Feliz estreno en la MLS: Alexis Sánchez suma sus primeros minutos en la victoria de Montreal sobre Columbus Crew

Alexis Sánchez vuelve a pisar una cancha. Después de tres meses y un continente diferente, tras 18 años en Europa. El tocopillano se estrenó en el CF Montreal, su nueva casa, en el triunfo 2-1 en casa del Columbus Crew. El otro chileno del club canadiense, el arquero Thomas Gillier, cometió un increíble error que permitió el empate parcial.

Los minutos iniciales del cuadro canadiense tampoco daban muestras de las carencias de un equipo que está penúltimo en su conferencia. Al contrario, con juego directo y una serie de toques en ofensiva, el elenco que hoy acoge a Alexis Sánchez se acercó con peligro al local.

A los 3’, Prince-Osei Owusu ya había obligado a una falta al borde del área, tiro libre que el ucraniano Hennadiy Synchuk sirvió con un remate rastrero a las manos del portero Patrick Schulte. En la segunda, no fallaron, el europeo habilitó al africado nacido en Alemania, quien puso el primero con un suave toque, cuando recién se jugaban 5 minutos.

Los anfitriones no salían de su asombro frente al volumen ofensivo de la escuadra de Quebec. Un desborde del ghanés volvió a poner alerta en la zaga de Ohio y, justo en el cuarto de hora, el británico Matty Longstaff recibió en el punto penal y obligó a la atención extrema del golero local Schulte.

Los dirigidos del francés Philippe Eullaffroy tenían la pelota, no pasaban apreturas y tocaban a su antojo para abrir la cancha e intentar abrir los espacios para comenzar a cerrar temprano la faena.

Sin embargo, llegó el momento fatídico para el arquero Thomas Gillier, el otro chileno del club montrealés. En una acción intrascendente, el defensor Jalen Neal jugó la pelota con su portero, pero el exjugador de la UC pifió en el control y su movimiento terminó con el balón en su propio arco. Autogol para el 1-1, a los 20′.

Conquista que encendió un poco más el ataque del Columbus, escuadra que acaba de fichar al nacional Gonzalo Tapia. Sin embargo, los intentos del argelino Mohamed Farsi y tampoco el control del español Brais Méndez pudieron aumentar las cifras antes del descanso.

Regreso a la acción

En el tiempo complementario, el duelo no perdió intensidad, a pesar de la copiosa lluvia que caía sobre el estadio ScottsMiracle-Gro Field de Columbus. Momento preciso para que el meta chileno Gillier pudiera resarcirse del error, después de una doble tapada luego de la jugada entre Méndez y el lateral Malte Amundsen, a los 50’.

Jugada que provocó la pronta reacción de los canadienses. Owusu volvió a recibir en el área y su potente remate fue repelido de emergencia por el golero de Ohio. Tras el tiro de esquina, el cabezazo de Longstaff terminó en las manos de Schulte.

Ambos rivales no lograban desequilibrar en el marcador, pese a que Columbus llegaba con más eficiencia. A los 66’, el golero chileno otra vez salvó su valla, ahora fue un remate franco del francés Dylan Chambost el que obligó a la gran tapada del nacional, con un balón muy resbaladizo.

Cuando restaba una docena de minutos para el final, Montreal encontró el camino a su segundo tanto. Uno de gran factura, después de que el juvenil suizo Noah Streit tomara la pelota cerca de su área, corriera 40 metros y disparara con violencia en un ángulo.

Suficiente para que el técnico Eullaffroy se decidiera al ingreso del chileno Sánchez, quien sumó minutos al reemplazar a Owusu, a los 79′. El tocopillano se movió con libertad desde la zona del 10 hacia adelante para controlar el juego y sorprender desde atrás.

A pesar de la presencia del nuevo Jugador Franquicia el marcador no se movió más, a pesar de que Brandan Craig rechazara desde la línea, tras una mala salida de Gillier. CF Montreal logró una valiosa victoria en Ohio, que le permite escapar un poco más del fondo y aspirar a una eventual clasificación a los playoffs.