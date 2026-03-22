En vivo: la UC recibe a Universidad de Concepción, en el Claro Arena, en su debut por la Copa de la Liga
Los cruzados serán locales ante el Campanil, en el duelo válido por la primera fecha del Grupo B.
Minuto a minuto | Primer tiempo
Universidad Católica 0-0 Universidad de Concepción
Comienza el partido en el Claro Arena. Ya juega la UC ante la UdeC.
Este partido corresponde al grupo B de la Copa de la Liga, que también integran Cobresal y Ñublense.
Formación de la U. de Concepción. Cecilio Waterman es baja, porque está con su selección de cara a la fecha FIFA.
Formación de la UC, con varias bajas. No está Fernando Zampedri, producto de un lumbago. Reaparece Daniel González. Vuelve a las citaciones Fernando Zuqui.
Buenas tardes. Comienza el minuto a minuto del partido entre la UC y la U. de Concepción, por el grupo B de la Copa de la Liga.
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