“¿Qué es el fracaso?”: la cruda reflexión de Fernando Gago que se hizo viral cuando dirigía en México

Universidad de Chile tuvo un arranque de temporada bastante irregular. Después de solo conseguir un triunfo y quedar eliminado de la Copa Sudamericana, el técnico Francisco Meneghini fue despedido de Universidad de Chile.

Tras aquello, la dirigencia de Azul Azul comenzó la búsqueda de un nuevo entrenador para hacerse cargo del equipo, determinando que Fernando Gago es el nombre indicado para cumplir la tarea.

El exentrenador de Boca Juniors también ha enfrentado momentos complejos. Uno de ellos ocurrió en 2025 cuando era parte de las Chivas de Guadalajara. Tras quedar eliminado de la Leagues Cup a manos de Los Angeles Galaxy, debió enfrentar las críticas por lo sucedido.

“¿Calificarías esto como un fracaso?”, le preguntaron en la conferencia de prensa posterior. Ante esta consulta, Gago soltó una potente reflexión.

“¿Qué es el fracaso? En el deporte no hay la palabra fracaso. Imagínate que todos tenemos anhelo de ganar, todos tenemos anhelo de crecer en la vida, ¿no? Y entonces creo que pasa muchísimo de volver a intentarlo, de volver a seguir, y te lo está diciendo una persona que futbolísticamente se lesionó cinco veces”, expuso de entrada.

“Perdí final de Copa América, perdí final de Libertadores, perdí semifinal de Champions, perdí final de Mundial. No me considero un fracasado en el fútbol por haber perdido”, continuó.

“No nos llevemos solamente que si pierdes un partido, es un fracaso. Sino todos los equipos que quedaron eliminados, fracasaron. No lo comparto”, concluyó.