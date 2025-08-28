Hablando en francés y con la número 9: Damián Pizarro arriba a Le Havre para relanzar su carrera

Damián Pizarro busca relanzar su carrera en el Le Havre francés, actual colista de la Ligue 1, luego de un muy opaco paso por el Udinese, donde compartió con Alexis Sánchez, el elenco italiano terminó cediéndolo por una temporada al conjunto azul marino.

El delantero ya se sumó a su nuevo plantel, mientras que la institución lo presentó con bastante entusiasmo, detallando su corta trayectoria.

¡Una promesa del fútbol chileno ha llegado a Ciel&Marine! Damián Pizarro, de 20 años, acaba de firmar cedido por el Udinese italiano para esta temporada", comienza señalando.

“Aunque este robusto delantero centro diestro ha jugado poco en su primer año en Italia, empezó muy joven en el prestigioso Colo Colo, donde ya acumula 58 partidos (incluyendo 13 en la Copa Libertadores) y 12 goles, además de 8 asistencias, ganando la Copa de Chile en 2023 y el campeonato en 2024″, prosigue el club.

Y finaliza su bienvenida, apuntando que “con la ambición de regresar a la selección absoluta, con la que ya ha disputado una internacionalidad, Damián Pizarro vestirá la camiseta de Ciel&Marine con el dorsal 9. ¡Bienvenido, Damián!“.

Las primeras palabras

El atacante expresó sus primeras palabras en un video que difundió el club en sus redes sociales. Ahí el chileno expresó un par de palabras en francés, que llamaron la atención de los fanáticos.

“Bonjour, je suis Damián. Allez le HAC”, señaló el delantero, lo que traducido al español, significa: “Hola, soy Damián. ¡Vamos el HAC!“, en alusión a las siglas del Havre Athletic Club

En su paso por Francia, Damián Pizarro buscará despegar y también ganarse un cupo en la nómina de la Selección para el Mundial Sub 20.