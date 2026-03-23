Las opciones que maneja el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo para sustituir a Matías Almeyda

La última caída del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en la liga española puede traer consecuencias en el banco de los albirrojos. Según ha reportado la prensa local, la salida de Matías Almeyda como técnico de la escuadra es inminente.

El argentino acumula ocho victorias, siete empates y catorce derrotas en veintinueve jornadas, lo que tienen al Sevilla en decimoquinta posición con sólo 3 puntos sobre la zona de descenso.

“Se está estudiando muy seriamente la posibilidad de dar un relevo en el banquillo sevillista, algo que se podría resolver en la jornada de este lunes. Su crédito está más tocado que nunca y parte del consejo de administración cree que lo mejor es dar un relevo para insuflar aire fresco al equipo y darle un impulso en las últimas jornadas”, destacó este fin de semana El Desmarque.

Una línea que también siguieron desde Marca: “Matías Almeyda firmó por tres años y la delicada situación económica del Sevilla no ayuda a la hora de cerrar un recambio de garantías. Eso mantiene de momento al bonaerense”, expusieron.

Las opciones

En el caso de que se concrete la salida de Almeyda, el club ya maneja alternativas para asumir el mando desde el banco.

El nombre que suena con más fuerza es el de Luis García Plaza, cuya última experiencia fue a cargo del Alavés, logrando el ascenso a la Primera División en la temporada 2022-23.

También se ha hecho cargo de clubes como Mallorca, Villarreal, Getafe y Levante, con el que también logró subir de categoría. En este caso Radio Marca aseguró que ya se han producido los primeros contactos para conocer si está interesado en enfrentar el desafío de la permanencia.

También está en la libreta Diego Martínez. Este ha sido uno de los grandes anhelos de los hinchas después de que este fuera parte del plantel del Sevilla Atlético, cuadro filial del primer equipo nervionense.

En su palmarés destacan un ascenso y la histórica clasificación a la Europa League con el Granada. También ha sido parte de Osasuna, Espanyol y Las Palmas, su último cuadro dirigido, en la temporada 2024-25.

Por último, aparece Manolo Jiménez quien tuvo una extensa experiencia con el Sevilla en su etapa como futbolista y que como entrenador pasó de dirigir al Sevilla Atlético, obteniendo los títulos de Tercera División y Segunda División B, hasta liderar al primer equipo entre las temporadas 2007-08 y 2009-10.

Desde su salida, pasó por el Real Zaragoza, Chipre Qatar, Paraguay y Grecia, destacando con la conquista de tres títulos.

Almeyda, Atento a la destitución

Tras la última caída contra Valencia, Matías Almeyda dejó claro que la alternativa de que la dirigencia decidiera despedirlo era una posibilidad latente. “Temer no temo, está dentro de las posibilidades, y si es necesario hacerlo para que esto mejore… Ya lo saben todo eso, no le doy muchas vueltas”, declaró en conferencia de prensa.

Sobre el partido, expuso que “el análisis que puedo hacer es negativo, un golpe grande, preparamos algo que no salió nada. Y después, ellos se encuentran dos goles de errores propios y de un partido que se notaba como mucho temor de los dos lados. El segundo tiempo fue con otra actitud, otra búsqueda, pero sin claridad. Un partido muy malo y el responsable de esto soy yo”.