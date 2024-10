Juan Francisco Rossel, canterano de la UC: “El trabajo de Tiago Nunes ha sido bueno, él no armó este equipo”

Juan Francisco Rossel (19) es una de los proyectos más promisorios que han salido de las divisiones inferiores de Universidad Católica en el último tiempo. El joven futbolista está desde los 4 años en la UC. Ha quemado todas las etapas en el club estudiantil hasta llegar al primer equipo. Fue uno de los elementos que más sorprendió a Tiago Nunes en su llegada a San Carlos de Apoquindo. El diálogo con El Deportivo, el jugador entrega sus definiciones, expone sus metas y cuenta por qué eligió a la Roja por sobre la selección de Ecuador.

¿Es más díficil debutar en esta UC que en la que venía ganando todo?

Se puede ver de dos maneras. Si estás en un equipo ganador quizás es fácil adaptarse, pero los jugadores que estaban es por algo. Ganaron el tetracampeonato. Tampoco debe ser tan fácil llegar, sumarse y jugar. Creo que Marcelino Núñez y los jugadores que se pudieron consolidar en esos años también tuvieron mérito. Estar al otro lado, que es lo que me ha tocado a mí, quizás años no tan ganadores, más bien difíciles, torneos complicados, hizo que me costara al principio, fue un proceso largo, pero me gustan los desafíos. Si la situación es cuesta arriba me motivo más, no es un problema.

En agosto, frente a Palestino, anotó su primer gol profesional y de chilena ¿Cómo lo recuerda?

Ha sido el momento más lindo que he vivido en mi carrera, que es corta aún. No lo podía creer. Trabajo todos los días para conseguir momentos así y la verdad es inexplicable el sentimiento que uno siente al marcar un gol, de local, en una cancha difícil y en un partido que íbamos perdiendo. La chilena surgió en el momento, fue repentino, porque me quedó ahí y me tiré nomás. Tampoco pensé en agarrarla tan bien para que fuera gol. No se me viene a la mente otro jugador que haya hecho su primer gol de chilena. Habla bien de mí y de que me atreví a hacerlo.

¿Cómo está la UC de cara a la recta final?

Teníamos una seguidilla de partidos que nos había costado ganar, pero este equipo no va a bajar los brazos hasta el final. Pese a que estemos lejos, vamos a seguir peleando.

Rossel anotó un gol ante Palestino, de chilena. Foto: Luis Sevilla

Pero los resultados no han sido los esperados. ¿Cómo analiza el momento institucional?

El tetracampeonato fue el momento más glorioso del club. Uno sabía que íbamos a ganar. Me tocó verlo, disfrutarlo, celebrar. No fui parte del equipo, pero lo disfruté. El balance es positivo en estos últimos años. Se ha ganado más que se ha perdido. El balance del club en los últimos años es positivo. Es de los equipos que más jugadores saca al extranjero. Católica hace un trabajo excepcional con las divisiones menores.

Justo ahora la ANFP busca disminuir el presupuesto para las divisiones inferiores...

Es triste que no en todos los equipos se trabaje bien y que los altos mandos no quieran invertir en los jugadores menores. Al final, ellos son el sustento a futuro. Si pasa, lamentablemente hay que acatar y trabajar con lo que hay. Pero nos ha costado, se ha notado a nivel Selección y en las copas internacionales, donde no damos la talla, pero también depende de otra gente. Católica yo creo que marca la diferencia en la formación como persona, si bien te forman como jugadores, también te forman como persona, te enseñan valores, te educan, cosas simples como el salud, el por favor, gracias. Esa es la gran diferencia.

¿Qué le aporta Tiago Nunes?

Ha sido importante en mi desarrollo. Me ha dado confianza. Le agradezco mucho y tengo que seguir ganando más minutos con el trabajo en el día a día. Creo que el trabajo que ha hecho ha sido bueno, él no armó el equipo pero ha sabido sacar resultados, mejorar el rendimiento a jugadores que podían dar más.

Ahora el entrenador extendió su vínculo...

