En vivo: el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana que decidirá la suerte de los equipos chilenos
Los torneos continentales definen cómo será su fase de grupos por medio de la tómbola. Sigue aquí todos los detalles de lo que sucede en la sede de la Conmebol.
Actualiza el sorteo
¿Cuándo comienza a jugarse las Copas?
Ambas competiciones se iniciarán el 7 de abril.
Cabezas de serie de la Libertadores
Flamengo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Boca Juniors (Argentina), Peñarol (Uruguay), Nacional (Uruguay), Fluminense (Brasil), Liga de Quito (Ecuador) e Independiente del Valle (Ecuador).
Los bombos chilenos en la Sudamericana
Palestino está en el 2, Audax Italiano se ubica en el 3 y O’Higgins en el 4.
Bombo 3
Coquimbo y Católica ocupan el bombo 3 del sorteo de la Libertadores.
Chile en Copa Sudamericana
Palestino, Audax Italiano y O’Higgins son los representantes nacionales.
Los chilenos en la Libertadores
Coquimbo Unido es Chile 1 y Universidad Católica es Chile 2.
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