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    EN VIVO

    En vivo: el Barcelona y Newcastle quieren inscribirse en los cuartos de final de la Champions League

    Españoles e ingleses se enfrentan en el Camp Nou en el duelo de revancha de los octavos de final de la competencia. En la ida, igualaron 1-1.

    En vivo: Barcelona enfrenta a Newcastle en la Champions League.

    Minuto a minuto

    Barcelona 2-2 Newcastle

    (Global 3-3)

    Actualizar relato

    40+1′: Increíble fallo

    Raphinha remató y Ramsdale dejó un rebote peligroso dentro del área. Lamine Yamal ganó y disparó a menos de dos metros del arco sin portero, pero le dio mal y el balón se fue por sobre el travesaño.

    45′: Tres minutos más

    44′: Amonestados

    Pau Cubarsí vio la amarilla.

    43′: Puede anotar cualquiera

    El final del primer tiempo se tornó en un ida y vuelta con muchos espacios para los delanteros. Por poco no cae aún el quinto gol.

    38′: Lo salvó Burn

    Una mala salida en la mitad de la cancha le entregó el balón a Raphinha en un uno contra uno con Burn hacia el arco. Apareció por el costado Lewandowski, el brasileño le pasó el balón para que anotara, pero cuando el polaco remató Burn se barrió para salvar su arco.

    37′: No hay penal

    Elanga le ganó a velocidad a Cancelo y el lateral lo tomó del hombro. El sueco cayó y pidió penal. El árbitro desestimó la posibilidad.

    36′: Cerca del tercero

    Newcastle está atacando los espacios a las espaldas de los defensores blaugranas. La estrategia le ha dado frutos y continúa complicando a los locales con la velocidad de los delanteros.

    El segundo del sueco

    27′: Lo vuleve a igualar el Newcastle

    Barnes desbordó y envió un centro al área chica, el cual aprovechó Elanga para poner el 2-2.

    21′: Primer cambio

    Eric García dejó el campo de juego e ingresó Ronald Araújo en su lugar. Los Culés agotan su primera sustitución.

    20´: Peligrosa salida

    El Barça complicó al Newcastle con la presión alta y Sandro Tonali debió mandar el balón al córner para evitar el tercero.

    18′: Gol del Barcelona

    Raphinha cobró el tiro libre, Gerard Martín quedpo solo frente al arco y cabeceó para dejarle el balón a Bernal, quien solo la empujó para anotar.

    16′: Primer amonestado

    Joelinton vio la tarjeta amarilla por agarrar a Yamal para frenar una carrera peligrosa del extremo.

    14′: Lo empata el Newcastle

    Elanga quedó solo dentro del área gracias a un pase de Hall y marcó para poner el 1-1.

    La apertura de la cuenta

    9′: Tiro libre para el Newcastle

    Tras una mala salida de balón, Marc Bernal cometió una falta que le dio un centro peligroso a la visita. Sin embargo, los ingleses no capitalizaron la acción.

    5′: Gol del Barcelona

    Raphinha anotó en una contra feroz y adelantó a los culés en la serie.

    2′: Primer disparo del Newcastle

    Dan Burn probó al arco y terminó en las manos de Joan García.

    1’: Tiro libre

    Gordon consiguió una falta en la banda izquierda para el Newcastle, pero no terminó en nada.

    Comenzó el partido

    A punto de iniciar

    Los jugadores ya están en el terreno de juego del Camp Nou.

    Este es el once inicial del Barcelona

    Esta es la formación de la visita:

    En el duelo de ida, disputado en Inglaterra, el encuentro terminó igualado 1-1, por lo que la llave se mantiene abierta para alcanzar los cuartos de final.

    Esta vez les llevamos los detalles del partido de revancha entre Barcelona y Newcastle por la Champions League.

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