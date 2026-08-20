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    Fin a la travesía pirata: Coquimbo Unido queda eliminado de la Copa Libertadores en los penales con Platense

    Luego de un discreto empate sin goles en el Francisco Sánchez Rumoroso, el clasificado a cuartos de final se determinó en la tanda y el Calamar se impuso 7-6. Salvador Cordero falló en el 14º remate. De esta manera, Chile se despide de las competencias continentales en 2026.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Coquimbo Unido queda eliminado de la Copa Libertadores en los penales. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    La travesía continental de los piratas llegó a su final. Coquimbo Unido quedó fuera de la Copa Libertadores en los penales, ante Platense. En una serie tan pareja, recién se inclinó la balanza desde los 12 pasos.

    Con la ida terminada 1-1 en el barrio de Vicente López, la revancha estaba totalmente abierta. Lo único que estaba meridianamente claro era que el clasificado iba a hacer historia, al instalarse de manera inédita en la ronda de cuartos de final. A distancia esperaba Fluminense, que ganó en penales a Independiente Rivadavia.

    El campeón nacional, el último representante en competencia luego de la eliminación de la UC con Estudiantes, tuvo como principal novedad el retorno de Manuel Fernández a la zaga, ocupando el lugar del suspendido Benjamín Gazzolo. Hernán Caputto mantuvo a Lucas Pratto como centrodelantero titular, pero el Oso salió lesionado antes de la media hora. Lo reemplazó Nicolás Johansen, frecuentemente el 9 estelar.

    A groso modo, el partido tuvo un trámite repartido, donde no hubo una marcada superioridad de uno sobre otro. Ambos buscaban constantemente atacar por fuera. En el caso de Coquimbo, la vía para avanzar era con Cristián Zavala por la derecha. Cuando pasó por su banda, los piratas lograban profundizar. En los 17′, esbozó una ocasión de gol, sin embargo definió mal tras enganchar.

    Tanto los filibusteros como el Calamar pecaban de falta de claridad en los metros finales, a la hora de cerrar las jugadas. “Sigan rotando la pelota, están los espacios”, indicó Caputto a sus pupilos durante la pausa de hidratación del primer tiempo. Mientras que Palermo ponía el foco en Guido Vadalá como la principal amenaza.

    Después del “primer cuarto”, Coquimbo mostró lo mejor en ese tramo. Ya con Johansen reemplazando a Pratto, el local empezó a apretar en campo rival. En los 34′, luego de jugar rápido un lateral, Vadalá se lo perdió mano a mano ante el golero Cozzani. El campeón chileno contó con un par de chances seguidas, como para levantar el espíritu. Platense terminó mejor la primera mitad. De hecho, antes del descanso se perdió el 1-0. Diego Sánchez se estiró para contener un remate.

    Al encuentro le faltaba atrevimiento. El desarrollo se daba con más tensión que fútbol, donde la premisa era bloquear al contrario antes que exhibir una postura abiertamente ofensiva.

    La parte complementaria fue más trabada. Derechamente discreta. Uno podía suponer que tanto Coquimbo como Platense podían arriesgar considerando la paridad del marcador global, para evitar la tanda de penales. Sin embargo, las escasas claridades y las ocasiones esporádicas fueron las dominantes. Los aurinegros debieron gastar un nuevo cambio por lesión. En los 53′ salió Manuel Fernández, con evidentes molestias físicas. Lo relevó Lukas Soza.

    Los piratas se concentraron en su campo, buscando cerrar espacios y salir con transiciones rápidas apelando a Zavala. El Calamar tenía más la pelota y la fue metiendo en el área rival “a los ponchazos”, denotando la falta de ideas para destrabar la cerrada defensa aurinegra. Por muy copero que fuera el encuentro, jugando con dientes apretados y tratando de no dar ventajas, el segundo tiempo se hizo difícil de seguir. Demasiado denso.

    Ante un panorama así de cerrado, con tan poco riesgo, la apuesta por la definición a penales estaba cantada. En el epílogo, el Mono Sánchez metió su mano derecha para sacar un tiro libre de Zapiola que se colaba. Y en los 89′, se salvó Coquimbo porque Nicolás “Diente” López estrelló un remate en el travesaño. La respuesta vino con una chance fallada por Johansen. En el final se acordaron de que podían ganarlo.

    Se fueron a los penales y en esa instancia fueron casi impecables. En el 14º remate, falló Cordero y Platense se impuso 7-6. Fin al sueño continental de Coquimbo, que aspiraba a un hito mayúsculo para su historia. Desde 2003, con Cobreloa, que un cuadro de provincia no llega a los cuartos de final. De todas formas, muy digna la presentación del campeón local.

    ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Ficha del partido

    Coquimbo Unido: D. Sánchez; F. Salinas, E. Hernández, M. Fernández (53′, L. Soza), J. Cornejo; S. Galani, S. Cordero; C. Zavala, G. Vadalá (74′, A. Azócar), L. Riveros (53′, B. Chandía); y L. Pratto (26′, N. Johansen). DT: H. Caputto.

    Platense: J. P. Cozzani; J. I. Saborido (90’+4, A. Lagos), I. Vázquez (79′, M. Mendía), V. Cuesta, S. Quirós; G. Mainero (64′, J. Gauto), P. Ferreira, M. Barrios, G. Togni (79′, N. López); N. Retamar (64′, F. Zapiola); y L. Giménez. DT: M. Palermo.

    Goles: No hubo. En penales, ganó Platense 7-6. Coquimbo: anotaron Galani, Johansen, Hernández, Cornejo, Sánchez y Azócar; falló Cordero. Platense: anotaron Lagos, Mendía, López, Giménez, Zapiola, Cozzani y Barrios.

    Árbitro: R. Pérez (PER). Amonestó a Cordero, Cornejo, Johansen (C); Cuesta, Giménez (P).

    Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Asistieron 18 mil personas, aprox.

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    Más sobre:FútbolCopa LibertadoresCoquimbo UnidoPlatenseHernán CaputtoMartín PalermoFluminense

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