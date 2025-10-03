SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La Roja y Nicolás Córdova contra la pared: Chile se juega el Mundial ante Egipto

La derrota frente a Japón dejó en una incómoda posición al combinado nacional. Ya un hecho, por ejemplo, que el anfitrión tendrá que salir de Santiago si avanza de fase. El entrenador debe lidiar, además, con dos bajas claves.

Por 
Christian González
 
Carlos Tapia
Nicolás Córdova, en la caída de la Roja Sub 20 ante Japón (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La Roja y Nicolás Córdova están contra la pared. La caída frente a Japón, inobjetable desde el punto de vista de la superioridad de los asiáticos, deja al anfitrión del Mundial Sub 20 en una situación incómoda: mirar la calculadora para proyectar sus posibilidades de avanzar a los octavos de final. En esa instancia se inscribirán los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros. Ninguna de esas plazas está asegurada para el dueño de casa.

"Es un partido de fútbol que tenemos que salir a tratar de ganar. Se juegan dos años de trabajo. Como todos los días, nos jugamos cosas“, admitió Nicolás Córdova después del revés ante los orientales. También describió a Egipto, la escuadra ante la que, literalmente, Chile se juega el Mundial. ”Rival físico. Con Japón estuvieron muy atrás. Con Nueva Zelanda salieron más. Son rivales complejos. Esto se define por detalles", consideró.

Al margen de las consideraciones futbolísticas, la preocupación, ahora, es matemática. El equipo nacional tiene tres unidades. Figura en el segundo puesto del grupo A, detrás de Japón, gracias al triunfo sobre los oceánicos en el debut. En esa condición, un triunfo sobre los africanos le dará la clasificación como segundo del grupo, si Nueva Zelanda no vence a los nipones, o como uno de los mejores terceros si los All Whites se anotan con un auténtico batacazo y derrotan a los asiáticos.

Los problemas comienzan con los otros resultados posibles. En caso de una igualdad ante Egipto, la Roja tendrá que esperar que Nueva Zelanda no gane para terminar en la segunda casilla. Un triunfo de los neozelandeses revuelve el naipe y obliga a revisar quiénes se posicionarán entre los mejores terceros. Una nueva caída y una victoria o un empate de los oceánicos sería fatal, pues sentenciaría la eliminación del dueño de casa. Si Nueva Zelanda pierde, habrá que revisar la diferencia de goles.

Las dudas no son solo numéricas. Las hay, también, en torno al funcionamiento del equipo nacional. En la antesala de la decisiva jornada, la principal preocupación es la falta de contundencia ofensiva, considerando que ese aspecto será clave para definir la clasificación. La conclusión es preocupante: Chile ha marcado apenas dos goles, ambos ante Nueva Zelanda. El ‘detalle’ es que ninguno de los tantos ha sido aportado por un delantero: anotaron el volante Lautaro Millán y el defensor Ian Garguez.

Las miradas se posicionaron sobre dos elementos: el diseño táctico de Córdova, que opta por un delantero nominal, teóricamente apoyado por cuatro volantes y el rendimiento de Juan Francisco Rossel, precisamente quien ocupa la plaza de ariete. Al margen de que la disposición táctica no se tradujo en lo absoluto en el volumen ofensivo que proyectaban el entrenador y sus asistentes, hay quienes observan que el cruzado no se siente cómodo lidiando recurrentemente con los centrales, generalmente de espaldas al pórtico, y que su mayor potencial lo despliega llegando desde atrás, con el arco rival de frente. Precisamente, porque le saca mejor provecho a su potencia y velocidad.

Juan Francisco Rossel, en el partido entre la Roja y Japón (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Bajas sensibles

La Roja no solo sufre por los resultados o por la falta de gol. Frente a los Faraones no contará con dos de las principales figuras: el defensor Matías Pérez y el volante Emiliano Ramos. Ambos sufrieron la misma lesión en el choque ante Japón: desgarro de bíceps femoral. En ambos casos, la dolencia los margina del resto del Mundial.

En ese escenario, el estratega tendrá que echar mano a las alternativas. En la defensa, recurrirá al hispano Milovan Celis. Como carrilero izquierdo, optará por Rodrigo Godoy.

Más sobre:Mundial Sub 20La RojaSelecciónSelección Sub 20Nicolás CórdovaEmiliano RamosMatías PérezJuan Francisco Rossel

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cancillería entrega detalle de gestiones que realizaron desde 2024 por el caso Bernarda Vera

Cencosud abre investigación para determinar las causas del incendio en el mall Costanera Center

Sarah Mullally, primera mujer arzobispa de Canterbury, cargo de mayor rango dentro de la Iglesia de Inglaterra

El boom de la IA: Hitachi salta en bolsa tras acuerdo con OpenAI mientras Fujitsu amplía colaboración con Nvidia

La Policía británica estima que uno de los fallecidos de la sinagoga de Manchester podría haber muerto por disparos de los propios agentes

Pantalla corporativa originó incendio en tienda de zapatillas del mall Costanera Center

Lo más leído

1.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

2.
Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

3.
Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

4.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

5.
“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Temblor hoy, viernes 3 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 3 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Revisa los feriados de octubre y cuándo es el próximo fin de semana largo

Revisa los feriados de octubre y cuándo es el próximo fin de semana largo

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

Cancillería entrega detalle de gestiones que realizaron desde 2024 por el caso Bernarda Vera
Chile

Cancillería entrega detalle de gestiones que realizaron desde 2024 por el caso Bernarda Vera

Cencosud abre investigación para determinar las causas del incendio en el mall Costanera Center

Pantalla corporativa originó incendio en tienda de zapatillas del mall Costanera Center

El boom de la IA: Hitachi salta en bolsa tras acuerdo con OpenAI mientras Fujitsu amplía colaboración con Nvidia
Negocios

El boom de la IA: Hitachi salta en bolsa tras acuerdo con OpenAI mientras Fujitsu amplía colaboración con Nvidia

Pensiones: la primera aproximación del FAPP al manejo de riesgos financieros de los recursos que debe gestionar

Administración Boric dejará casi sin holgura fiscal a próximo gobierno y expertos advierten un escenario aún peor

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro
Tendencias

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

¿Lloverá este fin de semana en Santiago? Qué dice el pronóstico del tiempo

Cómo son los misiles Tomahawk que EEUU evalúa suministrar a Ucrania y cómo podrían cambiar el curso de la invasión rusa

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Real Betis por la liga española
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Real Betis por la liga española

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

Colo Colo y la U van por su sueño continental en la Libertadores femenina 2025

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública
Finde

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

De Francisca Valenzuela a Criminal: el festival Rockódromo revela el cartel de su edición 2025
Cultura y entretención

De Francisca Valenzuela a Criminal: el festival Rockódromo revela el cartel de su edición 2025

Cómo el dispar vínculo entre Silvio Rodríguez y Pablo Milanés encontró su abrazo definitivo en Chile

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Sarah Mullally, primera mujer arzobispa de Canterbury, cargo de mayor rango dentro de la Iglesia de Inglaterra
Mundo

Sarah Mullally, primera mujer arzobispa de Canterbury, cargo de mayor rango dentro de la Iglesia de Inglaterra

La Policía británica estima que uno de los fallecidos de la sinagoga de Manchester podría haber muerto por disparos de los propios agentes

Petro acusa a EE.UU. de hacer del Caribe zona de “agresión y colonización” tras su despliegue de aviones

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta