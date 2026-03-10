Locura en Rancagua por O’Higgins en la Copa Libertadores: municipio instalará pantalla gigante para revancha ante Tolima

La campaña de O’Higgins de Rancagua en la Copa Libertadores tiene revolucionada a la ciudad. Los celestes eliminaron a Bahía de Brasil en la segunda fase y este miércoles se jugarán en Colombia la clasificación a la fase de grupos del máximo torneo continental.

Es por este fervor que la Municipalidad de la capital de la Sexta Región realizará este miércoles 11 de marzo una actividad abierta a la comunidad en la Plaza de los Héroes de Rancagua, con el objetivo de que vecinos y familias puedan reunirse para seguir y apoyar el partido de vuelta frente a Tolima tras haberse impuesto por 1-0 en la ida.

La iniciativa, denominada “La Plaza se viste de Celeste”, contempla la instalación de una pantalla gigante para la transmisión del encuentro, cuya hora de inicio está programada para las 21:30 horas, además de una serie de actividades previas que comenzarán a desarrollarse desde las 15:00 horas.

El evento considera la participación de artistas locales, emprendedores, food trucks y cervecerías, con el propósito de generar un espacio de encuentro ciudadano en torno a un acontecimiento deportivo que reviste especial relevancia para la ciudad.

“Este es un partido muy importante para O’Higgins y para Rancagua. Si el equipo logra avanzar, ingresará a la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que representa un hito deportivo para la institución y para la ciudad. Por eso queremos invitar a las familias rancagüinas a reunirse en la Plaza de los Héroes, compartir en comunidad y apoyar juntos a nuestro equipo”, señaló Raimundo Agliati, alcalde de Rancagua.

Desde el municipio indicaron que la actividad apunta a generar un ambiente familiar y de encuentro en el principal espacio público de la ciudad, permitiendo que los vecinos puedan vivir colectivamente un partido que podría marcar un nuevo paso en la historia internacional del club rancagüino.

“La invitación es a asistir con anticipación, disfrutar de la programación preparada para la jornada y alentar a O’Higgins en un encuentro clave que podría abrirle las puertas a la fase de grupos del principal torneo de clubes del continente”, destacan desde el municipio.

Desafío clave

Este miércoles, O’Higgins va por el premio mayor. Una eventual clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores le significará a la institución celeste un premio de US$ 3 millones. En caso de quedar eliminado, igualmente los pupilos de Lucas Bovaglio tendrán participación internacional, ya que accederán a la Copa Sudamericana, recibiendo US$ 900 mil.

Los pupilos de Lucas Bovaglio llegan con sus mejores hombres a la revancha que se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Mientras que el local sufre, pues no contará con cuatro elementos clave: el lateral izquierdo Shean Paul Barbosa, el volante Cristian Trujillo, y los extremos Edwar López y Éver Valencia. Mientras que, el mediocampista Elan Ricardo podría ser considerado por el DT Lucas González tras superar sus problemas físicos.