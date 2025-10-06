SUSCRÍBETE
El Deportivo

“La grada se rindió a él”: prensa española aplaude al ovacionado Alexis Sánchez en goleada del Sevilla ante el Barcelona

Luego de marcar un nuevo tanto con el Sevilla, el Niño Maravilla vuelve a despertar elogios en el país ibérico. Gabriel Suazo también recibió buenos comentarios.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Alexis Sánchez festejando su gol con el Sevilla en el duelo ante Barcelona

Alexis Sánchez vivió una jornada histórica en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El Niño Maravilla, una vez más, demostró su vigencia en el alto rendimiento al aportar con un gol para el Sevilla, en la goleada por 4-1 ante el Barcelona, su exequipo.

El delantero chileno, a través de un lanzamiento penal al minuto 13, encaminó el triunfo categórico de los nervionenses, que escalaron a la cuarta posición de LaLiga, ubicándose en puestos transitorios de clasificación a competiciones europeas.

Como efecto inmediato, el gran cometido del tocopillano no tardó en generar reacciones positivas en el país ibérico. La prensa española alucinó a la hora de evaluar el rendimiento del nortino, que ya acumula dos goles y una asistencia en cinco partidos disputados.

En primer lugar, el sitio Diario de Sevilla remarcó la jerarquía del futbolista nacional a la hora de comandar el plantel, como así también, la tranquilidad que tuvo al momento de la definición desde los 12 pasos. "Tiene alma de líder y puso lo que había que poner. Calidad en el penalti, trabajo y un par de pases de calidad a Isaac“, escribieron.

En ese marco, el portal Estadio Deportivo se rindió por la forma en la que Sánchez se ha adaptado al elenco que dirige Matías Almeyda, pese a las dudas iniciales que despertaba su edad. “¿Quién dice que no festejan los goles ante un exequipo? Transformó con seguridad un penalti para marcar su segundo tanto tras el que le hizo al Alavés. Además suma una asistencia ante el Elche y fabricó el tanto de la victoria de Vallecas.¡Qué manera de reivindicarse ante las dudas que generó su fichaje! Pasan los años, el hambre no lo pierde. No paró de correr, de lanzar desmarques, de tirar recortes, de ayudar en defensa... Sabía lo que era marcarle al Sevilla con el Barça y cumplió su deseo de compensar", añaden, además de calificarlo con nota ocho.

Seguido de esto, El Desmarque ahondó en la relación que está construyendo el ex Udinese con la hinchada del conjunto andaluz. “Responsabilidad a la hora de tirar un penalti y lanzamiento impecable. No dudó en celebrarlo pese a ser ante su exequipo. Otro partido en el que acumula más de 90 minutos. La grada se rindió a él. Le está dando tanto al Sevilla”, publican, entregándole la tercera nota más alta del plantel, con un nueve.

Elogios para Suazo

Al igual que Sánchez, Gabriel Suazo también tuvo una destacada actuación en el abultado triunfo del Sevilla sobre el cuadro culé. El formado en Colo Colo entregó seguridad a la hora de contener los ataques del tridente compuesto por Robert Lewandowski, Ferran Torres y Marcus Rashford.

Por ello, su rendimiento fue evaluado de manera positiva por la prensa de España. “Pone raza en cada balón y cerró bien su banda a costa de no proyectarse en ataque esta vez”, parte diciendo el Diario de Sevilla.

Gabriel Suazo tuvo una gran actuación en la goleada del Sevilla al Barcelona.

"No le pillan desprevenido nunca. No sólo fue obligó a Rashford a cambiarse de banda y secó a Ferran, además estuvo atento a las ayudas, taponó tres disparos en el área, cerró a la perfección los centros laterales desde el carril opuesto, demostró carácter guerrero y siempre halló una salida poco comprometida. Master defensivo“, complementa Estadio Deportivo, colocándole un ocho.

En El Desmarque, en tanto, destacaron su presencia en la marca por el carril izquierdo. “Ganador en el duelo con Ferrán Torres, hasta el punto de que tuvo que ser sustituido el valenciano. Jugador con muchísimo oficio que necesitaba el Sevilla como el comer. Puede ser el gran acierto de Cordón en este verano“, cierran, calificándolo con un siete.

LaLiga Alexis Sánchez Sevilla Barcelona Fútbol Gabriel Suazo Prensa de España Fútbol de España Fútbol español Fútbol internacional

