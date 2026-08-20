“Con el corazón”: la emotiva arenga de Martín Palermo previo a los penales entre Coquimbo y Platense por Libertadores

Coquimbo Unido se quedó a las puertas de continuar su periplo continental. Los piratas cayeron en los penales ante Platense y se despidieron en los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Hernán Caputto no pudo continuar haciendo historia a nivel internacional.

En contraste, Platense se metió entre los ocho mejores del certamen por vez inédita. El Calamar, de la mano de Martín Palermo, se impuso en la tanda disputada en el Francisco Sánchez Rumoroso.

En ese sentido, el otrora goleador se llevó los reflectores luego de protagonizar una emotiva arenga previo a los lanzamientos penales. El técnico reunió a sus pupilos en un círculo y les dio un mensaje de cara a la crucial definición.

“Voy decidido a lo que voy a hacer, convencido. Seguro que pateo el penal con toda la fuerza, con esto”, indicó mientras se tocaba el corazón. “Lo siento ahí adentro. Tenemos que estar convencidos, seguros”, continuó.

“Hicimos un esfuerzo grandísimo. Juan Pablo (Cozzani, el arquero) está para darnos una mano, pero ustedes tienen que responder con determinación en la ejecución. Los quiero con esa confianza, como lo hicieron en los 90 minutos. Vamos a ganarlo, eh”, cerró entre los gritos de los jugadores del plantel de Platense. Ninguno falló en la tanda.

La arenga de Martín Palermo antes de los penales de Platense.



Luego, metieron LOS SIETE que patearon, brutal. 😮‍💨🇦🇷 pic.twitter.com/b10wRW0CpM — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 20, 2026

La alegría de Palermo

Tras el encuentro, Palermo celebró la histórica clasificación de Platense: “Es una alegría muy grande. A lo largo del partido fuimos un poco los que propusimos, principalmente en el segundo tiempo. En el primero estuvo muy igualado, pero en el complemento tuvimos más chances. El destino de los penales hoy nos jugó a favor y es un premio para este grupo”, aseguró en conferencia de prensa.

El exdelantero valoró lo realizado por sus pupilos: “Me tocó asumir cuando estaban golpeados. De los que salieron campeones hay seis nada más. Es una alegría y que lo disfruten, porque para el club y para nosotros es histórico”, complementó.

“Más allá de no conseguir la victoria con Coquimbo, el partido quedó abierto para cualquiera de los dos. No había sido mucha diferencia de un equipo a otro. Tenemos la alegría y la satisfacción de seguir en una competencia tan linda como es la Copa Libertadores”, cerró.