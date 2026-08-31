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    Pablo García: “Hay que seguir avanzando en la dirección que nos permita tener costos de financiamiento del crédito más baratos”

    El economista y académico de la UAI explica los avances para la internacionalización del peso chileno y sus pendientes, en un tema que abordará en un panel que moderará en la jornada del próximo Chile Day que se desarrollará en Londres el 16 de septiembre.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    MARIO TELLEZ

    Dentro de dos semanas comienza el Chile Day, que en esta oportunidad se realizará en Madrid el 14 de septiembre y en Londres el 16 de septiembre. Precisamente, en la capital de Inglaterra habrá un panel llamado “Fortalecimiento de la integración financiera de Chile”, que será moderado por el economista Pablo García, y donde uno de los temas a abordar junto a inversionistas extranjeros, será la internacionalización del peso chileno.

    Justamente ese también fue un tema que se abordó en el Centro de Futuros Empresariales de la Escuela de Negocios de la U. Adolfo Ibáñez (UAI) cuando recientemente organizó una discusión sobre integración financiera.

    “Ser economía desarrollada no es una cuestión unidimensional ni que de repente ocurra. A veces caemos en el problema de decir que estamos a un paso del desarrollo. No es así. Tenemos que mirar específicamente en cada uno de nuestros mercados qué es lo que estamos haciendo diferente de aquellos mercados y países que nosotros consideramos avanzados, y que funcionan mucho mejor que nosotros”, comenta el exvicepresidente del Banco Central (BC) y actual académico de la UAI.

    García agrega que, “en esa dimensión, no tenemos nada que envidiar con nuestro BC. Para nada. Tenemos un BC que es más creíble que en muchos países avanzados, incluyendo el BC de Estados Unidos. Y en el mercado cambiario, bueno, fijarnos que hay oportunidades que podemos no estar aprovechando, porque tenemos una credibilidad monetaria suficiente para ser país avanzado. Eso tiene que aplicarse también para la manera en como entendemos el funcionamiento de nuestro mercado cambiario”.

    ¿Cuáles son los beneficios para el país de que se promueva la internacionalización del peso?

    -Tenemos un esquema de flexibilidad cambiaria desde el año 2000, y le ha servido muchísimo a Chile (...) Lo que sí es verdad, y tiene que ver con el funcionamiento de nuestros mercados financieros más en general, es que hay ciertos ripios que todavía estaban presentes para permitir, principalmente, que el peso se transara de forma libre a través de las fronteras.

    Ese es el último paso que las economías avanzadas han dado. Australia, Nueva Zelandia, Canadá, Suecia. Si tú quieres ser país desarrollado, tienes que tener un sistema monetario y financiero de país desarrollado, lo que incluye que tu propia moneda se transe como país desarrollado. Eso no es algo que vaya a ocurrir de forma mágica, es algo que tú tienes que intencionar.

    ¿Cuáles son esos ripios?

    -Ciertos ripios se han ido despejando en los últimos años. Un paso muy importante lo hizo el BC en 2020, al permitir que las operaciones transfronterizas, es decir, operaciones que residentes en Chile tienen con contrapartes extranjeras, puedan ser liquidadas en peso.

    Se despejaron durante 2024 y 2025 algunas dudas desde el punto de vista regulatorio, impositivo también, para efectos de la convertibilidad del peso a través de la frontera.

    Y el último paso, que creo que ha sido superinteresante, es que existía una convicción en Chile de que nos hacía falta mayor liquidez en nuestro mercado de renta fija, en el mercado de bonos soberanos. Y hacía falta darle un tratamiento que lo hiciera más atractivo para que los inversionistas extranjeros pudieran participar. Y eso finalmente ocurrió, incidentalmente, producto de la ley de resiliencia, que clarificó el mercado de repos y permitió definir cosas por el lado del BC y la CMF respecto al tratamiento de los repos.

    Entonces, tienes todos estos efectos en paralelo que permiten un mercado más eficiente, más líquido, que al final redunda en costos de financiamiento más bajos para las personas. Hay que seguir avanzando en la dirección que nos permita tener costos de financiamiento del crédito más baratos para todas las personas en Chile. Y eso, en parte, se logra con un mercado cambiario y un mercado financiero que sea atractivo para la intermediación internacional de fondos.

    ¿Qué falta hacer para darle más atractivo?

    -Hay un tema bien pedestre, que es el horario de funcionamiento. Nuestro mercado cambiario opera en un horario de funcionamiento relativamente acotado, mientras que monedas como el peso mexicano se transan 24 horas al día.

    Lo segundo, es que si queremos ser un país desarrollado, no es una cosa abstracta, tiene que ver con cosas bien específicas. Pensemos en qué es lo que se implementa en esos mercados para que justamente sus monedas funcionen como monedas de reserva, convertibles a través de fronteras, de manera que eso permita que nuestros bonos soberanos se identifiquen como de economía avanzada, que los instrumentos privados de emisión, bonos y acciones, se interpreten también como de país avanzado.

    Y esas medidas, de acuerdo a los estándares internacionales, generalmente requieren tener funcionamiento de un mercado cambiario de 24 horas, requieren que tengas un sistema de liquidación de pesos fuera de las fronteras de Chile, no solamente adentro.

    Más sobre:MonedasPeso chilenoPablo García

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