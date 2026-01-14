Absolución de Crespo en caso Gatica fractura al oficialismo por la aprobación de la ley Naín-Retamal

Por casi tres años el Socialismo Democrático se ha encargado de encarar al Frente Amplio (FA) y al Partido Comunista (PC) por oponerse a algunos artículos incluidos en la ley Nain -Retamal impulsada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Hoy, con la absolución de Claudio Crespo, quien fue acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica en una manifestación en el marco del estallido social, llegó la hora de ajustar cuentas.

Desde ambas colectividades destacaron que ellos, a diferencia del PS y el PPD, no estuvieron disponibles para aprobar el artículo sobre la legítima defensa privilegiada de Carabineros.

A través de una declaración pública, la directiva del FA sostuvo que “hoy se confirman las advertencias y reflexiones críticas que expresamos durante la tramitación de la ley Nain-Retamal y que nos llevó a rechazar, entre otros aspectos, la legítima defensa privilegiada”.

En el bloque incluso hubo recriminaciones directas al Ejecutivo. “El gobierno no debió avalar una ley incompatible con los derechos humanos”, sostuvo la diputada Maite Orsini (de la bancada FA). Por su parte, el jefe de bancada de los diputados del FA, Jaime Sáez, sostuvo que “amerita una reflexión profunda, a propósito del legado del gobierno. Este caso puntual, y lo dijimos profusamente en su momento, fue un error grave de lectura política y de ceder ante el relato de seguridad de la derecha únicamente amparado en el populismo penal”.

4 NOVIEMBRE 2025 RETRATO AL DIPUTADO JAIME SAEZ. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

“Nos negamos a varias normas, sobre todo, a la de legítima defensa privilegiada en la ley Nain Retamal, porque sabíamos que, eventualmente, cuando el uso de la fuerza no es necesario y es desproporcionado, produce esto”, dijo la también jefa de bancada del FA, Lorena Fries.

Lo mismo diagnostican en el PC. “Fue una decisión política errónea que se tomó por congraciarse con la derecha, sabiendo que en ningún caso significaría una mejora en las condiciones laborales de los funcionarios policiales, sino que sería utilizada para lograr impunidad ante graves violaciones a los derechos humanos como sucedió en el caso de Gustavo Gatica”, dijo el diputado comunista Matías Ramírez.

El parlamentario agregó que “es lamentable que en un gobierno que se denomina progresista se haya optado por promulgar esta ley en vez de vetar su contenido. La señal para el gobierno entrante es que podrá ahondar en esta agenda de impunidad”.

En esta última colectividad el tema es aún más sensible, puesto que Gatica fue electo como diputado en un cupo de la colectividad. “Expresamos nuestra absoluta solidaridad con Gustavo Gatica y con todas y todos quienes, tras este fallo, siendo víctimas de trauma ocular, se sientan nuevamente vulnerados por un Estado que no los protege”, publicó el PC en un comunicado.

Dirigentes como Hugo Gutiérrez y la diputada Carmen Hertz, ambos militantes PC, se encargaron de compartir en redes sociales la tabla de votación del artículo hoy cuestionado, en que se muestra que los diputados del Socialismo Democrático visaron la medida. “Pase a ver y no los olvide, a los honorables que le dieron impunidad a las policías chilenas (...). La ley Nain-Retamal, la ley maldita de Gabriel Boric”, escribió el exconvencional.

“Que respondan los que la mandaron, que respondan los que la aprobaron y que respondan cuando, a partir del 11 de marzo, se empiece aplicar si ningún pudor (la ley Nain-Retamal)”, complementó la jefa de bancada de los diputados PC, Lorena Pizarro.

Junto con eso, Pizarro criticó directamente al gobierno de Boric. “Este comité iba a recurrir al Tribunal Constitucional para rechazar ese proyecto de ley, y el gobierno a las 8 de la mañana lo proclamó, para que nosotros no pudiéramos recurrir al tribunal. Que se hagan cargo”, arremetió la legisladora comunista.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

En medio de la arremetida del FA y el PC, el jefe de bancada de los diputados del PS, Juan Santana, hizo un llamado a la prudencia. “Es importante señalar que aún no hay sentencia y, por ende, no sabemos los fundamentos. Sería prudente sobre ello”, dijo.

Santana, además, se refirió a la votación de su bancada en la tramitación de Nain-Retamal. “El artículo fue promovido por el gobierno al cual todos pertenecemos y cuyo principal líder es un militante del FA. Quizás es por nuestra cultura política, pero los socialistas no sacamos réditos de estas coyunturas, no nos lavamos las manos de nuestro actuar y no desahuciamos al Presidente Boric”, planteó.

4 NOVIEMBRE 2025 DIPUTADO JUAN SANTANA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

La bancada de diputados PS, además, emitió una declaración pública que señala: “Nos parece lamentable que (...) se haya resuelto su absolución (...). No obstante esto, es importante señalar que la ley Nain-Retamal no fue pensada para dejar en la impunidad el actuar de funcionarios policiales. Mucho menos para amparar crímenes y graves vulneraciones a los derechos humanos”.

Sin embargo, advierten que “las críticas formuladas por el FA y el PC hacia quienes aprobaron la ley no solo resultan injustas, sino también infundadas y oportunistas. Esta fue una ley impulsada y respaldada por el gobierno encabezado por el FA. Fue el gobierno del Presidente Gabriel Boric el que solicitó su aprobación en el contexto del asesinato de funcionarios de las fuerzas de orden. Fue este mismo gobierno el que decidió no vetarla. Y fue también el Ejecutivo el que apuró su promulgación para evitar que parlamentarios recurrieran al Tribunal Constitucional”.

“Si al FA le parecía tan aberrante una ley respaldada por su propio gobierno, debió votar en contra y no abstenerse. Si el PC consideraba que esta ley abría la puerta a aberraciones jurídicas, debió abandonar el gobierno y no permanecer en él mientras se beneficia de cargos y responsabilidades”, concluyeron los diputados socialistas.

La molestia en el PS fue tanta, que la mesa sostuvo una reunión de emergencia con algunos parlamentarios durante la noche del martes para abordar el tema. Hasta el cierre de esta edición, aún se desarrollaba.

Un comentario que no pasó desapercibido fue el de Isabel Orellana, hermana de la ministra de la Mujer del gobierno de Boric. “El Presidente tenía la opción de vetar la ley. No lo hizo. Guárdense el posteo y hagan mejor política”, escribió en su cuenta de X, en respuesta a una publicación del FA que lamentaba el fallo y exigía justicia para Gatica.

En la derecha, en cambio, celebraron el fallo. “Se ha hecho justicia. Desde el día 1 hemos estado apoyando al comandante Claudio Crespo. Siempre hemos creído en su total inocencia y hoy ha sido absuelto”, dijo la diputada y senadora electa Camila Flores (Renovación Nacional). “Orgulloso de haber participado en la génesis de esa ley (Nain-Retamal), en haber logrado que se aprobara por este Congreso, y ahora, por una aplicación retroactiva, que haya ayudado en el caso particular del comandante Crespo”, sostuvo, por su parte, el diputado Jorge Alessandri (UDI).

Diputada Camila Flores (RN)/ Foto: AtonChile.

“El pronunciamiento del tribunal es absolutamente claro, Claudio Crespo es inocente y esto reafirma que la posición que hemos tenido siempre, de que Carabineros de Chile fue el garante de nuestra institucionalidad y que utilizó de forma adecuada la fuerza, hoy es respaldada por una sentencia judicial”, complementó el también diputado Cristián Araya (Partido Republicano).