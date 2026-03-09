SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Alcaldes progresistas firman la paz tras tensiones en coordinación y abren la puerta a nueva asociación

    Un encuentro ampliado del sábado sirvió para comenzar a dejar atrás las disputas que dividen al sector, y para aunar fuerzas para enfrentar las posturas del futuro gobierno en torno a los SLEP y contribuciones, así como arremeter contra la Asociación Chilena de Municipalidades, liderada por la derecha.

    Por 
    Luciano Jiménez

    El Centro Comunitario de Santiago fue el lugar donde un conjunto de alcaldes progresistas se reunieron este sábado y lograron bajar las tensiones que tenían aquejado al sector desde hace algún tiempo. A la cita le antecedían las quejas de un grupo de ediles por una reunión organizada en enero por Tomás Vodanovic (Maipú), Claudio Castro (Renca) y Karina Delfino (Quinta Normal) que buscaba articular a los alcaldes de cara al cambio de gobierno que será presidido por José Antonio Kast. En esa oportunidad otros pares, como Claudia Pizarro (La Pintana) se quejaron de no haber sido invitados a esa instancia, por lo que se buscó realizar un evento más masivo para este sábado.

    La cita del sábado fue organizada por centros de estudios -como Horizonte Ciudadano- y a ella acudieron los alcaldes de Copiapó, Los Vilos, Monte Patria, El Monte, El Bosque, Estación Central, La Cisterna, Lampa, Llanquihue, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Puente Alto, Quinta Normal, Renca, San Bernardo, San Joaquín, San José de Maipo, San Ramón, Malloa, Talcahuano, Valparaíso y San Francisco de Mostazal.

    Quienes asistieron al evento dicen que la reunión sirvió para descomprimir ánimos, especialmente considerando que asistieron parte de los alcaldes más molestos, como la de La Pintana. En un comienzo hubo un café desde las 08:30 a las 09:40 en el que los alcaldes pudieron conversar informalmente, lo que ayudó a descomprimir las diferencias. Ahí se les pudo ver departiendo animadamente, así como tomarse fotos. Varios hablaron de la necesidad de estar unidos ante la llegada del nuevo gobierno.

    En la cita del sábado se marcaron las diferencias entre los diversos lotes que se han formado. Uno de ellos se armó el miércoles pasado con una reunión entre los jefes comunales de Quilicura,San Joaquín, Puente Alto, La Cisterna, Pudahuel, Cerro Navia y Estación Central, además de representantes de Recoleta y Lo Espejo.

    Estos alcaldes participaron en la reunión del sábado y marcaron principalmente dos diferencias: la primera es que esperan ser una oposición más dura y no tan dialogante como la que dicen que plantea la alianza Vodanovic, Castro y Delfino. Y la segunda diferencia es que son de un ala de izquierda y no tan asociada al Socialismo Democrático.

    Asistentes a la cita dicen que estas diferencias se notaron aún más considerando que al evento del sábado no acudieron Cerro Navia ni Quilicura. Mientras que algunos, como Lo Espejo, solo estuvieron un rato y dejaron luego a un representante.

    Durante la cita además la alcaldesa Pizarro, de La Pintana, tuvo la oportunidad de hablar y recalcó que se sentía marginada, pero no hubo muchas réplicas a su discurso. Algunos dicen que se le cobra que para la elección de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) se cuadró con el candidato de la derecha, el alcalde de Zapallar Gustavo Alessandri (Ind.- RN).

    Parte de los argumentos de los alcaldes progresistas para que prevalezca la unidad fueron dos puntos: primero, que los jefes comunales quieren defender temas que el futuro gobierno podría perjudicar, según acusan. Uno es el traspaso de la educación municipal hacia los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), y lo otro es la intención de esa administración de no cobrar contribuciones a la primera vivienda, lo que afectaría directamente el Fondo Común Municipal que los municipios más vulnerables reciben.

    En segundo término también se habló sobre la posibilidad de salirse de la ACHM masivamente, ya que los jefes comunales progresistas acusan que el líder de esa entidad, Alessandri, ha tenido una actitud personalista con la institución y ha llevado posturas inconsultas con el resto de los integrantes, como por ejemplo su idea de paralizar el traspaso hacia los SLEP.

    Pero otras voces sostienen que sería un error salirse, y que en realidad hay que formar una nueva asociación, pero solo de alcaldes de izquierda. Esta idea cobró fuerza durante el encuentro.

    El alcalde Vodanovic sostuvo a La Tercera que “vemos con preocupación la forma de ejercer liderazgo que ha tenido el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), por lo que nuestra permanencia en la organización está actualmente en evaluación”.

    En ese sentido, el jefe comunal sostuvo que “este encuentro logró convocar a todo el arco progresista, desde los centros de pensamiento de los distintos partidos, representantes políticos y también del mundo independiente. Esto refuerza la unidad que tenemos los alcaldes y alcaldesas de la izquierda y la centroizquierda, demostrando que las supuestas divisiones no eran más que una instalación alejada de la realidad”.

