Los resultados que le pueden dar el título a Coquimbo Unido durante este fin de semana

Este fin de semana se desarrollará en el país la 25° fecha de la Liga de Primera y, a cinco jornadas del final, Coquimbo Unido puede coronarse campeón del fútbol chileno.

Para lograrlo con dicha anticipación, los Piratas necesitan que se cumplan una serie de resultados.

El primero de ellos, y uno de los más importantes, es que los aurinegros consigan salir victoriosos de su visita a O’Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua este domingo.

Sin embargo, de acuerdo a la programación de campeonato chileno, hay un duelo del que deberán estar pendientes en la antesala del duelo anterior.

Los hinchas de Coquimbo Unido deberán seguir atentos el desarrollo del clásico entre Universidad Católica y Universidad de Chile en el Claro Arena.

La UC es el más cercano perseguidor de los nortinos con 45 puntos, versus los 59 que acumula Coquimbo. Por su lado la U, con un partido pendiente, está un poco más abajo con 42 unidades.

Así, de terminar en empate el duelo entre cruzados y azules, el conjunto pirata se quedará con la copa, ya que quedaría a 16 puntos de los de la precordillera con solo 15 por disputarse. Aquella es la misma diferencia que podrían conseguir los laicos si llegan a ganar el duelo que aún les falta por jugar.

Ahora, en el caso de que haya un ganador en el clásico universitario, los aurinegros seguirán teniendo la primera opción de ser campeones. En ese caso, necesitarán obtener al menos 5 puntos más en los últimos cinco partidos de la temporada.

El calendario de Coquimbo Unido

Fecha 25: O’Higgins vs. Coquimbo Unido

Fecha 26: Coquimbo Unido vs. Unión La Calera

Fecha 27: Palestino vs. Coquimbo Unido

Fecha 28: Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena

Fecha 29: U. de Chile vs. Coquimbo Unido

Fecha 30: Coquimbo Unido vs. Unión Española

Venta de entradas en tiempo récord

Tras el cambio en la programación del duelo, O’Higgins informó hace algunos días que la venta de entradas para los hinchas de Coquimbo que quisieran estar presentes en el estadio El Teniente comenzaría el viernes a partir de las 00.01 horas.

El entusiasmo fue tal que las 1.500 entradas puestas a disposición de los nortinos se vendieron en tiempo récord. Desde que se pusieron a la venta, los boletos se agotaron en menos de una hora. De hecho, por momentos, el sitio web se vio colapsado y muchos fanáticos no pudieron ingresar. Un reflejo del entusiasmo coquimbano ante la opción de ver a su equipo consagrarse campeón por primera vez en la historia.

Al ingresar a la boletería virtual del cuadro rancagüino, los usuarios solo alcanzan a quedar en la “sala de espera”, sin posibilidad de acceder siquiera al proceso de compra.

El duelo entre O’Higgins y Coquimbo Unido, que originalmente se iba a disputar el sábado a las 20.00 horas, fue reprogramado por la ANFP para el domingo a las 18.30. La decisión no solo modificó la logística del anfitrión, sino que también encendió la expectativa en el norte: el cambio de horario permite que el partido se juegue después del Clásico Universitario, cuyos resultados podrían definir el escenario para el título.

En Rancagua, en tanto, la situación se vive con sentimientos cruzados. El presidente de los celestes, Pablo Hoffmann, cuestionó la decisión de la ANFP y aseguró que el cambio fue una “imposición” que desordenó toda la planificación del club. “Queríamos que se respetara la hora original. Habíamos preparado una serie de actividades para nuestra gente, pero esto fue cambiado”, reclamó el dirigente.

Aun así, el recinto rancagüino tendrá su aforo completo habilitado para el duelo: 11.100 localidades.