boric también impulsó un evento entre el sector, esta vez con el Ejecutivo presente, cuya gestión quedó a cargo de la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos.

    Ambos cónclaves, sin embargo, quedaron en vilo luego de que en el Socialismo Democrático decidieran restarse por la crisis que generó el fallo de Gatica.

