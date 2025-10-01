SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Gran parte del resultado pasa por mí”: la dura autocrítica de Juan Francisco Rossel tras la caída de la Roja ante Japón

El delantero de la UC asume responsabilidad en el revés ante los asiáticos, que pone en duda la clasificación del equipo de Nicolás Córdova a la siguiente ronda del Mundial Sub 20.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Juan Francisco Rossel, en el partido entre la Roja y Japón (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Juan Francisco Rossel es el jugador más cercano al arco rival que contempla el equipo que ha planteado Nicolás Córdova en la Roja Sub 20. El delantero formado en Universidad Católica llegó al Mundial con un rótulo que, para muchos, constituía un aval: había sido el máximo anotador del combinado nacional en el Sudamericano de la categoría.

Sin embargo, en el certamen planetario, el capitán de la Selección juvenil aún no encuentra la red. Su rendimiento se ha transformado en materia de análisis. No son pocos lo que han criticado al estratega por ubicarlo en una posición que le incomoda. Más que como centrodelantero de referencia, muchas veces obligado a recibir de espaldas al pórtico, lo prefieren llegando desde atrás, con el arco de frente.

La dura autocrítica de Juan Francisco Rossel luego de la caída de la Roja ante Japón

El delantero de la UC está inquieto. Después de la caída ante Japón, de hecho, realizó una dura autocrítica. "Gran parte del resultado pasa por mí también. Erré hartas chances de gol, la verdad”, admitió, con crudeza, en una entrevista con DSports. “Estoy muy frustrado. Le pido disculpas a la gente. Al equipo, gracias por apoyarme”, complementó.

El atacante abordó la forma de superar lo que considera un mal momento personal. “Tengo claro que el delantero pasa por momentos. En la Selección trabajamos con psicólogos, con coaches. Estamos bien protegidos. Tengo que sacarme esto, con tranquilidad. Es parte del fútbol. Estoy seguro de que con Egipto lo voy a arreglar“, proyectó.

Juan Francisco Rossel, en una disputa de balón con Kazunari Kita (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Finalmente, abordó las opciones de clasificación. “Depende de nosotros todavía. Estamos muy tranquilos. Tenemos que sacarnos lo de Japón. Pero con Egipto estoy seguro de que vamos a clasificar a octavos", puntualizó, al término de su reflexión.

La defensa de Córdova

Córdova defendió su ubicación en el campo de juego. “Vamos a hacer una evaluación de quienes están en condiciones para el partido del viernes. Esperemos que con los lesionados no sea nada grave. Rossel es nueve. Él juega ahí, no lo puedo poner en otra posición. Es tan nueve que en el Sudamericano hizo cinco goles””, declaró, a modo de respaldo al ariete.

En ese contexto, el entrenador recurrió a una explicación más general para justificar la caída. “El fútbol es errores puntuales y a partir de eso perdemos hoy. El partido estaba parejo. Mucho rato nos bloqueamos ambos equipos. Después de ponerse en ventaja ellos hicieron su negocio y se echaron atrás”, puntualizó. "Tuvimos muchas casi situaciones. Nos quedaba largo. No estuvimos finos en la parte final”, esbozó.

“El equipo estuvo a la altura de competir. A ratos hicimos el juego nosotros y a ratos ellos. Pero el rival concretó. Con dos penales se hace mucho más difícil. En el segundo error, al final, nos costó mucho más. Estábamos con menos fuerza”, sintetizó.

“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

