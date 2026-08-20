La emoción de Hernan Caputto tras la eliminación de Coquimbo en la Libertadores: “He visto gente sufrir; morimos de pie”

Coquimbo Unido no sigue en la Copa Libertadores. El cuadro aurinegro cayó por penales ante Platense, en los octavos de final, tras igualar 0-0. Tras el partido, el técnico Hernán Caputto abordó la actuación de sus dirigidos. “Cuando uno tiene esta eliminación, muchas veces no se ve todo el camino recorrido, yo me quedo con eso, con como competimos en todos los partidos de copa. No fue una excepción lo de hoy (miércoles). Si tengo que decir algo, aunque suene medio cliché, es que morimos de pie”, dijo.

El argentino enfatizó en que se lleva una conclusión positiva la participación del elenco pirata en el certamen continental. “Lo que nunca hay que perder de vista, es que estábamos jugando con un equipo de una de las mejores ligas del mundo, muchos escalones por delante de la nuestra, pero fuimos fuerza pareja, tanto acá como allá, y se definió por penales. Me quedo con eso, con que fuimos muy dignos. No tengo nada que reprochar a los futbolistas, es más, me pongo de pie ante tamaño esfuerzo”, comentó.

Coquimbo Unido no pudo ante Platense en los penales. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Caputto, de hecho, no ocultó su emoción. “Tal vez no lo demuestro con la cara, no tengo que llorar para emocionarme, pero conozco la dignidad del camino que hemos hecho. Conozco desde detrás de bambalinas, de esa gente que se ilusiona, que salió aplaudiéndonos. Cuando está esa ilusión, me da pena, pero sé que hicimos un camino muy digno para llegar hasta donde llegamos. Tenemos mucho más por crecer, a mí me encanta trabajar en este club, siento que me dan la oportunidad de entregar mi potencial”, señaló.

“Seguro que es un momento espectacular en mi carrera, el mejor, sin dudas, junto con momentos que pasé en la Selección (Sub 17); lo estoy disfrutando a full. Echo de menos muchísimo a mi familia, no estoy con ellos, hoy por suerte vinieron a acompañarme; hay muchas cosas detrás que no se ven”, añadió.

Finalmente, el entrenador agradeció a los fanáticos de Coquimbo Unido. “En los lugares que fuimos iba tanta gente, he visto gente sufrir, tanto por perdidas personales, de vida o sus cosas más importantes, casas y demás. El otro día fueron casi tres mil personas a acompañarnos a Argentina. Son cosas que a veces no valoramos, pero yo les agradezco de corazón, porque nos hizo ser mejores”, cerró.