US$ 25 millones para el Mundial Sub 20: el desglose a la cuantiosa inyección del Estado al megaevento que se realizará en Chile

Luego de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, el Estado chileno siguió apostando por la organización de numerosos megaeventos. De hecho, la vara es elevada, pues dentro de ese interés también surge la postulación a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2036. Es por esta razón que en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2025 están contemplados millonarios recursos para los diversos certámenes que albergará el país, como parte de este camino para recibir la máxima cita polideportiva.

En total, la partida presupuestaria del Ministerio del Deporte contempla 196.499.521 millones de pesos, que supera los $ 187.997.767.000 asignados inicialmente para este año, pero que es inferior a los $ 211.015.553.000 que finalmente dispuso el organismo que lidera Jaime Pizarro, luego de reajustes y leyes especiales. Eso sí, el cuadro comparativo de la Dirección de Presupuestos también establece que solo se ha ejecutado $ 109.978.641.000 al 31 de agosto. Es decir, un 52% de lo destinado.

Sin embargo, frente a esta última situación, la explicación del Instituto Nacional de Deportes está relacionada con otros eventos nacionales e internacionales. “En el tercer trimestre de viene una parte importante del gasto del IND. Juegos Deportivos Escolares, Sudamericano Escolar, Juegos Nacionales y de la Araucanía, junto a la inversión en infraestructura aumentará la ejecución presupuestaria. Recordemos que los años 2022 y 2023 la ejecución del presupuesto fue del 98%”, explica el organismo ante la consulta de El Deportivo.

Para el ejercicio del próximo año, la propuesta también establece $ 23.832.167.000 para el fortalecimiento del deporte de alto rendimiento convencional y paralímpico y casi $ 10 mil millones a la asistencia a la carrera deportiva. Asimismo, el Sistema Nacional de Competencias Deportivas recibirá $ 11.359 millones, mientras que el Comité Paralímpico de Chile tendrá una asignación de $ 299.637.000. Mientras también se contempla un monto de 8.966.420 para inversiones en infraestructura deportiva.

En materia de megaeventos, la billetera fiscal es generosa, siendo el principal beneficiario el Mundial Sub 20 del próximo año, que se desarrollará en las ciudades de la Zona Central del país: Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua y Talca. Es por ello que, por una parte, el Instituto Nacional de Deportes proyecta alrededor de 15 mil millones para el mejoramiento de los recintos que albergarán la cita futbolística. Sin embargo, la ley de presupuestos contempla otros $ 10.146.982.000 (US$ 11 millones) para la organización de la cita. Es decir, el aporte estatal bordeará los US$ 25 millones.

Los otros megaeventos

Otra de las grandes apuestas estatales es la organización de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027. Para este megaevento, el monto asignado para el próximo año es de $ 2.111.621.000. La abultada cifra se justifica en una serie de requerimientos exigidos. “Estamos muy contentos de poder realizar este evento, que por primera vez se realizará en el hemisferio sur, por lo que necesitamos comenzar a trabajar desde ya e ir cumpliendo con todos los compromisos adquiridos al momento de la postulación”, detallan desde el gobierno.

Este evento contará con 13 deportes en competición, 14 modalidades y un deporte en exhibición. Reunirá a más de 1.000 atletas de 20 países, más de 2.000 voluntarios y una importante cantidad de espectadores de toda la región.

Por otra parte, el Mundial de Ciclismo de Pista del próximo año también recibirá una importante cifra para su desarrollo: $ 1.671.535.000. Mientras que la Americup de básquetbol femenino contempla un monto de 245.872 millones de pesos.

Además, en la partida se detalla el tope de personal que puede ser contratado, siendo el Mundial Sub 20 el evento que más capital humano necesitará, con un máximo de 78 funcionarios por un total de $ 564 millones, seguido por el Mundial de Ciclismo de Pista (62 trabajadores y un techo $ 338.900.000), la Americup (55 personas y $ 103 millones) y los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales (10 empleados con un máximo de $ 30 millones).

En tanto, los Juegos Parapanamericanos Juveniles de 2025 no aparecen en la partida. Sin embargo, desde el IND explican que los fondos vienen de otros orígenes. “El recurso para la organización de los Parapananericanos Juveniles saldrá del aporte de Gobiernos Regionales, y de recursos propios del Sistema Nacional de Competencia del IND y un financiamiento no reembolsable de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina”, señalan.