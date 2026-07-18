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    Histórico de Colo Colo cuestiona el interés del Cacique por Vozinha: “Me parece absurdo”

    El portero de Cabo Verde que brilló en el Mundial de Norteamérica es una de las alternativas que manejan los albos para reforzar la portería.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Wang Kaiyan

    Uno de los equipos que destacó en el Mundial de Norteamérica 2026 fue Cabo Verde. El país que debutaba en una Copa del Mundo supo avanzar a la ronda de dieciseisavos de final como segundo del grupo H, en el que compartía junto a España, Uruguay y Arabia Saudita.

    Y dentro del plantel, quien se llevó gran parte de las miradas fue el portero Vozinha quien con 41 años acabó siendo clave en los enfrentamientos del combinado caboverdiano en la competencia.

    Este rendimiento, y el impacto que tuvo su nombre, hizo que Colo Colo centrara su mirada en el guardameta, como una opción para reforzar el arco albo, considerando los problemas físicos de Fernando de Paul y la inestabilidad del juvenil Gabriel Maureira.

    La dirigencia alba considera al golero como “un lujo accesible” y comparan su situación con lo que ocurrió en su momento con el paraguayo Justo Villar.

    Sin embargo, este movimiento también ha provocado el rechazo de un histórico de Colo Colo. Roberto Rojas manifestó su preocupación por el eventual golpe que podrían dar desde Macul.

    Me parece más del lado marketing. Es lamentable que Colo Colo no mire el futuro de sus arqueros”, lanzó de entrada el Cóndor en diálogo con Redgol.

    Agregó que “no lo digo por la calidad que mostró Vozinha en el último Mundial con 40 años. Pero me parece absurdo revolver el marketing y el rendimiento deportivo. Colo Colo debe buscar rendimiento”, continuó.

    También advirtió que “no ir por el marketing con un jugador que no sabes si dará buenos resultados a largo plazo. Es mucha edad”.

    En concordancia con lo anterior, Rojas expuso que en el caso de que el portero se una a Colo Colo, será por un tiempo largo. “Sera mínimo de dos (años) y eso le impide a un arquero más joven llegar. Es lamentable”, cerró el exfutbolista de Colo Colo.

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