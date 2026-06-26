Dejó a su familia en Pucón y cumplió su sueño con 16 años: quién es Felipe Raipán, el héroe de Colo Colo en Copa Chile

En la segunda fecha de la Copa Chile, Colo Colo protagonizó un carrusel de emociones frente a O’Higgins y cosechó un triunfo con tintes épicos. El Cacique estuvo con una cómoda ventaja por 2-0 hasta 10 minutos del final, sin embargo, los rancagüinos lograron empatar en una ráfaga y pusieron el trámite en ascuas. Ahí, cuando la igualdad parecía sellada, irrumpió un héroe inesperado del banquillo: el canterano Felipe Raipán marcó en los descuentos y desató el grito agónico en el estadio Monumental.

A comienzo de temporada, el juvenil de los albos no solía estar en la órbita de Fernando Ortiz. De hecho, recién tuvo su estreno como futbolista profesional el fin de semana pasado, en el debut del certamen doméstico ante Deportes Recoleta.

Para el duelo frente al Capo de Provincia, el atacante volvió a tener una breve chance y entró al minuto 87 por Tomás Alarcón. Era una opción para buscar el gol de desequilibrio. El panorama era complejo, sobre todo porque los celestes se habían refugiado en el fondo para resguardar el empate que tanto les había costado conseguir. No obstante, pese a la fortaleza defensiva, Raipán le respondió a su entrenador de inmediato: a los 90′+1′, marcó con un cabezazo que dejó sin opciones a Omar Carabalí y festejó por primera vez en el profesionalismo.

Felipe Raipán, el héroe de Colo Colo en Copa Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Del anonimato absoluto, el canterano pasó a ser foco de todos los reflectores. Y aprovechando que tenía una plataforma para darse a conocer, contó su sacrificada historia de vida para llegar a cumplir su sueño. “Es mucho trabajo. Mi familia siempre me está apoyando. Cumplir un sueño más es darle una alegría a mi familia. Cuando metí el gol, recordé todo lo que he pasado: dejar a mi familia. A mi mamá y papá los veo cada un mes. No tengo palabras“, expresó emocionado con la transmisión oficial de TNT Sports.

Raipán dejó Pucón, su tierra natal, a temprana edad. Lo hizo para integrar las divisiones inferiores de Colo Colo y comenzar a pavimentar una carrera como jugador del primer equipo. Con ello, mencionó a todos los que lo han formado parte para lograr este camino. “Agradecer a los profesores y a los compañeros que siempre me apoyan. A Arturo Vidal lo veía en la tele. Ahora es todo un sueño jugar con él. Agradecer a mi familia. A la familia de mi polola. Amo a mis papás“, sentenció.

Ortiz, por su lado, evidenció su alegría por la irrupción del joven valor albo y reveló las claves para motivarlos a ganarse un lugar. “Hay que estar encima, tener el diálogo permanente. Que ellos entiendan que si hacen buen papel en su categoría, tendrán su oportunidad. Y hoy lo aprovechó“, lanzó.