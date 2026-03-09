Alcaldes progresistas firman la paz tras tensiones en coordinación y abren la puerta a nueva asociación

El Centro Comunitario de Santiago fue el lugar donde un conjunto de alcaldes progresistas se reunieron este sábado y lograron bajar las tensiones que tenían aquejado al sector desde hace algún tiempo . A la cita le antecedían las quejas de un grupo de ediles por una reunión organizada en enero por Tomás Vodanovic (Maipú), Claudio Castro (Renca) y Karina Delfino (Quinta Normal) que buscaba articular a los alcaldes de cara al cambio de gobierno que será presidido por José Antonio Kast. En esa oportunidad otros pares, como Claudia Pizarro (La Pintana) se quejaron de no haber sido invitados a esa instancia, por lo que se buscó realizar un evento más masivo para este sábado .

La cita del sábado fue organizada por centros de estudios -como Horizonte Ciudadano- y a ella acudieron los alcaldes de Copiapó, Los Vilos, Monte Patria, El Monte, El Bosque, Estación Central, La Cisterna, Lampa, Llanquihue, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Puente Alto, Quinta Normal, Renca, San Bernardo, San Joaquín, San José de Maipo, San Ramón, Malloa, Talcahuano, Valparaíso y San Francisco de Mostazal.

Quienes asistieron al evento dicen que la reunión sirvió para descomprimir ánimos, especialmente considerando que asistieron parte de los alcaldes más molestos, como la de La Pintana . En un comienzo hubo un café desde las 08:30 a las 09:40 en el que los alcaldes pudieron conversar informalmente, lo que ayudó a descomprimir las diferencias. Ahí se les pudo ver departiendo animadamente, así como tomarse fotos. Varios hablaron de la necesidad de estar unidos ante la llegada del nuevo gobierno.

En la cita del sábado se marcaron las diferencias entre los diversos lotes que se han formado. Uno de ellos se armó el miércoles pasado con una reunión entre los jefes comunales de Quilicura , San Joaquín , Puente Alto , La Cisterna , Pudahuel , Cerro Navia y Estación Central, además de representantes de Recoleta y Lo Espejo .

Estos alcaldes participaron en la reunión del sábado y marcaron principalmente dos diferencias: la primera es que esperan ser una oposición más dura y no tan dialogante como la que dicen que plantea la alianza Vodanovic, Castro y Delfino . Y la segunda diferencia es que son de un ala de izquierda y no tan asociada al Socialismo Democrático.

Asistentes a la cita dicen que estas diferencias se notaron aún más considerando que al evento del sábado no acudieron Cerro Navia ni Quilicura. Mientras que algunos, como Lo Espejo, solo estuvieron un rato y dejaron luego a un representante.

Durante la cita además la alcaldesa Pizarro, de La Pintana, tuvo la oportunidad de hablar y recalcó que se sentía marginada, pero no hubo muchas réplicas a su discurso. Algunos dicen que se le cobra que para la elección de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) se cuadró con el candidato de la derecha, el alcalde de Zapallar Gustavo Alessandri (Ind.- RN).

Parte de los argumentos de los alcaldes progresistas para que prevalezca la unidad fueron dos puntos: primero, que los jefes comunales quieren defender temas que el futuro gobierno podría perjudicar, según acusan. Uno es el traspaso de la educación municipal hacia los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), y lo otro es la intención de esa administración de no cobrar contribuciones a la primera vivienda, lo que afectaría directamente el Fondo Común Municipal que los municipios más vulnerables reciben .

En segundo término también se habló sobre la posibilidad de salirse de la ACHM masivamente, ya que los jefes comunales progresistas acusan que el líder de esa entidad, Alessandri, ha tenido una actitud personalista con la institución y ha llevado posturas inconsultas con el resto de los integrantes, como por ejemplo su idea de paralizar el traspaso hacia los SLEP.

Pero otras voces sostienen que sería un error salirse, y que en realidad hay que formar una nueva asociación, pero solo de alcaldes de izquierda. Esta idea cobró fuerza durante el encuentro.

El alcalde Vodanovic sostuvo a La Tercera que “vemos con preocupación la forma de ejercer liderazgo que ha tenido el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), por lo que nuestra permanencia en la organización está actualmente en evaluación”.

En ese sentido, el jefe comunal sostuvo que “este encuentro logró convocar a todo el arco progresista, desde los centros de pensamiento de los distintos partidos, representantes políticos y también del mundo independiente. Esto refuerza la unidad que tenemos los alcaldes y alcaldesas de la izquierda y la centroizquierda, demostrando que las supuestas divisiones no eran más que una instalación alejada de la realidad”.

Añadió que “los alcaldes progresistas vamos a seguir trabajando en unidad. Seremos los primeros en sentarnos a la mesa con un ánimo de colaboración con el futuro gobierno, pero también seremos los primeros en defender los avances que hemos conseguido para nuestros vecinos y vecinas, de cualquier medida que signifique un retroceso para ellos, como la eliminación del pago de contribuciones”.

La cita se da en un contexto en que la futura oposición se encuentra dividida, luego de un quiebre entre el Socialismo Democrático y el Frente Amplio, después de que este último sector le recriminara al PS haber apoyado la Ley Naín-Retamal, la que sirvió para el fallo que absolvió a Claudio Crespo por el disparo que provocó la ceguera de Gustavo Gatica.

En el mapa de tensiones que ha habido entre los alcaldes, algunos han visto un contexto político más amplio con la conformación de lotes dentro de los ejes comunales. Así por ejemplo algunos vieron que en la alianza entre Vodanovic, Castro y Delfino se esconderían pretensiones más amplias. Por ejemplo, se dice que Vodanovic buscaría a futuro ser candidato presidencial, mientras que Castro tiene aspiraciones de ser el sucesor de Claudio Orrego como gobernador en la Región Metropolitana .

De todas maneras al término del encuentro, la mayoría de los asistentes mostró una posición a favor de la unidad.