Es importante, porque te vas adaptando a la idea de él, a la forma en que él quiere jugar, lo que plantea. Los jugadores están comprometidos con el plan de él.

¿Cómo es compartir con Zampedri? Está a un gol de ser el máximo goleador del club...

Lo he visto desde que llegó y para mí fue un ídolo desde esos momentos. Hace goles en los clásicos... hace goles como sea. Es un sueño compartir con él. También con Nico Castillo, que yo lo veía de chico y era mi ídolo. Zampedri a los jóvenes nos cuida harto, nos da consejos, nos apoya. Es un crack.

¿Se visualiza como titular el próximo año?

Me imagino un 2025 con competencias internacionales, con el estadio listo y... pienso en las competencias internacionales, esas son las verdaderas vitrinas. En la Libertadores te ven equipos de afuera. Si haces una buena presentación, te van a llamar. Tengo que agarrar una regularidad, no uno o dos partidos. Tienen que ser hartos. Así visualizo el 2025 con el nuevo estadio, con competencias internacionales y jugando, consolidado.

¿Complica no ser locales en San Carlos

El tema de la localía ha sido complicado. Tampoco es una excusa para nosotros, pero ha sido un tema. El estadio es un sueño para todo el plantel. Todos quieren jugar ahí. Va a ser uno de los estadios más buenos de Sudamérica. Quiero jugar ahí. Estamos ansiosos, siempre hablamos de cuándo va a estar, pero todo a su momento.

¿Quiere jugar por Chile?

¿En la selección chilena? Sí, ya estoy decidido. También me contactaron desde Ecuador, pero no quedamos en nada. Mi intención siempre fue representar a Chile. Estoy tranquilo con esa decisión, pero aún me falta para poder estar ahí. Soy joven y tengo que ganarme mi lugar, con trabajo, con humildad, con los pies en la tierra. No estoy desesperado. Si sigo trabajando de buena manera sé que eso va a llegar.

Rossel eligió jugar por Chile y no por Ecuador. Foto: Luis Sevilla

¿A quienes tiene como referentes?

Veo mucho fútbol. Siempre me gustó Luis Suárez, cuando estaba en el Barcelona era letal. En este último tiempo Karim Benzema, cuando estaba en el Real Madrid, ese nueve más suelto, con mayor libertad. Me gusta jugar así. Ellos dos han sido referentes para mí.

Habla de Suárez y Benzema, que son centrodelanteros, pero a usted le ha tocado jugar en todo el frente de ataque...

Mi posición original es centrodelantero. Ante Copiapó entré de puntero derecho, no me complica. He jugado de enganche, de puntero izquierdo, con doble nueve. Siento que puedo jugar por todo el frente. No me complica, no veo como una excusa la posición, donde el profe me necesite voy a cumplir.

¿No le afecta no tener un puesto fijo?

Es un beneficio. Si falta un jugador en una posición, yo puedo cumplir ahí. Lo veo como un beneficio.

¿Cuál es su meta?

Ganarme un puesto en la UC. Pero me falta un montón. Debo agarrar regularidad, marcar goles, ser protagonista del equipo, volverme un jugador importante. El día que yo logre eso se me van a abrir otras puertas al extranjero. Mi sueño es representar a la selección chilena y jugar en Europa. Con trabajo todo puede pasar, bueno, todo llega a su momento también, pero no estoy desesperado.

¿No piensa en lo económico? ¿Qué haría si le llega una oferta de México o Arabia Saudita?

Yo soy futbolista porque me gusta jugar a la pelota, no por el dinero. Quiero llegar a una liga competitiva, eso es importante.

¿Tiene algún interés fuera de la cancha?

Me gusta estar con mi familia. No me gusta salir, mi círculo es bien cerrado. Tengo pocos amigos. En el fútbol he hecho amistades, quizás pocas. Soy tranquilo. No me gusta ir a las discotecas y todas esas cosas. Me gusta leer, me gusta jugar videojuegos, ver series, cosas así. Estoy leyendo un libro de Kobe Bryant, The Mamba Mentality. Me interesa el tema de la mentalidad y la superación.