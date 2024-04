El activo rol articulador de Bachelet que genera suspicacia en el oficialismo

Rodeada por cerca de 50 alcaldes de centroizquierda que le pedían fotos y gestos en su favor, la mañana del 4 de abril Michelle Bachelet volvió a ser la protagonista de su sector, al que llevó a La Moneda en dos oportunidades.

Esa jornada ella fue la principal oradora de la actividad “Construyendo Juntos: Ideas para la Acción Municipal”, organizada por los nueve centros de pensamiento ligados a los partidos del oficialismo y la Democracia Cristiana, que se han organizado en paralelo al cierre del pacto electoral que acordaron las once colectividades de cara a los comicios municipales del próximo 27 de octubre.

“Unidad, unidad, unidad”, fue la frase de la exmandataria socialista con la que se quedaron los asistentes del encuentro en el Hotel Novapark de Santiago. Con el correr de los días el papel de Michelle Bachelet para las municipales ha sido un tema obligatorio dentro de las conversaciones que han sostenido dirigentes del oficialismo.

Y es que la otrora alta comisionada de los DD.HH. de Naciones Unidas (ONU) ha dado un paso al frente para asumir un rol de articulación para las elecciones municipales de este año. Bachelet es consciente del papel que tendrá que jugar. De hecho, en el pasado reciente ya ha puesto a disposición su figura para enfrentar distintas contiendas electorales.

Así lo hizo al aparecer en las campañas del “Apruebo” y del “En Contra” en los dos plebiscitos de 2022 y 2023, respectivamente. Más evidente fue la ocasión en la que puso su capital político a disposición en las elecciones de consejeros constitucionales, en donde se ofreció para encabezar una lista única desde la DC al PC, lo que finalmente no ocurrió.

Bachelet también ha encabezado durante los últimos meses reuniones de análisis políticos respecto a materias puntuales con dirigentes del oficialismo y autoridades del Ejecutivo. Por ejemplo, el pasado 12 de octubre, la expresidenta lideró en su oficina una conversación sobre materias de la agenda de la mujer, a la que asistieron, por ejemplo, la subsecretaria de Patrimonio Cultura, Carolina Pérez; la jefa de gabinete de la ministra Antonia Orellana (Mujer), Javiera Cabello; la asesora de Interior, Carolina Garrido, entre otras.

“Gracias expresidenta Michelle Bachelet por darnos un espacio de encuentro intergeneracional que nos permite crecer, mejorar y hacernos las preguntas difíciles, tan necesarias para poder construir un país justo y feliz”, comentó esa vez en sus redes sociales Carolina Pérez (RD).

Esos encuentros, en donde también se han abordado materias de seguridad o la agenda de cuidados, se configuraron como una primera etapa en el rol que ha asumido Bachelet y se concentró principalmente en realizar diagnósticos sobre los problemas del país.

Ahora, la exjefa de Estado encabezará una segunda etapa en este diseño, en donde se deberán buscar soluciones a dichas problemáticas. Para ello, junto a su entorno congregarán a distintas figuras del mundo político y académico, como alcaldes, representantes de universidades y personeros de los centros de pensamiento del sector. La idea de esta fase es encontrar prácticas particulares que hayan funcionado en la resolución de distintos conflictos, basado en experiencias que hayan sido exitosas.

Toda esta arremetida de la exmandataria ha puesto los focos sobre ella y son varios los que transmiten y especular que la otrora Presidenta se está entusiasmando otra vez con llegar a La Moneda.

Bachelet, en todo caso, estará presente en estos encuentros que organiza siempre y cuando se lo permita su ajetreada agenda, que hoy la tiene en Nueva York, Estados Unidos, en donde está participando en un foro sobre temas de juventud.

Por estos días también estuvo en una conferencia de ONU Mujeres de Guatemala y participó en una charla magistral en Montreal, Canadá. Además, este jueves fue aplaudida en un seminario de liderazgos latinos en la Universidad de Princeton, Nueva Jersey. Ahora, Bachelet retornará a Chile y este sábado recibirá un reconocimiento del Parlamento Andino, en el ex-Congreso de Santiago.

Con ello, el lunes será la protagonista del seminario “Alternativas progresistas contra la violencia y el crimen organizado” en el Centro Cultural del GAM. El hito es presentado por la Fundación Chile 21 y contará con la asistencia de los subsecretarios Manuel Monsalve (PS, Interior) y Eduardo Vergara (PPD, Prevención del Delito), además de la exjefa del Segundo Piso, Lucía Dammert.

Uno de los temas sobre los que más ha ahondado Bachelet por estos días es justamente lo relativo a seguridad. Allí, la expresidenta también ha asumido un papel en la interna de su colectividad, que quedó demostrado con su participación en la redacción de un manifiesto socialista sub 40 en el que se hizo un llamado a convertirse en el “partido de la seguridad”. Esto en el marco del aniversario número 91 de la tienda de París 873, que se celebrará este viernes desde las 19:00 horas en el Teatro Coliseo.

Oficialismo atento al activo papel

El rol que ha ejercido estos meses la expresidenta Michelle Bachelet no ha pasado desapercibido en los partidos del gobierno. Como un déjà vu, cada vez que se habla de la histórica socialista comienzan a surgir las suspicacias de las colectividades respecto de una eventual nueva candidatura presidencial.

Esto, reafirman en su entorno, ha sido descartado por estos días. De hecho, la propia Bachelet ha rechazado esta idea en las últimas entrevistas públicas, como la que concedió a CNN en diciembre de 2023, cuando señaló que “cada vez que me han preguntado si quiero volver a ser candidata, he dicho que no. Como también cada vez que me preguntan, me llaman, si quiero ser candidata a secretaria general de las Naciones Unidas (...) porque llegué a la conclusión de que mi vida en las últimas décadas ha sido bastante intensa”.

La idea siempre surge entre los partidos del gobierno. Y es que hoy dicho sector no cuenta con un nombre claro y consolidado que se haya perfilado para suceder a Gabriel Boric en La Moneda. Algunos dirigentes, sin embargo, desdramatizan dicha situación, advirtiendo que esa conversación recién se dará tras las elecciones municipales.

Al respecto del vacío de liderazgos, la propia Bachelet ha apuntado a que “yo creo que a la democracia le hace bien renovarse, y, por lo tanto, creo que la tarea de las fuerzas democráticas, progresistas, es que haya liderazgos que convoquen a la gente a votar por ellos”.

Finalmente comentó: “En inglés hay una palabra, por default (por defecto), por default tendría que ser yo, es también porque no hay nadie más, o sea, no puede ser. Falta todavía, pero por ahí están apareciendo algunos nombres”.