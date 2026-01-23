SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Socialismo Democrático apuesta por el divorcio con el FA y PC e ignora llamado de Boric

    PS, PPD, radicales, liberales, DC y FRVS llegaron al encuentro que tenía por fin delinear un futuro como oposición distanciados de los partidos más a la izquierda. Lo hicieron contra la voluntad del Presidente Boric, quien esta mañana les exigió estar a la altura.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    23-01-2025 Conclave Socialismo Democratico - La Tercera- Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    Veinte minutos antes de la polémica reunión del Socialismo Democrático sin el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), el Presidente Gabriel Boric decidió hablar en un punto de prensa, por la emergencia de los incendios. Ahí se refirió al estado de la alianza de gobierno, marcado por el encuentro que, hasta el cierre de esta edición, aún se desarrollaba.

    “Yo lo que le pido a los partidos políticos, a todos, es que se pongan a la altura de la situación. La gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa. Nos quieren ver trabajando, nos quieren ver unidos por Chile. Entonces, por favor, de una vez por todas, pónganse a la altura”, dijo el Mandatario desde La Moneda.

    Lejos de tomarlo con un llamado a la unidad, sus palabras enfurecieron a quienes llegaron a la cita que se desarrolló desde las 11:30 horas en la sede del PS. “No voy a pelear con el Presidente, se está yendo, está deshabilitando el cargo. Hace tiempo que hace declaraciones más bien como dirigente que como presidente de la República. Tiene que ver con el síndrome del pato cojo”, dijo a su ingreso el diputado Jaime Mulet (FRVS).

    La molestia de los presentes responde a que ellos llegaron con un objetivo claro al encuentro: comenzar a delinear una oposición al gobierno de José Antonio Kast separados del PC y el FA. Esto en conjunto con la Democracia Cristiana (DC) y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), los que también fueron convocados. Así lo sinceraron algunos a su ingreso. “Hoy, como vamos, es muy probable que haya dos oposiciones”, dijo el senador Jaime Quintana, quien preside el PPD.

    De acuerdo a quienes asistieron, en la cita se dijo que la polémica derivada de la absolución de Claudio Crespo, en torno a la postura de cada colectividad ante la ley Nain-Retamal, dejó en evidencia un asunto de fondo: que la coalición oficialista nunca logró cuajar.

    Pese a que el Mandatario se propuso como legado el conformar una coalición amplia de partidos durante su administración, los presentes consensuaron que las “dos almas” del gobierno se mantuvieron presentes desde 2022 hasta la fecha. En ese entendido, sugirieron, lo natural es que exista mayor coordinación entre los partidos de centroizquierda.

    “Al menos desde el Partido Liberal, nuestra posición es ser una oposición constructiva (…). No partimos con una premisa de mala fe (…). Hay dos miradas de oposición”, dijo el timonel liberal, Juan Carlos Urzúa, a su llegada.

    Otro punto puesto sobre la mesa en el encuentro fue que la unidad -solicitada por el Presidente- no depende solo de disposición, sino que también pasa por contenidos. En ese sentido, se comentó que el PC ya tomó la decisión de ser una oposición radical. En los partidos de centroizquierda no cayó bien el llamado que hizo esa colectividad a la movilización apenas ganó Kast, el que fue respaldo por el FA.

    En la reunión también se mencionó que la conducta del FA en torno a la ley Nain-Retamal, al cuestionar una iniciativa que fue respaldada por el gobierno, “hace retroceder la relación política de hace cuatro años atrás”.

    La estrategia del FA en torno a la postura del Socialismo Democrático ha sido no condenar el encuentro, para evitar que la discusión deje de escalar. “Hemos optado por no entrar en esta polémica”, dijo ayer, a 24 Horas, el secretario general de la colectividad, Andrés Couble. Sin embargo, hay excepciones. El jefe de bancada de los diputados del FA, Jaime Sáez, dijo a radio Pauta, en referencia a la reunión, que “es importante que esos partidos en declive se unan para tener fuerza o caen en irrelevancia”.

    Más sobre:PolíticaPartido SocialistaOficialismo

