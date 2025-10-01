La calculadora del Mundial Sub 20: los resultados que necesita Chile para meterse en octavos

La selección chilena Sub 20 tuvo un duro revés. En la segunda fecha del Mundial en que el equipo funge como anfitrión, los dirigidos de Nicolás Córdova cayó por 2-0 ante el correoso cuadro de Japón.

Después de dos jornadas, la Rojita solo suma 3 puntos en el Grupo A, después de la ya mencionada derrota ante los nipones y el triunfo del estreno ante Nueva Zelanda, el sábado pasado.

Panorama complicado que lo deja en el tercer puesto de la zona, con las mismas unidades que los oceánicos, pero con una conquista menos en la diferencia de goles: 0 para los Kiwis y -1 para la escuadra nacional que perdió 2-0 frente a los orientales.

En ese contexto, los locales están obligados a conseguir un resultado positivo en la última presentación cuando se mida ante el equipo juvenil de Egipto, el único que perdió en sus primeros dos encuentros de la zona.

Posibles escenarios

El viernes próximo, a las 20:00 horas, los pupilos de Córdova se medirán a los Faraones en un compromiso clave. En paralelo, en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, Nueva Zelanda y Japón definirán el primer puesto del Grupo A.

Sin embargo, se puede producir un triple empate en el liderato. Si los All Whites doblegan a los nipones y la Rojita hace lo mismo con los africanos, los tres primeros quedarán en 6 puntos.

Claro que, en ese caso, comenzará a correr la diferencia de goles entre las tres selecciones. En caso de que persista la igualdad se tomará en cuenta el mayor número de tantos marcados en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión.

Bajo esa perspectiva, si Chile logra una victoria ante el elenco del Nilo se instalará definitivamente en los octavos de final de su Copa del Mundo, ya sea como primero, segundo o tercero. Cabe recordar que clasifican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Los otros resultados

Si los chilenos empatan ante los Faraones sumarán cuatro unidades en tres partidos y eliminarán de manera absoluta a su rival de turno. Contexto en el que deberá esperar el resultado entre oceánicos y asiáticos. Si los Kiwis igualan, ellos serán escoltas de los nipones y, si ganan, el equipo de Córdova será tercero sí o sí. Si los All Whites pierden, Chile es segundo.

Si la Rojita acaba tercera deberá esperar el desarrollo de los otros para conocer cuál será su destino en la competición. Cuatro de los seis mejores terceros de cada grupo optarán a la ronda de las mejores 16 selecciones. Todo dependerá de la cantidad de puntos para ordenar esa particular tabla de posiciones.

En caso de una derrota por cualquier resultado ante Egipto, el anfitrión quedará eliminado de la Copa del Mundo. Los de Córdova suman tres puntos y diferencia de -1, mientras que los africanos no suman y tienen -3 en su cuenta. Si los Faraones vencen por un gol, ambos equipos quedarán en -2. Entonces, el resultado entre ellos quedará a favor de los extranjeros.