    Añadió que “los alcaldes progresistas vamos a seguir trabajando en unidad. Seremos los primeros en sentarnos a la mesa con un ánimo de colaboración con el futuro gobierno, pero también seremos los primeros en defender los avances que hemos conseguido para nuestros vecinos y vecinas, de cualquier medida que signifique un retroceso para ellos, como la eliminación del pago de contribuciones”.

    La cita se da en un contexto en que la futura oposición se encuentra dividida, luego de un quiebre entre el Socialismo Democrático y el Frente Amplio, después de que este último sector le recriminara al PS haber apoyado la Ley Naín-Retamal, la que sirvió para el fallo que absolvió a Claudio Crespo por el disparo que provocó la ceguera de Gustavo Gatica.

    En el mapa de tensiones que ha habido entre los alcaldes, algunos han visto un contexto político más amplio con la conformación de lotes dentro de los ejes comunales. Así por ejemplo algunos vieron que en la alianza entre Vodanovic, Castro y Delfino se esconderían pretensiones más amplias. Por ejemplo, se dice que Vodanovic buscaría a futuro ser candidato presidencial, mientras que Castro tiene aspiraciones de ser el sucesor de Claudio Orrego como gobernador en la Región Metropolitana.

    De todas maneras al término del encuentro, la mayoría de los asistentes mostró una posición a favor de la unidad.

    Más sobre:MunicipiosMunicipalidadesACHM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los Tres regresan a Gran Arena Monticello con show de éxitos

    Presidente de la ACHM advierte que se está “perdiendo la batalla contra el crimen organizado” tras caso de Quinta Normal

    El último mea culpa de Boric y su molestia con parlamentarios

    Cómo la expansión del conflicto en Medio Oriente pone en riesgo las inversiones chinas en la región

    Lollapalooza contra Adidas: Autoridad aeronáutica inicia investigación contra la marca por sobrevuelo no autorizado

    El crimen de una mujer de 26 años que genera alertas en Quinta Normal y que obligó a revisar la seguridad de Karina Delfino

    Lo más leído

    1.
    Encuesta Cadem califica a Presidente Boric con nota 3,7 y lo posiciona como el peor evaluado desde 1990

    Encuesta Cadem califica a Presidente Boric con nota 3,7 y lo posiciona como el peor evaluado desde 1990

    2.
    El macabro hallazgo del cadáver de una mujer frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal

    El macabro hallazgo del cadáver de una mujer frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal

    3.
    El crimen de una mujer de 26 años que genera alertas en Quinta Normal y que obligó a revisar la seguridad de Karina Delfino

    El crimen de una mujer de 26 años que genera alertas en Quinta Normal y que obligó a revisar la seguridad de Karina Delfino

    4.
    Coordinadora 8M calcula al menos 500 mil asistentes a marcha en Santiago y llama a huelga para este lunes

    Coordinadora 8M calcula al menos 500 mil asistentes a marcha en Santiago y llama a huelga para este lunes

    5.
    AVO II alcanza un avance del 31%: futura carretera unirá La Reina con Peñalolén

    AVO II alcanza un avance del 31%: futura carretera unirá La Reina con Peñalolén

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Servicios

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Rating del domingo 8 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 8 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Presidente de la ACHM advierte que se está “perdiendo la batalla contra el crimen organizado” tras caso de Quinta Normal
    Chile

    Presidente de la ACHM advierte que se está “perdiendo la batalla contra el crimen organizado” tras caso de Quinta Normal

    El último mea culpa de Boric y su molestia con parlamentarios

    Alcaldes progresistas firman la paz tras tensiones en coordinación y abren la puerta a nueva asociación

    El desafío demográfico en Chile
    Negocios

    El desafío demográfico en Chile

    Estabilidad antes que riesgo: dónde y cómo invierten las mujeres en Chile

    De Gregorio descarta “una emergencia fiscal”, pero estima que el manejo del gobierno de Boric en el tema “pasa raspando”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar
    Tendencias

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años

    Nicolás Bisquertt hace historia al obtener el primer diploma paralímpico de Invierno para Chile
    El Deportivo

    Nicolás Bisquertt hace historia al obtener el primer diploma paralímpico de Invierno para Chile

    El recuerdo de Claudia Schüler, beca Proddar y dificultades: los secretos del exitoso proceso que encumbra a las Diablas

    “Desastroso, horrible e indignante”: Cobresal se lanza con todo contra el árbitro Piero Maza

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Los Tres regresan a Gran Arena Monticello con show de éxitos
    Cultura y entretención

    Los Tres regresan a Gran Arena Monticello con show de éxitos

    Lollapalooza contra Adidas: Autoridad aeronáutica inicia investigación contra la marca por sobrevuelo no autorizado

    Qué cumplió o no cumplió el gobierno de Gabriel Boric en Cultura

    Cómo la expansión del conflicto en Medio Oriente pone en riesgo las inversiones chinas en la región
    Mundo

    Cómo la expansión del conflicto en Medio Oriente pone en riesgo las inversiones chinas en la región

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán y le muestra su “apoyo inquebrantable”: “Su mandato requerirá de valentía”

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso