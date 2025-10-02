$6 millones para estar en la final: los elevados precios que la FIFA coloca a las entradas para el Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial de 2026 ya comenzó y con ella se han revelado los primeros detalles sobre la venta de boletos, que arrancó con la fase 1 de preventa y permitirá que los fanáticos adquieran sus entradas en los próximos días. La expectativa es alta, y no sólo por la competencia misma, sino también por los costos.

La FIFA había adelantado que los boletos para la fase de grupos partirían desde los 60 dólares, es decir, aproximadamente 57 mil pesos chilenos, aunque estas cifras corresponden únicamente a la categoría 4.

The Athletic dio a conocer los precios de los otros encuentros. Uno de los aspectos más comentados es la inauguración en México, que se llevará a cabo en el Estadio Azteca. Asistir a este encuentro tendrá un precio elevado: la entrada más accesible costará 370 dólares (cerca de 356 mil pesos), mientras que la más cara alcanzará los 1.875 dólares, alrededor de 1.800.000 pesos. Para desglosar por categoría, la más exclusiva (categoría 1) se ubica en 1.825 dólares; la 2 en 1.290; la 3 en 745 y la 4 en 370.

El trofeo de la Copa del Mundo.

Canadá, que también será sede de uno de los primeros partidos, ofrecerá precios algo más moderados, aunque no necesariamente económicos. La categoría 1 tendrá un costo de 1.745 dólares, la 2 de 1.240, la 3 de 715 y la 4 de 355. Por su parte, Estados Unidos, país anfitrión de 78 de los 104 partidos, tendrá los precios más altos para la inauguración, aún con sede por confirmar: la entrada más accesible será de 560 dólares, mientras que la más cara superará los 2.700 dólares, es decir, más de 2.500.000 pesos. Los precios varían considerablemente según la fase del torneo.

La disputa por el tercer lugar y la gran final mostrará cifras aún más elevadas. Para el partido por el bronce, los boletos irán de 165 dólares en la categoría 4 hasta 1.000 dólares en la categoría 1. La final, en cambio, marcará un hito en cuanto a costos: el boleto más barato costará 2.030 dólares, cerca de 2 millones de pesos, mientras que la entrada más exclusiva superará los 6,300 dólares, equivalente a más de 6 millones de pesos.

Con estos precios confirmados, la Copa del Mundo 2026 se perfila no sólo como un evento histórico por su formato tripartito en México, Estados Unidos y Canadá, sino también como un torneo donde el fútbol tendrá un costo considerable.