La FIFA le raya la cancha a Donald Trump por advertencias al Mundial de 2026

Hace un par de días, Donald Trump puso en jaque a la organización del Mundial de 2026, que Estados Unidos comparte con México y Canadá. El mandatario afirmó que se estudiaría el cambio de subsedes del certamen si se llegaba a la conclusión de que no estaban las condiciones para su adecuado desarrollo.

"Si creemos que alguna ciudad puede ser siquiera un poco peligrosa para el Mundial 2026 (…) dado que se juega en tantas sedes, no lo permitiremos. Moveremos un poco las cosas. Pero espero que no sea necesario”, advirtió, en una alusión dirigida a San Francisco y Seattle. La motivación es política: ambas ciudades están controladas por demócratas. “Son gobernadas por lunáticos de la izquierda radical, que no saben lo que hacen”, planteó.

La FIFA le raya la cancha a Donald Trump por el Mundial de 2026

En la FIFA, la intervención no gustó. Aunque la respuesta demoró un poco, igualmente terminó siendo contundente. “La realidad es que estamos centrados en las 16 sedes y esto es un torneo de la FIFA. La FIFA toma las decisiones, es su jurisdicción.“, respondió Víctor Montagliani, vicepresidente del ente rector del fútbol mundial y, además, timonel de la Concacaf, en el marco de una conferencia en Londres.

Copa-del-Mundo.jpg

El mensaje de Montagliani es, incluso, más categórico. “Con todo el respeto a los líderes mundiales, el fútbol es más grande que ustedes, el fútbol sobrevivirá sus regímenes, gobiernos y eslóganes“, añadió.

“Si tuviera que hacer algo cada vez que un político habla, ya sea un presidente, un senador o un congresista, no podría hacer mi trabajo”, estableció, en la misma línea de las autoridades del fútbol de marcar una postura enérgica frente a una contraparte poderosa.