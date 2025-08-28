SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Juan Cornejo: “Coquimbo nunca estuvo en una posición tan buena; los de más edad tratamos de calmar a todo el club”

El defensor es uno de los más experimentados del plantel. De esa condición y de la vivencia de las últimas tres temporadas piratas, se afirma para traspasar la lección aprendida a sus compañeros y el resto del club.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Juan Cornejo, en un partido de Coquimbo Unido (Foto: Photosport) ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Juan Cornejo asume que su misión en Coquimbo Unido trasciende con largueza la de darle soporte defensivo al equipo de Esteban González. El zaguero la extiende, incluso, a la totalidad del club pirata. El equipo nortino está cumpliendo su mejor campaña histórica. Lo dicen las estadísticas, que reflejan un momento único: a nueve fechas del término de la Liga de Primera, encabeza la tabla de posiciones con 50 puntos, 12 más que Universidad de Chile.

“Los que tenemos más edad, el Mono (Diego Sánchez), Cecilio (Waterman) y yo, tratamos de mantener la calma. Coquimbo nunca estuvo en una posición tan buena. Lo hacemos con todo el club. De aquí al receso, queremos mantener el mismo tranco”, apunta, en el inicio de la entrevista con El Deportivo.

Juan Cornejo explica el éxito de Coquimbo Unido: “Más que uno sea la figura, lo que queremos es ganar el fin de semana”

A nueve fechas del término del torneo, literalmente, se puede hablar de una cuenta regresiva.

Ya queda menos, cada vez menos. Es una realidad. El Mono, (Sebastián) Galani y yo ya llevamos tres años y esos tres años hecho hecho buenas campañas, también. Pero esta ha sido distinta. Ya completamos los puntos que acumulamos en 2023, por ejemplo. En 2024 pasaron cosas que nos perjudicaron.

¿Se refiere a la salida de Luciano Cabral o hubo alguna otra situación que explicara el bajón que tuvieron, después de una primera rueda notable?

La ida de Lucho (Cabral) nos golpeó mucho. No se pudo encontrar un jugador que lo reemplazara. Cambiamos esquemas, intentamos de todo y no le encontramos la vuelta. Ahora somos los mismos del primer semestre. Solo se sumó (Cristián) Zavala y de inmediato se ve que será un aporte. Vamos a intentar mantenernos donde estamos.

La otra diferencia está en la banca, con Esteban González, a cargo.

Desde que llegué estaban el Chino y Miguel (Pinto), claro que como ayudantes de Fernando Díaz. Ya nos conocemos bien, lo que también ayuda bastante.

¿Es una línea continuista o hay diferencias?

Hay matices. Es diferente la forma de trabajar. Eso nos ha ayudado mucho. Esteban nos da las herramientas, en el sentido de lo que puede pasar. Por cómo prepara los partidos, nos muestra bien lo que puede hacer el rival. Eso es fundamental.

Juan Cornejo, en un partido de Coquimbo Unido en 2025 (Foto: Photosport) ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

¿Son más agresivos que con el Nano Díaz?

Somos agresivos en todos los sectores y manejamos bien donde serlo o donde dar espacios. El equipo está físicamente muy bien y eso nos sirve para hacer lo que nos pide el entrenador. Ahí hay un elemento clave, también.

¿No está el peligro de que les gane la ansiedad?

Cuando ganas todos juegan mejor. Es el mejor estímulo posible. Después, solo pensamos en el partido del fin de semana. Ahora jugamos con Audax, que es un gran rival. Por ahora pensamos en un objetivo, que es ese partido.

Hace un par de semanas, Esteban González decía en una entrevista con El Deportivo que el objetivo no es tener al goleador del campeonato, sino que anote la mayor cantidad de jugadores.

El equipo, más que uno sea la figura, quiere que el fin de semana ganemos. Nadie quiere figurar sobre el otro. El año pasado, Cabral nos ayudó mucho, pero todo recaía en él. Este año ha sido muy diferente.

Lo habitual en estas instancias es evadir la mención al título. ¿Les pasa o asumen la obligación?

Más que pensar en el título, aún quedan muchas fechas por disputar. Hay 30 puntos en juego. Cualquiera puede ganar ocho partidos seguidos. Entonces, miramos el partido siguiente. Audax Italiano está tercero, va a ser un rival difícil. Entonces, el peor error que podemos cometer es perder el foco y mirar más allá.

Más sobre:Coquimbo UnidoJuan CornejoFútbolFútbol Nacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cómo fue el tiroteo en la iglesia de una escuela en Minneapolis que terminó con 2 niños muertos y 17 heridos

Maniataron a los padres y a las hijas: familia sufre violento turbazo en San Bernardo

El Kremlin responde a las críticas por los últimos ataques sobre Kiev y dice que no se ha acordado ningún alto el fuego aéreo

Ascienden a cerca de 63.000 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

Ascienden a doce los muertos en un “ataque masivo” de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev

Nuevo CEO de Movistar amplía la red 5G en Chile y espera “conectar al 50% de la población”

Lo más leído

1.
Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

2.
Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

3.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

4.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

5.
Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Servicios

Temblor hoy, jueves 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Maniataron a los padres y a las hijas: familia sufre violento turbazo en San Bernardo
Chile

Maniataron a los padres y a las hijas: familia sufre violento turbazo en San Bernardo

Temblor hoy, jueves 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Femicidios en Chile 2024: una de cada tres mujeres asesinadas había realizado denuncias previas

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados
Negocios

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Retail Financiero propone definir una tasa de intercambio diferenciada al pagar con cuotas sin interés

Grau define sus prioridades en Hacienda e inicia ronda de reuniones con parlamentarios

Cómo fue el tiroteo en la iglesia de una escuela en Minneapolis que terminó con 2 niños muertos y 17 heridos
Tendencias

Cómo fue el tiroteo en la iglesia de una escuela en Minneapolis que terminó con 2 niños muertos y 17 heridos

Nuevo CEO de Movistar amplía la red 5G en Chile y espera “conectar al 50% de la población”

El costo del anillo de compromiso de Taylor Swift, y por qué es tan especial

Campeón europeo en los 80 y con Ed Sheeran como bandera: descubriendo al Ipswich Town, el nuevo club de Marcelino Núñez
El Deportivo

Campeón europeo en los 80 y con Ed Sheeran como bandera: descubriendo al Ipswich Town, el nuevo club de Marcelino Núñez

Hablando en francés y con la número 9: Damián Pizarro arriba a Le Havre para relanzar su carrera

La otra cara del Claro Arena: los detalles de la nueva apuesta de negocios de la UC

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre
Finde

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Así se hizo Millonario, el documental sobre supuesto ganador del Kino: “En un minuto empezó a pelear por limpiar su imagen”
Cultura y entretención

Así se hizo Millonario, el documental sobre supuesto ganador del Kino: “En un minuto empezó a pelear por limpiar su imagen”

Il Posto presenta exposición que reúne obras del destacado artista chileno Ricardo Yrarrázaval

The Gathering realizará show exclusivo en Chile con su formación más exitosa para celebrar los 30 años de Mandylion

El Kremlin responde a las críticas por los últimos ataques sobre Kiev y dice que no se ha acordado ningún alto el fuego aéreo
Mundo

El Kremlin responde a las críticas por los últimos ataques sobre Kiev y dice que no se ha acordado ningún alto el fuego aéreo

Ascienden a cerca de 63.000 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

Ascienden a doce los muertos en un “ataque masivo” de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev

Lupus, el gran imitador
Paula

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional