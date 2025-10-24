SUSCRÍBETE
El Deportivo

En tiempo récord: hinchas de Coquimbo Unido agotan entradas para el duelo ante O’Higgins que puede coronar a los piratas

El elenco de la Cuarta Región visita a los celestes este domingo a las 18.30 horas.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
En tiempo récord: hinchas de Coquimbo Unido agotan entradas para el duelo ante O’Higgins que puede coronar a los piratas. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

La expectación abunda en Coquimbo. Las 1.500 entradas dispuestas para la hinchada visitante en el estadio El Teniente de Rancagua se vendieron en tiempo récord.

Desde que se pusieron a la venta, los boletos se agotaron en menos de una hora. De hecho, por momentos, el sitio web se vio colapsado y muchos fanáticos no pudieron ingresar. Un reflejo del entusiasmo coquimbano ante la opción de ver a su equipo consagrarse campeón por primera vez en la historia.

Al ingresar a la boletería virtual del cuadro rancagüino, los usuarios solo alcanzan a quedar en la “sala de espera”, sin posibilidad de acceder siquiera al proceso de compra.

Coquimbo visita a O'Higgins este domingo. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

El duelo entre O’Higgins y Coquimbo Unido, que originalmente se iba a disputar el sábado a las 20.00 horas, fue reprogramado por la ANFP para el domingo a las 18.30. La decisión no solo modificó la logística del anfitrión, sino que también encendió la expectativa en el norte: el cambio de horario permite que el partido se juegue después del Clásico Universitario, cuyos resultados podrían definir el escenario para el título.

La ecuación es simple. Si la UC y la U empatan en el Claro Arena, un triunfo aurinegro en Rancagua bastará para sellar el primer campeonato coquimbano en cancha.

En la Sexta Región, en tanto, la situación se vive con sentimientos cruzados. El presidente de O’Higgins, Pablo Hoffmann, cuestionó la decisión de la ANFP y aseguró que el cambio fue una “imposición” que desordenó toda la planificación del club. “Queríamos que se respetara la hora original. Habíamos preparado una serie de actividades para nuestra gente, pero esto fue cambiado”, reclamó el dirigente.

Aun así, el recinto rancagüino tendrá su aforo completo habilitado para el duelo.

