Diputada Paula Labra se ausentará del Congreso por diagnóstico de cáncer: “Una vez superado esto, volveré con el mismo entusiasmo”

La diputada independiente de la bancada Renovación Nacional, Paula Labra, notificó este lunes que pausará por un mes sus labores parlamentarias debido a un diagnóstico de cáncer de conducto tirogloso y tiroides.

Labra informó de sus situación en redes sociales: “Hoy me toca hacer un alto en mi labor como diputada, para preocuparme de mi salud. Hace más de un mes me diagnosticaron un cáncer de conducto tirogloso y un cáncer de tiroides, por lo que he estado compatibilizando mi rutina entre trabajo y exámenes médicos”, señaló que su cuenta de Instagram.

La legisladora detalló que esta semana será sometida a cirugía y posteriormente se concentrará en su recuperación. Por lo mismo, al menos se ausentará un mes del Congreso, sin embargo precisó que su equipo “como siempre estará disponible para seguir nuestra labor parlamentaria”.

“Agradezco a mi gente querida por siempre estar a mi lado, apoyándome. Una vez superado esto, volveré con el mismo entusiasmo y energía de siempre”, añadió.