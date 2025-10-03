DT de Sevilla adelanta la misión para enfrentar el poderío del Barcelona de Lamine Yamal: “Trataremos de dar batalla”

Gabriel Suazo y Alexis Sánchez tendrán un complicado desafío este fin de semana junto al Sevilla. El elenco andaluz aún no ha conseguido ganar de local y este domingo enfrentarán al Barcelona, elenco que llega como líder invicto de la competencia.

En la previa de este encuentro, el técnico Matías Almeida se refirió a la forma en la que enfrentarán a los azulgranas que presentan a Lamine Yamal como una de las principales amenazas.

“Es una semana como todos, con ilusión y ganas. Siempre es mejor corregir después de los triunfos, pero ya tenemos la mente en el Barcelona, un rival muy difícil pero que afrontamos con muchas ganas. Nos queda un entrenamiento más y ahí veremos de qué manera llegamos”, comenzó señalando el DT argentino.

“Se juegan tres puntos y no queremos perderlos. Respetamos a todos los rivales, sabemos al que nos enfrentamos, con todo lo bueno que tiene. Estamos estudiando para lucharlo con nuestras armas. Tenemos buenos jugadores, armas y una afición detrás. Estamos ilusionados. Ojalá nos salga bien”, profundizó.

Además, adelantó la forma en la que intentarán conseguir su primera victoria en casa. “Hay realidades diferentes entre el Barcelona y nosotros. Pero el fútbol es once contra once. No hemos ganado en casa, viene el Barcelona, es difícil pero no imposible. Trataremos de conseguir lo que no hemos conseguido, sea Barcelona o el que sea. Ellos están peleando en la Champions, pero nuestra realidad es otra, trataremos de dar batalla, corrigiendo cosas, y jugando once contra once”.

También fue consultado por Lamine Yamal, una de las principales amenazas de los culés. “Si me detengo solo en un jugador sería un grave error como entrenador. Tiene 20 jugadores buenos, por eso ha ganado lo que ha ganado. Detenerse sólo en uno en grave error, hay un funcionamiento de equipo, que es el que nosotros tenemos que cortar y que estudiar para intentar sacar ventaja”, comentó.

“Si fuese jugador actual y todo el mundo me nombrara sólo dos jugadores de un equipo estaría incómodo. Esos dos jugadores no juegan solos. Hay un equipo detrás más allá de las cualidad de esos jugadores, que asombran a muchos, pero hay otros que asombran en pequeños detalles y no son tan nombrados. No miro sólo dos o tres jugadores. El Rayo también los tenía. Creo en un sistema de juego, como cualquier entrenador”, continuó.

Sobre el estado del equipo indicó que “nosotros vamos en un camino de búsqueda interna, la hablamos de puerta adentro de dónde queremos llegar. No nos puede modificar ni un resultado ni un adversario. Con estos rivales veremos dónde estamos parados. Hablar antes no es beneficioso. Haremos un análisis postpartido. Lo hemos estudiado pero no hay seguridades en ningún partido”.

“Nos ha costado ganar dos partidos seguidos por el momento. Hemos juntado resultados buenos en este poco tiempo, con partidos que hemos jugador mejor que otros. Vamos buscando un funcionamiento, dependiendo de los rivales hemos modificado sistemas, en búsqueda de esa regularidad pero sin descuidar el resultado. Eso es tiempo”, prosiguió.

La dura tarea de Gabriel Suazo y el reencuentro de Alexis Sánchez

Gabriel Suazo tomará relevancia de cara a este duelo ya que, por su posición en la cancha, será el encargado de intentar frenar a Lamine Yamal.

Si bien destacó que los culés son “un tremendo equipo”, le envió un recado al seleccionado hispano. “Es un tremendo jugador (Yamal), pero el Barcelona en general es un gran equipo. Uno se tiene que preocupar por todo”, señaló hace algunos días el ex Colo Colo.

“Nos preparamos para enfrentar a todo el Barcelona, no sólo para un jugador. Es un tremendo rival y lo tenemos clarísimo. Trabajamos para poder contrarrestarlo y también para hacerle daño y ganar el partido”, aseguró el chileno.

Por cierto, el duelo también será especial para Alexis Sánchez. “Su pasado en el FC Barcelona es una motivación para la leyenda del fútbol chileno e internacional, pues no en vano ha jugado en los mejores clubes europeos. Aparte de su paso por el Barcelona, ha estado en los vestuarios de grandes como Arsenal, Manchester United e Inter”, destacó Mundo Deportivo.

“Alexis lleva al Barcelona en su corazón, pues le dio la oportunidad de ganar títulos y fue un club que proyectó su carrera internacionalmente. Sin duda, el domingo vivirá un reencuentro muy especial”, agregaron.

El partido entre Sevilla y Barcelona está programado para este 5 de octubre a partir de las 11.15 horas.