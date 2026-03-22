El duro cuestionamiento de Manuel Pellegrini tras la nueva derrota del Betis en LaLiga

Betis no logra tomar vuelo en LaLiga. Tras la notable clasificación a los cuartos de final de la Europa League, el equipo sevillano recibió un cachetazo de realidad en Bilbao, tras recibir una inapelable derrota de 2-1 ante el Athletic por LaLiga.

Consumado el quinto partido consecutivo sin triunfos en el torneo, Manuel Pellegrini dio sus descargos para explicar este nuevo fracaso de sus dirigidos en la competición local.

“Nuestro plan de partido parte siempre con no perder los balones. En el primer tiempo, tuvimos 5 o 6 contras muy peligrosas, en las que antes de dos pases ya teníamos el balón perdido. Entonces, sin tener la posesión, ante un equipo tan directo como es el del Athletic de Bilbao, es muy complicado poder mantener un marcador”, advirtió el Ingeniero.

Asimismo, agregó que “ellos nos superaron en el primer tiempo. Después, en el segundo, mejoramos y tuvimos las ocasiones para haber empatado. Fue un tiempo para cada uno, pero ellos se quedaron con los puntos”.

Cuarto encuentro sin victorias ante el equipo vasco, el cual también derrotó a los andaluces en la primera rueda, duelo disputado en Sevilla. Mismo rival que ahora se acerca a seis puntos para luchar por el quinto puesto de la clasificación.

“El Athletic ha sido un buen rival para los puestos europeos. Así lo muestra la historia de los últimos años, donde hemos estado disputando esas posiciones. Si bien están algunos puntos atrás, todavía quedan 27 puntos por jugarse, una enormidad. Todos los que estamos ahí en esos números cercanos debemos intentar buscar la clasificación para Europa”, aseguró el santiaguino.

Duro reclamo

Lo cierto es que los verdiblancos no han podido sostener en el campeonato local ese tranco preciso que llevan en el torneo continental. En ese contexto, el DT chileno dio sus impresiones sobre el apretado calendario que ha tenido su equipo.

“Yo he dicho siempre, los jueves justamente pasan factura para los días domingo. Creo que hoy día se demostró en el primer tiempo, porque no tuvimos la capacidad mental de entrar con la intensidad que se necesita para jugar ante un rival que venía preparando el partido toda la semana. Después también está el desgaste emocional de haber conseguido logros”, dijo el adiestrador.

En la misma línea, afirmó que “reaccionamos tarde por distintos motivos, uno tiene que encontrar las razones por las cuales no pudimos hacerlo antes. Creo, sin lugar a duda y lo mantengo que, sin echarle la culpa al partido de hoy, creo los días jueves sí pasan facturas los días domingos”.