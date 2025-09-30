Nueva Zelanda se impone a Egipto y lo deja al borde de la eliminación del Mundial Sub 20

Nueva Zelanda se repuso a la derrota inicial ante Chile, en el Grupo A. El equipo de los Kiwis venció 2-1 con remontada a Egipto, escuadra que quedó al borde de la eliminación.

Al menos en los papeles, el equipo africano era el favorito para esta jornada. Y el equipo intentó responder a esa predilección, adelantó a sus jugadores e intentó a asfixiar la salida de los oceánicos.

Argumentos que dieron resultado, al menos en el inicio del enfrentamiento. Cuando el reloj no llegaba a los 5 minutos, los Faraones consiguieron irse arriba en el marcador. Tebo Gabriel tapó una pelota en la salida de los All Whites y alargó a la derecha para Mohamed Abdalla, su centro quedó en los pies de Ahmed Kabaka para el 1-0 con un certero remate de primera.

Pero, así como los egipcios lograban un buen volumen en ofensiva, también permitieron las mismas ventajas defensivas que demostraron ante los japoneses en la derrota de la primera fecha.

Nueva Zelanda no tardó en reconocer esos mismos defectos e intentó explotarlos, especialmente por las orillas. Stipe Ukich desbordó por la derecha y centró de forma perfecta para que Luke Brooke-Smith ganara a los centrales africanos y poner el 1-1, a los 13 minutos.

Los egipcios no salían de su asombro cuando su eventual adversario volvió a golpear, aunque esta vez por el costado izquierdo. Ahora fue Codey Phoenix quien ganó la posición y habilitó perfecto a Lukas Kelly-Heald para que diera vuelta el resultado, al menos momentáneamente, a los 16 minutos.

Comienzo furioso que dio paso a un espacio de más mesura, en el que los oceánicos intentaron administrar esa ventaja, todo para frenar el ímpetu de un rival que estaba al borde de la eliminación.

A tres del final, Egipto se atrevió un poco más. Abdullah Bouestenji se metió al área y su potente disparo fue repelido por el arquero neozelandés Henry Gray. Instantes más tarde, Abdalla quiso apurar, pero la zaga oceánica sacó al tiro de esquina.

Claro que los Kiwis apuraron en el final de la primera. En el tercer minuto de descuento, Fergus Gillion estuvo cerca de aumentar las cifras, pero el golero Ahmed Wahp evitó el tercero.

La segunda parte se caracterizó por una férrea defensa de Nueva Zelanda que se tiró muy atrás para contener el ímpetu de los africanos. A los 67’, Ahmed estuvo próximo al empate, pero su remate se fue levemente desviado. Pese a la insistencia, los oceánicos supieron mantener la ventaja y dejaron a los africanos al borde de la eliminación.

Empata Panamá

Panamá se mantiene con vida en el certamen. Después de la derrota de 3-2 ante Paraguay, en el estreno, la escuadra centroamericana necesitaba un resultado positivo ante Ucrania.

Claro que fueron los europeos quienes se pusieron en ventaja. A los 9 minutos, la estrella Hennadiy Synchuk puso el 1-0 mediante tiro penal. Sin embargo, Gustavo Eloy Herrera logró empatar, a diez minutos del descanso, resultado con el que acabó el partido.