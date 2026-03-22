En vivo: la UC recibe a Universidad de Concepción, en el Claro Arena, en su debut por la Copa de la Liga

La UC recibe a Universidad de Concepción por la Copa de la Liga. Foto referencial

Minuto a minuto | Primer tiempo

Universidad Católica 0-0 Universidad de Concepción

Comienza el partido en el Claro Arena. Ya juega la UC ante la UdeC.

Este partido corresponde al grupo B de la Copa de la Liga, que también integran Cobresal y Ñublense.

Formación de la U. de Concepción. Cecilio Waterman es baja, porque está con su selección de cara a la fecha FIFA.

𝐋𝐎𝐒 𝟏𝟏 𝐄𝐋𝐄𝐆𝐈𝐃𝐎𝐒🟡🔵



Nuestra alineación para enfrentar a Universidad Católica en la primera fecha de la #CopaDeLaLiga 💪🏽🔔



Sáez, Romero, Ramírez, Sabando y Kmet los Sub 21 en nómina.#ElOrgulloDeSerForero #ElÚnicoCampeónDeConcepción 🟡🔵 pic.twitter.com/FoYagMEk03 — C.D. U. de Concepción (@FutbolUdeC) March 22, 2026

Formación de la UC, con varias bajas. No está Fernando Zampedri, producto de un lumbago. Reaparece Daniel González. Vuelve a las citaciones Fernando Zuqui.

¡#AlineaciónEA para enfrentar a @FutbolUdeC! 🚨✅



Este es el once de #LosCruzados de nuestro DT Daniel Garnero para este debut por la Copa de La Liga 2026 en Claro Arena ✨



¡𝐕𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐂𝐚𝐭𝐨́𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐚 𝐠𝐚𝐧𝐚𝐫ⵑ 🤍💙#EASPORTSFC ⚡ @easportsfclatam pic.twitter.com/wKaZpsqwl6 — Universidad Católica (@Cruzados) March 22, 2026

Buenas tardes. Comienza el minuto a minuto del partido entre la UC y la U. de Concepción, por el grupo B de la Copa de la Liga.



















