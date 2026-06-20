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    Un tranquilo andar del Cacique: Colo Colo impone su jerarquía ante Recoleta en su estreno en la Copa Chile

    El Cacique ratifició su gran presente en la Liga de Primera y venció con holgura al elenco albiazul, por 3-0, en su debut en el torneo doméstico.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Tomás Alarcón anotó el primer gol de Colo Colo en el triunfo sobre Recoleta. Foto: Photosport.

    Colo Colo tuvo un tranquilo estreno en Copa Chile. El Cacique se impuso sin mayores problemas sobre Deportes Recoleta. Fue un cómodo triunfo por 3-0 en el Santa Laura para contagiar su buen andar en la Liga de Primera y arrancar con el pie derecho el tradicional certamen criollo.

    El conjunto albiazul intentó plasmar una interesante idea de juego con posesiones largas y asociación constante. Incluso salió a presionar alto. Sin embargo, la ilusión duraría unos minutos.

    Lautaro Pastrán recibó atrás de la mitad de la cancha, comenzó a conducir y eludir rivales. Desparramó a un par de defensores y remató, provocando un tapadón de Jaime Vargas. Todos se tomaban la cabeza tras una acción que era realmente un golazo. No obstante, la jugada continuó y finalizó con un zapatazo de Tomás Alarcón (7′) desde el borde del área. Gran anotación del mediocampista.

    De ahí en adelante, todo sería tranquilo para el Cacique ante un Recoleta que tuvo destellos, pero no pudo hacer nada ante la jerarquía alba.

    Pastrán, el más movedizo del ataque albo, volvería a ser clave. El atacante encaró y Christian Cepeda lo bajó en el área, provocando la pena máxima. Arturo Vidal (38′) anotó el segundo desde los 12 pasos.

    En el cierre del primer tiempo vendría la más clara de los locales. Camilo Rodríguez sacó un remate de media distancia, pero Gabriel Maureira se estiró cerca del ángulo para desviar la pelota al travesaño. Eso sería un pequeño oasis.

    Colo Colo continuó dominando en el complemento y rápidamente estiró el marcador. Francisco Alarcón agarró a Maximiliano Romero (55’) en el área y produjo un nuevo penal. El ariete argentino asumió la responsabilidad y no falló.

    El Cacique bajó el ritmo y dejó crecer a Recoleta, pero no pasó mayores sobresaltos. El conjunto de Macul logró sostener el resultado y quedarse con el triunfo en su debut en la Copa Chile.

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