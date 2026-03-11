SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Copa Libertadores: O’Higgins, un partido de tres millones de dólares y un sueño de 12 años

    El elenco de Rancagua se juega este miércoles ante Deportes Tolima el paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores, instancia en la que no participa desde 2014. Debe defender la ventaja de 1-0 que obtuvo en la ida disputada en El Teniente.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport

    La noche del 8 de abril de 2014 aún es recordada por algunos hinchas de O’Higgins. El portero argentino Agustín Marchesín, hoy en Boca Juniors, se estiró hacia la derecha y le atajó el penal de la clasificación a Pablo Calandria a los 85 minutos. El meta transandino sumó cinco tapadas determinantes que ayudaron a que Lanús resistiera el cero y sacara un valioso empate sin goles en un renovado estadio El Teniente, que se preparaba para la Copa América del año siguiente. Ese día fue la última vez que los celestes jugaron la fase de grupos de la Copa Libertadores, algo que este miércoles se puede volver a concretar después de 12 años. Aunque para eso deben defender ante Deportes Tolima, en Colombia, la ventaja de 1-0 que obtuvieron en la ida.

    El equipo de Lucas Bovaglio llega con confianza a la cancha del estadio Manuel Murillo Toro. Principalmente por lo que hicieron en la fase 2 del torneo, en la que, con buenas actuaciones de nombres como Arnaldo Castillo, Francisco González o el portero Omar Carabalí, eliminaron en Brasil a Bahía en una emocionante definición a penales. En el plano local el equipo también responde, ya que este fin de semana vencieron por la mínima a Universidad Católica y se ubican en el octavo lugar en la tabla con nueve puntos, a solo tres del líder, Colo Colo.

    La campaña no solo ilusiona a sus hinchas, sino que a toda una ciudad. Este martes se confirmó una iniciativa llamada “La Plaza se viste de Celeste, en la que se instalará una pantalla gigante en la en la Plaza de los Héroes de Rancagua para que la gente puede reunirse a ver el partido contra Tolima. “Representa un hito deportivo para la institución y para la ciudad”, declaró Raimundo Agliati, alcalde de la ciudad.

    Foto: Photosport

    Pero el desafío de superar la fase 3 de la Copa Libertadores no es algo fácil para los equipos chilenos. Desde que se implementó en 2017 el formato de tres rondas previas antes de los grupos, en apenas tres ocasiones los elencos chilenos lograron meterse a la zona grupal. Dos veces lo hizo Palestino, en 2019 y 2024, y una vez Colo Colo, también en 2024. O’Higgins ahora desea formar parte de esa lista.

    Tres millones de dólares en juego

    Pero contra Deportes Tolima no solo hay un desafío deportivo en juego. O’Higgins también sale a buscar buena parte de sus ingresos de este año, producto de los suculentos montos que se otorgan por clasificar a la fase de grupos.

    Solo por disputarla, la institución se embolsaría 3 millones de dólares. A eso se le agrega un bono por mérito deportivo de 330 mil dólares por partido ganado en esta ronda. Sin embargo, si los celestes quedan eliminados, ingresarían a los grupos de la Copa Sudamericana, en donde los montos se reducen a 900 mil dólares por participar y un bono de 115 mil por duelo ganado, esto a causa de la menor relevancia del torneo.

    El equipo que trabaja Lucas Bovaglio para abrochar el retorno a la fase de grupos después de 12 años y el jugoso premio económico es con Omar Carabalí en la portería; Felipe Faúndez, Miguel Brizuela, Alan Robledo y Luis Pavez en la defensa; Juan Leiva, Benjamín Schamine y Bryan Rabello en el mediocampo; Francisco González, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo en la delantera.

    La búsqueda del sueño celeste está pactada para las 21.30 horas de este miércoles 11 de marzo.

    Más sobre:FútbolO'HigginsCopa LibertadoresDeportes Tolima

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    La AIE propone la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para bajar precio del barril

    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    Petróleo vuelve a subir con fuerza en medio de bloqueo en Ormuz y debate por uso de reservas estratégicas

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    Una persona fallecida y tres heridos deja balacera en la comuna de El Bosque

    Lo más leído

    1.
    La UC toma medidas para enfrentar los arranques de furia que tienen en la mira a Clemente Montes

    La UC toma medidas para enfrentar los arranques de furia que tienen en la mira a Clemente Montes

    2.
    “Estamos muy molestos”: los clubes se reúnen con Pablo Milad y la ANFP para pedir explicaciones por la ley SADP

    “Estamos muy molestos”: los clubes se reúnen con Pablo Milad y la ANFP para pedir explicaciones por la ley SADP

    3.
    Universidad de Chile se queda sin DT: los azules despiden a Paqui Meneghini

    Universidad de Chile se queda sin DT: los azules despiden a Paqui Meneghini

    4.
    Con Aránguiz fuera ocho semanas, más Zaldivia y Guerrero: los últimos lesionados que dejó Meneghini tras salir de la U

    Con Aránguiz fuera ocho semanas, más Zaldivia y Guerrero: los últimos lesionados que dejó Meneghini tras salir de la U

    5.
    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista

    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 11 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 11 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”
    Chile

    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    Una persona fallecida y tres heridos deja balacera en la comuna de El Bosque

    La AIE propone la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para bajar precio del barril
    Negocios

    La AIE propone la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para bajar precio del barril

    Petróleo vuelve a subir con fuerza en medio de bloqueo en Ormuz y debate por uso de reservas estratégicas

    Comité de Ministros de la administración Boric aprobó 34 proyectos de inversión y rechazó 5 en sus cuatro años

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente
    Tendencias

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    ¿Tenía razón Timothée Chalamet? Editora de arte asegura que la opinión del actor no está tan alejada de la realidad

    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista
    El Deportivo

    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista

    Copa Libertadores: O’Higgins, un partido de tres millones de dólares y un sueño de 12 años

    Otra obra del Ingeniero: Inteligencia Artificial elige a Manuel Pellegrini como el mejor DT en la historia del Betis

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Sinaka, la nueva estrella del reggaetón chileno: “Me siento preparado para un desafío como el Festival de Viña”
    Cultura y entretención

    Sinaka, la nueva estrella del reggaetón chileno: “Me siento preparado para un desafío como el Festival de Viña”

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”

    300 toneladas de metal, cañones y una campana gigante: cómo se armó el escenario de AC/DC para su show en Chile

    Un proyectil daña un buque de contenedores en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Un proyectil daña un buque de contenedores en el estrecho de Ormuz

    Estados Unidos afirma haber destruido “casi toda” la capacidad nuclear de Irán

    Estados Unidos eleva a más de 40.000 los estadounidenses evacuados “de forma segura” desde países de Medio Oriente

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres
    Paula

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma