Juan Cornejo: “Coquimbo nunca estuvo en una posición tan buena; los de más edad tratamos de calmar a todo el club”

Juan Cornejo asume que su misión en Coquimbo Unido trasciende con largueza la de darle soporte defensivo al equipo de Esteban González. El zaguero la extiende, incluso, a la totalidad del club pirata. El equipo nortino está cumpliendo su mejor campaña histórica. Lo dicen las estadísticas, que reflejan un momento único: a nueve fechas del término de la Liga de Primera, encabeza la tabla de posiciones con 50 puntos, 12 más que Universidad de Chile.

“Los que tenemos más edad, el Mono (Diego Sánchez), Cecilio (Waterman) y yo, tratamos de mantener la calma. Coquimbo nunca estuvo en una posición tan buena. Lo hacemos con todo el club. De aquí al receso, queremos mantener el mismo tranco”, apunta, en el inicio de la entrevista con El Deportivo.

Juan Cornejo explica el éxito de Coquimbo Unido: “Más que uno sea la figura, lo que queremos es ganar el fin de semana”

A nueve fechas del término del torneo, literalmente, se puede hablar de una cuenta regresiva.

Ya queda menos, cada vez menos. Es una realidad. El Mono, (Sebastián) Galani y yo ya llevamos tres años y esos tres años hecho hecho buenas campañas, también. Pero esta ha sido distinta. Ya completamos los puntos que acumulamos en 2023, por ejemplo. En 2024 pasaron cosas que nos perjudicaron.

¿Se refiere a la salida de Luciano Cabral o hubo alguna otra situación que explicara el bajón que tuvieron, después de una primera rueda notable?

La ida de Lucho (Cabral) nos golpeó mucho. No se pudo encontrar un jugador que lo reemplazara. Cambiamos esquemas, intentamos de todo y no le encontramos la vuelta. Ahora somos los mismos del primer semestre. Solo se sumó (Cristián) Zavala y de inmediato se ve que será un aporte. Vamos a intentar mantenernos donde estamos.

La otra diferencia está en la banca, con Esteban González, a cargo.

Desde que llegué estaban el Chino y Miguel (Pinto), claro que como ayudantes de Fernando Díaz. Ya nos conocemos bien, lo que también ayuda bastante.

¿Es una línea continuista o hay diferencias?

Hay matices. Es diferente la forma de trabajar. Eso nos ha ayudado mucho. Esteban nos da las herramientas, en el sentido de lo que puede pasar. Por cómo prepara los partidos, nos muestra bien lo que puede hacer el rival. Eso es fundamental.

Juan Cornejo, en un partido de Coquimbo Unido en 2025 (Foto: Photosport) ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

¿Son más agresivos que con el Nano Díaz?

Somos agresivos en todos los sectores y manejamos bien donde serlo o donde dar espacios. El equipo está físicamente muy bien y eso nos sirve para hacer lo que nos pide el entrenador. Ahí hay un elemento clave, también.

¿No está el peligro de que les gane la ansiedad?

Cuando ganas todos juegan mejor. Es el mejor estímulo posible. Después, solo pensamos en el partido del fin de semana. Ahora jugamos con Audax, que es un gran rival. Por ahora pensamos en un objetivo, que es ese partido.

Hace un par de semanas, Esteban González decía en una entrevista con El Deportivo que el objetivo no es tener al goleador del campeonato, sino que anote la mayor cantidad de jugadores.

El equipo, más que uno sea la figura, quiere que el fin de semana ganemos. Nadie quiere figurar sobre el otro. El año pasado, Cabral nos ayudó mucho, pero todo recaía en él. Este año ha sido muy diferente.

Lo habitual en estas instancias es evadir la mención al título. ¿Les pasa o asumen la obligación?

Más que pensar en el título, aún quedan muchas fechas por disputar. Hay 30 puntos en juego. Cualquiera puede ganar ocho partidos seguidos. Entonces, miramos el partido siguiente. Audax Italiano está tercero, va a ser un rival difícil. Entonces, el peor error que podemos cometer es perder el foco y mirar más allá.