El Deportivo

Graves problemas enfrentan los hinchas que compraron entradas para el Mundial Sub 20

A menos de un día del estreno de la Rojita, varios usuarios fueron informados de importantes cambios en sus ubicaciones.

Rodrigo Fuentealba 
Rodrigo Fuentealba
Varios problemas enfrentan hinchas para el estreno de la Rojita. FOTO: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

A horas de su inicio, el Mundial Sub 20 de Chile enfrenta problemas de organización. En un escueto comunicado, muchos hinchas tuvieron problemas con sus ingresos para asistir al debut del equipo anfitrión certamen.

La verdad es que la venta de entradas para el torneo juvenil ha sido un éxito. Sobre todo, para los duelos del local, los que han despertado bastante efervescencia entre los simpatizantes.

Al menos para el estreno de este sábado, las entradas ya se agotaron. Sin embargo, todavía quedan ingresos disponibles para los partidos del 30 de septiembre de la Selección frente a Japón y, el cierre de la fase grupal, el viernes 3 de octubre ante Egipto.

Pese al interés de los hinchas varios tuvieron problemas en la validación de sus tickets. En ese contexto, algunos usuarios denunciaron que sus entradas para asistir al Estadio Nacional para la jornada inaugural fueron canceladas unilateralmente o, simplemente, fueron removidos de sus ubicaciones originales.

Las explicaciones

En la noche anterior al debut de la Rojita, varios simpatizantes del equipo se encontraron con la desagradable sorpresa. Algunos, los más afortunados, fueron redireccionados por la organización. Así lo explicó la ticketera en un comunicado.

“Aconteció una situación especial que afecta a tu compra de entradas en el sector General Andes. Por disposición del Comité Organizador Local, se habilitó un espacio destinado a personas con movilidad reducida, lo que implica la reasignación de algunos asientos previamente adquiridos en dicho sector”, explicaron los encargados de vender los ingresos.

En la misma comunicación agregaron que una de las soluciones es que aquellos asistentes que tenían asientos en una zona preferencial sean traslados a galería.

“Debido a la habilitación del espacio, tu asiento será trasladado a General Sur o General Norte. El valor de tu ticket se mantiene igual, aunque la visibilidad del campo de juego varía respecto de Andes”, advirtieron.

Asimismo, la organización afirmó que “este tipo de ajustes pueden generar molestias y por eso te pedimos sinceras disculpas. Esta medida responde exclusivamente a la obligación de garantizar un espacio inclusivo y accesible para todas las personas, de acuerdo con las normativas vigentes de la FIFA y el Comité Organizador Local”.

