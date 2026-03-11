Copa Libertadores: O’Higgins, un partido de tres millones de dólares y un sueño de 12 años

La noche del 8 de abril de 2014 aún es recordada por algunos hinchas de O’Higgins. El portero argentino Agustín Marchesín, hoy en Boca Juniors, se estiró hacia la derecha y le atajó el penal de la clasificación a Pablo Calandria a los 85 minutos. El meta transandino sumó cinco tapadas determinantes que ayudaron a que Lanús resistiera el cero y sacara un valioso empate sin goles en un renovado estadio El Teniente, que se preparaba para la Copa América del año siguiente. Ese día fue la última vez que los celestes jugaron la fase de grupos de la Copa Libertadores, algo que este miércoles se puede volver a concretar después de 12 años. Aunque para eso deben defender ante Deportes Tolima, en Colombia, la ventaja de 1-0 que obtuvieron en la ida.

El equipo de Lucas Bovaglio llega con confianza a la cancha del estadio Manuel Murillo Toro. Principalmente por lo que hicieron en la fase 2 del torneo, en la que, con buenas actuaciones de nombres como Arnaldo Castillo, Francisco González o el portero Omar Carabalí, eliminaron en Brasil a Bahía en una emocionante definición a penales. En el plano local el equipo también responde, ya que este fin de semana vencieron por la mínima a Universidad Católica y se ubican en el octavo lugar en la tabla con nueve puntos, a solo tres del líder, Colo Colo.

La campaña no solo ilusiona a sus hinchas, sino que a toda una ciudad. Este martes se confirmó una iniciativa llamada “La Plaza se viste de Celeste, en la que se instalará una pantalla gigante en la en la Plaza de los Héroes de Rancagua para que la gente puede reunirse a ver el partido contra Tolima. “Representa un hito deportivo para la institución y para la ciudad”, declaró Raimundo Agliati, alcalde de la ciudad.

Foto: Photosport

Pero el desafío de superar la fase 3 de la Copa Libertadores no es algo fácil para los equipos chilenos. Desde que se implementó en 2017 el formato de tres rondas previas antes de los grupos, en apenas tres ocasiones los elencos chilenos lograron meterse a la zona grupal. Dos veces lo hizo Palestino, en 2019 y 2024, y una vez Colo Colo, también en 2024. O’Higgins ahora desea formar parte de esa lista.

Tres millones de dólares en juego

Pero contra Deportes Tolima no solo hay un desafío deportivo en juego. O’Higgins también sale a buscar buena parte de sus ingresos de este año, producto de los suculentos montos que se otorgan por clasificar a la fase de grupos.

Solo por disputarla, la institución se embolsaría 3 millones de dólares. A eso se le agrega un bono por mérito deportivo de 330 mil dólares por partido ganado en esta ronda. Sin embargo, si los celestes quedan eliminados, ingresarían a los grupos de la Copa Sudamericana, en donde los montos se reducen a 900 mil dólares por participar y un bono de 115 mil por duelo ganado, esto a causa de la menor relevancia del torneo.

El equipo que trabaja Lucas Bovaglio para abrochar el retorno a la fase de grupos después de 12 años y el jugoso premio económico es con Omar Carabalí en la portería; Felipe Faúndez, Miguel Brizuela, Alan Robledo y Luis Pavez en la defensa; Juan Leiva, Benjamín Schamine y Bryan Rabello en el mediocampo; Francisco González, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo en la delantera.

La búsqueda del sueño celeste está pactada para las 21.30 horas de este miércoles 11 de marzo.