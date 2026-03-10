SUSCRÍBETE
    Champions League: Liverpool cae por la mínima en su visita a Galatasaray y deja todo abierto para la vuelta de octavos

    La escuadra turca apabulló a un desconocido cuadro de los Reds, el que confirmó su crisis con una nueva derrota en el ciclo de Arne Slot. El duelo de vuelta será el miércoles 18 de marzo, en el puerto británico.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Liverpool cayó por la mínima ante Galatasaray. FOTO: UEFA.

    Liverpool cae, pero respira un poco más tranquilo. El campeón británico perdió 1-0 ante Galatasaray, cuadro que fue amplio dominador ante un gigante que vive una profunda crisis.

    Pero los británicos sufrieron demasiado en el llamado infierno de Estambul. El campeón euroasiático no tuvo miramientos para poner contra las cuerdas a un equipo en crisis. A los 7’, ya ganaba por la cuenta mínima gracias al cabezazo del gabonés Mario Lemina, después de un tiro de esquina.

    Conquista que desnudó las enormes falencias de los Reds. En ese aspecto, la presencia del atacante nigeriano Victor Osimhen era problema constante para los isleños, tras lograr dos claras aproximaciones a los 12’ y 29’ con un cabezazo y otro remate sobre la portería, respectivamente.

    La presión alta de los otomanos apabulló a los visitantes en la primera. El mediocampo de los británicos no alcanzaba a llegar a las coberturas y el volumen ofensivo de los locales les permitía llegar con muchos hombres cerca del portero georgiano Giorgi Mamardashvili.

    En la segunda parte, Liverpool intentó apelar a la jerarquía de sus jugadores, pero el verdugo de la Juventus en los playoffs fue más directo en sus intenciones. Pasada la hora de partido, Osimhen capitalizó un doble error del central Ibrahima Konaté, pero el gol fue anulado por la posición de adelanto de Baris Yilmaz.

    Los ingleses lograban el empate en una pelota detenida, cuando un aparente cabezazo de Konaté daba con el arco otomano, a los 72’. Sin embargo, el árbitro español Jesús Gil Manzano anuló el gol a instancias del VAR, por un roce en el brazo.

    En el final del duelo, ambos equipos aumentaron aún más la intensidad, pero el marcador no se movió más. Pese a la derrota, Liverpool sale vivo de Turquía con una derrota de 1-0 que suena hasta mezquina, tras analizar el trámite. Todo abierto para el partido de vuelta, el miércoles 18 de marzo, en Reino Unido.

