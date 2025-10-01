Así quedó la tabla del Grupo A del Mundial Sub 20 tras la caída de la Roja ante Japón.

La Roja Sub 20 cayó ante Japón en el Mundial. Con esto, queda en la segunda posición del Grupo A. Por ahora, se mantiene en lugar de clasificación. Cabe recordar que también avanzan los cuatro mejores terceros. Además, el primer criterio de desempate en caso de igualdades en la clasificación es el partido jugado entre los equipos. Eso tiene a Chile por sobre Nueva Zelanda.

Tras la derrota en la segunda fecha, Nicolás Córdova adelantó el próximo desafío. “Vamos a hacer una evaluación de quienes están en condiciones para el partido del viernes. Esperemos que con los lesionados no sea nada grave”, dijo.

Revisa la tabla