Locura pirata: Coquimbo Unido solicita aumento de aforo tras agotar las 11 mil entradas para el duelo ante Colo Colo

Coquimbo Unido avanza a paso firme hacia su primer título en la historia del fútbol chileno. Líder exclusivo de la Liga de Primera, el equipo pirata le saca 14 puntos a la U y la UC, sus más cercanos perseguidores, lo que convierte el inminente logro en una posibilidad cada vez más concreta.

El próximo desafío será enfrentar a Colo Colo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en un partido que ya genera gran expectativa. Aún faltan cinco días para el encuentro, pero en la ciudad portuaria ya se respira un clima entusiasmo. Las entradas comenzaron a venderse el jueves pasado y se agotaron en tiempo récord. Las 11 mil localidades disponibles ya tienen dueño.

Ante la gran demanda, el club solicitó a la autoridad un aumento de aforo, buscando sumar tres mil tickets más. Cabe destacar que para este encuentro solo podrán asistir hinchas de Coquimbo Unido. La intención de la directiva es mantener el estadio exclusivamente aurinegro y asegurar un ambiente controlado para este trascendental duelo.

Coquimbo Unido es el líder exclusivo de la Liga de Primera. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

La medida no solo contempla la venta limitada de boletos, sino también restricciones en la vestimenta. Estará prohibido el ingreso con camisetas o símbolos alusivos a Colo Colo dentro del Sánchez Rumoroso. Además, se reforzará la seguridad, con la disposición de 150 guardias en el estadio durante el partido, programado para las 12.30 horas del domingo 19 de octubre.

El equipo de la Cuarta Región se prepara con todo para concentrar el sábado previo al encuentro y llegar en óptimas condiciones al choque que puede significar un paso más hacia la gloria. Los jugadores del puerto, bajo la dirección técnica de Esteban González, ultiman detalles estratégicos, conscientes de la importancia del compromiso frente al conjunto albo de Fernando Ortiz.

La cautela de González

El 12 de septiembre fue el último partido de Coquimbo. Luego vino la detención por el Mundial Sub 20 y la fecha FIFA. Desde entonces, González ha optado por exhibir cautela en el cuadro aurinegro. “Muchas veces el técnico habla, pero los jugadores están hablando en la cancha. En los momentos malos tengo que hablar yo. Aun así, siempre hablo. Lo más importante son los futbolistas”, señaló.

“Vamos paso a paso. Quedan siete fechas, es muchísimo. Son 21 puntos. En el fútbol puede pasar cualquier cosa. Este grupo trabaja con nobleza, se sacrifica muchísimo en cada entrenamiento. Compiten siempre, no quieren perder nada. Queda demostrado hasta el final”, enfatizó el técnico del cuadro pirata.

En esa línea, el DT descartaba que la pausa de un mes afectara a sus futbolistas. “Este receso nos viene muy bien. Hay muchas cosas que tenemos que hacer como plantel, trabajaremos muchísimo para las últimas siete fechas”, señalaba.