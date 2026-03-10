SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Locura en Rancagua por O’Higgins en la Copa Libertadores: municipio instalará pantalla gigante para revancha ante Tolima

    Desde las 15.00 se realizarán actividades en la Plaza Los Héroes para seguir el duelo de los celestes en Colombia. De lograr la clasificación, se embolsarán US$ 3 millones.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    O'Higgins buscará este miércoles la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    La campaña de O’Higgins de Rancagua en la Copa Libertadores tiene revolucionada a la ciudad. Los celestes eliminaron a Bahía de Brasil en la segunda fase y este miércoles se jugarán en Colombia la clasificación a la fase de grupos del máximo torneo continental.

    Es por este fervor que la Municipalidad de la capital de la Sexta Región realizará este miércoles 11 de marzo una actividad abierta a la comunidad en la Plaza de los Héroes de Rancagua, con el objetivo de que vecinos y familias puedan reunirse para seguir y apoyar el partido de vuelta frente a Tolima tras haberse impuesto por 1-0 en la ida.

    La iniciativa, denominada “La Plaza se viste de Celeste”, contempla la instalación de una pantalla gigante para la transmisión del encuentro, cuya hora de inicio está programada para las 21:30 horas, además de una serie de actividades previas que comenzarán a desarrollarse desde las 15:00 horas.

    El evento considera la participación de artistas locales, emprendedores, food trucks y cervecerías, con el propósito de generar un espacio de encuentro ciudadano en torno a un acontecimiento deportivo que reviste especial relevancia para la ciudad.

    “Este es un partido muy importante para O’Higgins y para Rancagua. Si el equipo logra avanzar, ingresará a la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que representa un hito deportivo para la institución y para la ciudad. Por eso queremos invitar a las familias rancagüinas a reunirse en la Plaza de los Héroes, compartir en comunidad y apoyar juntos a nuestro equipo”, señaló Raimundo Agliati, alcalde de Rancagua.

    Desde el municipio indicaron que la actividad apunta a generar un ambiente familiar y de encuentro en el principal espacio público de la ciudad, permitiendo que los vecinos puedan vivir colectivamente un partido que podría marcar un nuevo paso en la historia internacional del club rancagüino.

    “La invitación es a asistir con anticipación, disfrutar de la programación preparada para la jornada y alentar a O’Higgins en un encuentro clave que podría abrirle las puertas a la fase de grupos del principal torneo de clubes del continente”, destacan desde el municipio.

    Desafío clave

    Este miércoles, O’Higgins va por el premio mayor. Una eventual clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores le significará a la institución celeste un premio de US$ 3 millones. En caso de quedar eliminado, igualmente los pupilos de Lucas Bovaglio tendrán participación internacional, ya que accederán a la Copa Sudamericana, recibiendo US$ 900 mil.

    Los pupilos de Lucas Bovaglio llegan con sus mejores hombres a la revancha que se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Mientras que el local sufre, pues no contará con cuatro elementos clave: el lateral izquierdo Shean Paul Barbosa, el volante Cristian Trujillo, y los extremos Edwar López y Éver Valencia. Mientras que, el mediocampista Elan Ricardo podría ser considerado por el DT Lucas González tras superar sus problemas físicos.

    Más sobre:Copa LibertadoresO'HigginsTolimaRancaguaRaimundo AgliatiMunicipalidad de Rancagua

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Martínez mira “con preocupación” llegada de Kast a La Moneda y llama a “tener una oposición unida”

    Por primera vez en su historia se agotan los pases de 3 días para Lollapalooza Chile

    Boric llama al nuevo Congreso a rechazar proyecto de conmutación de penas que beneficiaría a condenados en causas de DD.HH.

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Vicepresidente de El Salvador confirma visita de Bukele a Chile en mayo: se reunirá con Kast

    Petróleo retrocede tras señales de Trump sobre la guerra con Irán y el flujo por el Estrecho de Ormuz

    Lo más leído

    1.
    Múltiples polémicas y quejas en alza: la mano no cobrada contra la U llena de críticas al arbitraje y a Roberto Tobar

    Múltiples polémicas y quejas en alza: la mano no cobrada contra la U llena de críticas al arbitraje y a Roberto Tobar

    2.
    De Limache a Mazatlán: la historia de Josué Ovalle, el sorpresivo goleador chileno en la liga mexicana

    De Limache a Mazatlán: la historia de Josué Ovalle, el sorpresivo goleador chileno en la liga mexicana

    3.
    Figura de Brasil es operada con éxito de la lesión que lo dejó fuera del Mundial de Norteamérica 2026

    Figura de Brasil es operada con éxito de la lesión que lo dejó fuera del Mundial de Norteamérica 2026

    4.
    El grave accidente que golpea el festejo de Lota Schwager tras su ascenso a Segunda División

    El grave accidente que golpea el festejo de Lota Schwager tras su ascenso a Segunda División

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Los desvíos de tránsito en la RM y Valparaíso por el cambio de mando presidencial

    Los desvíos de tránsito en la RM y Valparaíso por el cambio de mando presidencial

    Este martes se publica la asignación del FUAS: revisa los resultados de gratuidad o becas

    Este martes se publica la asignación del FUAS: revisa los resultados de gratuidad o becas

    Temblor hoy, martes 10 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 10 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Martínez mira “con preocupación” llegada de Kast a La Moneda y llama a “tener una oposición unida”
    Chile

    Martínez mira “con preocupación” llegada de Kast a La Moneda y llama a “tener una oposición unida”

    Boric llama al nuevo Congreso a rechazar proyecto de conmutación de penas que beneficiaría a condenados en causas de DD.HH.

    Los desvíos de tránsito en la RM y Valparaíso por el cambio de mando presidencial

    Petróleo retrocede tras señales de Trump sobre la guerra con Irán y el flujo por el Estrecho de Ormuz
    Negocios

    Petróleo retrocede tras señales de Trump sobre la guerra con Irán y el flujo por el Estrecho de Ormuz

    El dólar cae más de $10 y pierde los $900 tras proyecciones de Trump sobre el fin de la guerra

    Expertos ven al dólar en torno a $900 en el corto plazo y recortan levemente proyección del PIB 2026

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras
    Tendencias

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Las inyecciones de GLP-1 pueden aumentar el riesgo de lesiones en huesos, según un reciente estudio

    Quiénes son los acusados de lanzar bombas caseras cerca de la casa de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York

    “No me grites así” y encarado por Clark y Meneghini: la tensa jornada de Roberto Tobar en el Estadio Nacional
    El Deportivo

    “No me grites así” y encarado por Clark y Meneghini: la tensa jornada de Roberto Tobar en el Estadio Nacional

    Figura de Brasil es operada con éxito de la lesión que lo dejó fuera del Mundial de Norteamérica 2026

    Múltiples polémicas y quejas en alza: la mano no cobrada contra la U llena de críticas al arbitraje y a Roberto Tobar

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Por primera vez en su historia se agotan los pases de 3 días para Lollapalooza Chile
    Cultura y entretención

    Por primera vez en su historia se agotan los pases de 3 días para Lollapalooza Chile

    Paul McCartney revela que Yoko Ono le dijo que pensaba que John Lennon “podría haber sido gay”

    “Lo siento, mi voz se está apagando”: el conmovedor camino de Lewis Capaldi a su debut en Lollapalooza Chile 2026

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región
    Mundo

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región

    Irán rechaza las “amenazas vacías” de Trump y le recomienda que “tenga cuidado” para “no ser eliminado”

    Netanyahu recalca que el derrocamiento de las autoridades de Irán “depende del pueblo iraní”

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma
    Paula

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA