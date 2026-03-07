Kast participa en cumbre convocada por Trump y sostiene diálogo con el mandatario estadounidense

Kast llega a cumbre en Miami y se saluda con Trump ante la prensa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegó este sábado a la cumbre “Shield of the Americas” en Miami, donde fue recibido junto a otros líderes internacionales por el mandatario estadounidense Donald Trump. En la instancia, ambos se saludaron frente a los medios y sostuvieron una breve conversación.

El intercambio se produjo durante la recepción oficial de los invitados, momento en que Trump saludó uno a uno a los participantes de la cumbre. Kast fue uno de los líderes que más tiempo conversó con el presidente estadounidense, junto al mandatario argentino Javier Milei, según se pudo observar en las imágenes del encuentro.

La cita reúne a varios líderes del continente para abordar temas como seguridad regional, migración y la influencia de potencias extranjeras en América. Entre los asistentes también figuran Nayib Bukele, Daniel Noboa y Santiago Peña, entre otros.

Agenda en Estados Unidos

La participación de Kast en la cumbre se enmarca en una gira por Estados Unidos que se extenderá hasta la noche de este sábado. En su primera actividad pública, el líder republicano sostuvo un encuentro con el presidente del Partido Republicano estadounidense, Kevin Cooper, con quien intercambió visiones sobre el escenario político regional.

En la reunión también participó el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, a quien Kast agradeció por su trabajo y respaldo a las relaciones bilaterales.

Durante la jornada, el presidente electo también sostuvo reuniones privadas con inversionistas y actores políticos, acompañado por su futuro canciller Francisco Pérez, su asesor internacional Eitan Bloch y su estratega político Cristián Valenzuela.

El viaje ocurre además en medio del debate internacional generado por el proyecto de cable submarino impulsado por China que involucra a Chile, tema que ha tensionado la relación entre las principales potencias globales.

Tras su participación en la cumbre, Kast también tiene previsto asistir a una cena con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, antes de finalizar su visita al país norteamericano.