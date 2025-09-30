SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Nueva Zelanda se impone a Egipto y lo deja al borde de la eliminación del Mundial Sub 20

El equipo oceánico venció 2-1 al equipo africano con remontada, en el preliminar del Grupo A, que completan Chile y Japón. En el B, Ucrania y Panamá empataron 1-1.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Nueva Zelanda se impuso a Egipto. FOTO: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Nueva Zelanda se repuso a la derrota inicial ante Chile, en el Grupo A. El equipo de los Kiwis venció 2-1 con remontada a Egipto, escuadra que quedó al borde de la eliminación.

Al menos en los papeles, el equipo africano era el favorito para esta jornada. Y el equipo intentó responder a esa predilección, adelantó a sus jugadores e intentó a asfixiar la salida de los oceánicos.

Argumentos que dieron resultado, al menos en el inicio del enfrentamiento. Cuando el reloj no llegaba a los 5 minutos, los Faraones consiguieron irse arriba en el marcador. Tebo Gabriel tapó una pelota en la salida de los All Whites y alargó a la derecha para Mohamed Abdalla, su centro quedó en los pies de Ahmed Kabaka para el 1-0 con un certero remate de primera.

Pero, así como los egipcios lograban un buen volumen en ofensiva, también permitieron las mismas ventajas defensivas que demostraron ante los japoneses en la derrota de la primera fecha.

Nueva Zelanda no tardó en reconocer esos mismos defectos e intentó explotarlos, especialmente por las orillas. Stipe Ukich desbordó por la derecha y centró de forma perfecta para que Luke Brooke-Smith ganara a los centrales africanos y poner el 1-1, a los 13 minutos.

Los egipcios no salían de su asombro cuando su eventual adversario volvió a golpear, aunque esta vez por el costado izquierdo. Ahora fue Codey Phoenix quien ganó la posición y habilitó perfecto a Lukas Kelly-Heald para que diera vuelta el resultado, al menos momentáneamente, a los 16 minutos.

Comienzo furioso que dio paso a un espacio de más mesura, en el que los oceánicos intentaron administrar esa ventaja, todo para frenar el ímpetu de un rival que estaba al borde de la eliminación.

A tres del final, Egipto se atrevió un poco más. Abdullah Bouestenji se metió al área y su potente disparo fue repelido por el arquero neozelandés Henry Gray. Instantes más tarde, Abdalla quiso apurar, pero la zaga oceánica sacó al tiro de esquina.

Claro que los Kiwis apuraron en el final de la primera. En el tercer minuto de descuento, Fergus Gillion estuvo cerca de aumentar las cifras, pero el golero Ahmed Wahp evitó el tercero.

La segunda parte se caracterizó por una férrea defensa de Nueva Zelanda que se tiró muy atrás para contener el ímpetu de los africanos. A los 67’, Ahmed estuvo próximo al empate, pero su remate se fue levemente desviado. Pese a la insistencia, los oceánicos supieron mantener la ventaja y dejaron a los africanos al borde de la eliminación.

Empata Panamá

Panamá se mantiene con vida en el certamen. Después de la derrota de 3-2 ante Paraguay, en el estreno, la escuadra centroamericana necesitaba un resultado positivo ante Ucrania.

Claro que fueron los europeos quienes se pusieron en ventaja. A los 9 minutos, la estrella Hennadiy Synchuk puso el 1-0 mediante tiro penal. Sin embargo, Gustavo Eloy Herrera logró empatar, a diez minutos del descanso, resultado con el que acabó el partido.

Más sobre:FútbolSelección de Nueva Zelanda Sub 20Selección de Egipto Sub 20

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Un plegable tipo concha con cuerpo de piso flotante

Cordero detalla cronología del caso de Bernarda Vera y reafirma que “no tenemos la certeza” de que mujer hallada en Argentina sea ella

Blue Express anuncia inversión récord de US$100 millones

Ministra Orellana defiende inicio del debate de proyecto de aborto hasta las 14 semanas: “Las mujeres siguen abortando clandestinamente”

Comando de Jeannette Jara se suma a críticas al gobierno por quitar “glosa republicana” del Presupuesto 2026

Senado aprueba en general proyecto que fortalece a la Superintendencia de Medio Ambiente

Lo más leído

1.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

2.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

3.
No hay plata: gobierno reconoce a los partidos que no habrá “glosa republicana” y desata críticas de presidenciables

No hay plata: gobierno reconoce a los partidos que no habrá “glosa republicana” y desata críticas de presidenciables

4.
Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

5.
A qué hora y dónde ver a Chile vs. Japón por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Japón por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Yo soy un vicio más: ¿vale la pena el nuevo EA Sports FC 26?

Yo soy un vicio más: ¿vale la pena el nuevo EA Sports FC 26?

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Slavia Prague por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Slavia Prague por la Champions League en TV y streaming

Cordero detalla cronología del caso de Bernarda Vera y reafirma que “no tenemos la certeza” de que mujer hallada en Argentina sea ella
Chile

Cordero detalla cronología del caso de Bernarda Vera y reafirma que “no tenemos la certeza” de que mujer hallada en Argentina sea ella

Ministra Orellana defiende inicio del debate de proyecto de aborto hasta las 14 semanas: “Las mujeres siguen abortando clandestinamente”

Comando de Jeannette Jara se suma a críticas al gobierno por quitar “glosa republicana” del Presupuesto 2026

Blue Express anuncia inversión récord de US$100 millones
Negocios

Blue Express anuncia inversión récord de US$100 millones

Senado aprueba en general proyecto que fortalece a la Superintendencia de Medio Ambiente

Filial de la portuguesa REN compra línea de transmisión del brazo eléctrico de Los Pelambres

Un plegable tipo concha con cuerpo de piso flotante
Tendencias

Un plegable tipo concha con cuerpo de piso flotante

Yo soy un vicio más: ¿vale la pena el nuevo EA Sports FC 26?

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google

En vivo: la Roja de Nicolás Córdova va por un nuevo triunfo en el Mundial contra Japón
El Deportivo

En vivo: la Roja de Nicolás Córdova va por un nuevo triunfo en el Mundial contra Japón

José Pedro Fuenzalida palpita la participación de la Roja Sub 20 en el Mundial

Nueva Zelanda se impone a Egipto y lo deja al borde de la eliminación del Mundial Sub 20

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis
Finde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

“No muestra arrepentimiento”: fiscalía de Nueva York pide una sentencia no menor a once años de prisión para Diddy Combs
Cultura y entretención

“No muestra arrepentimiento”: fiscalía de Nueva York pide una sentencia no menor a once años de prisión para Diddy Combs

El tiempo en las bastillas: Fernando Ubiergo celebrará 50 años de canciones en su mayor gira nacional

The Chemical Brothers regresa a Chile luego de 10 años

Qatar dice que algunos de los puntos del plan de Trump para Gaza necesitan “aclaración” y “negociación”
Mundo

Qatar dice que algunos de los puntos del plan de Trump para Gaza necesitan “aclaración” y “negociación”

Trump y su mensaje a generales de EE.UU.: fin a “la cultura woke” en el Ejército y advertencia sobre “una invasión interior”

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacude el centro de Filipinas

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel
Paula

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos