En vivo: el Barcelona y Newcastle quieren inscribirse en los cuartos de final de la Champions League
Españoles e ingleses se enfrentan en el Camp Nou en el duelo de revancha de los octavos de final de la competencia. En la ida, igualaron 1-1.
Minuto a minuto
Barcelona 2-2 Newcastle
(Global 3-3)
40+1′: Increíble fallo
Raphinha remató y Ramsdale dejó un rebote peligroso dentro del área. Lamine Yamal ganó y disparó a menos de dos metros del arco sin portero, pero le dio mal y el balón se fue por sobre el travesaño.
45′: Tres minutos más
44′: Amonestados
Pau Cubarsí vio la amarilla.
43′: Puede anotar cualquiera
El final del primer tiempo se tornó en un ida y vuelta con muchos espacios para los delanteros. Por poco no cae aún el quinto gol.
38′: Lo salvó Burn
Una mala salida en la mitad de la cancha le entregó el balón a Raphinha en un uno contra uno con Burn hacia el arco. Apareció por el costado Lewandowski, el brasileño le pasó el balón para que anotara, pero cuando el polaco remató Burn se barrió para salvar su arco.
37′: No hay penal
Elanga le ganó a velocidad a Cancelo y el lateral lo tomó del hombro. El sueco cayó y pidió penal. El árbitro desestimó la posibilidad.
36′: Cerca del tercero
Newcastle está atacando los espacios a las espaldas de los defensores blaugranas. La estrategia le ha dado frutos y continúa complicando a los locales con la velocidad de los delanteros.
El segundo del sueco
27′: Lo vuleve a igualar el Newcastle
Barnes desbordó y envió un centro al área chica, el cual aprovechó Elanga para poner el 2-2.
21′: Primer cambio
Eric García dejó el campo de juego e ingresó Ronald Araújo en su lugar. Los Culés agotan su primera sustitución.
20´: Peligrosa salida
El Barça complicó al Newcastle con la presión alta y Sandro Tonali debió mandar el balón al córner para evitar el tercero.
18′: Gol del Barcelona
Raphinha cobró el tiro libre, Gerard Martín quedpo solo frente al arco y cabeceó para dejarle el balón a Bernal, quien solo la empujó para anotar.
16′: Primer amonestado
Joelinton vio la tarjeta amarilla por agarrar a Yamal para frenar una carrera peligrosa del extremo.
14′: Lo empata el Newcastle
Elanga quedó solo dentro del área gracias a un pase de Hall y marcó para poner el 1-1.
La apertura de la cuenta
9′: Tiro libre para el Newcastle
Tras una mala salida de balón, Marc Bernal cometió una falta que le dio un centro peligroso a la visita. Sin embargo, los ingleses no capitalizaron la acción.
5′: Gol del Barcelona
Raphinha anotó en una contra feroz y adelantó a los culés en la serie.
2′: Primer disparo del Newcastle
Dan Burn probó al arco y terminó en las manos de Joan García.
1’: Tiro libre
Gordon consiguió una falta en la banda izquierda para el Newcastle, pero no terminó en nada.
Comenzó el partido
A punto de iniciar
Los jugadores ya están en el terreno de juego del Camp Nou.
Este es el once inicial del Barcelona
Esta es la formación de la visita:
En el duelo de ida, disputado en Inglaterra, el encuentro terminó igualado 1-1, por lo que la llave se mantiene abierta para alcanzar los cuartos de final.
Esta vez les llevamos los detalles del partido de revancha entre Barcelona y Newcastle por la Champions League.
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