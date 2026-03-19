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    EN VIVO

    En vivo: el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana que decidirá la suerte de los equipos chilenos

    Los torneos continentales definen cómo será su fase de grupos por medio de la tómbola. Sigue aquí todos los detalles de lo que sucede en la sede de la Conmebol.

    La Conmebol realiza el sorteo de las copas continentales. Foto: @SudamericanaBR.

    Actualiza el sorteo

    ¿Cuándo comienza a jugarse las Copas?

    Ambas competiciones se iniciarán el 7 de abril.

    Cabezas de serie de la Libertadores

    Flamengo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Boca Juniors (Argentina), Peñarol (Uruguay), Nacional (Uruguay), Fluminense (Brasil), Liga de Quito (Ecuador) e Independiente del Valle (Ecuador).

    Los bombos chilenos en la Sudamericana

    Palestino está en el 2, Audax Italiano se ubica en el 3 y O’Higgins en el 4.

    Bombo 3

    Coquimbo y Católica ocupan el bombo 3 del sorteo de la Libertadores.

    Chile en Copa Sudamericana

    Palestino, Audax Italiano y O’Higgins son los representantes nacionales.

    Los chilenos en la Libertadores

    Coquimbo Unido es Chile 1 y Universidad Católica es Chile 2.

    Buenas noches

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Copa LibertadoresCopa SudamericanaSorteo Copa LibertadoresSorteo Copa SudamericanaUniversidad CatólicaCoquimbo UnidoO'HigginsAudax ItalianoPalestino

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