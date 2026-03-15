Plan de Reconstrucción Nacional: Kast anuncia su proyecto eje con foco en reactivación económica y advierte “medidas impopulares”

A las 9.30 de la mañana de este sábado, el avión presidencial tocó pista en el aeropuerto Carriel Sur, en Concepción. Desde ahí, el Presidente José Antonio Kast partió rumbo a la zona costera de Penco para su primera gira regional desde que llegó a La Moneda. El destino era Lirquén, una de las localidades más golpeadas por los incendios forestales de enero.

Pero el anuncio que traía bajo el brazo iba más allá de la reconstrucción de viviendas: se trató del primer gran movimiento político de su administración.

Minutos después, frente a los vecinos afectados por el fuego, el Mandatario presentó la Ley de Reconstrucción Nacional, una iniciativa legislativa que agrupa más de 40 medidas y que -según explicó- busca no solo levantar las zonas devastadas, sino también delinear el rumbo económico e institucional del nuevo gobierno.

“Ustedes van a ver que es más amplio que solamente una reconstrucción material. Es una reconstrucción económica, porque necesitamos más recursos. Es una reconstrucción institucional, de recuperar el respeto a las instituciones, que hoy día están cuestionadas. Y también es una reconstrucción fiscal”, afirmó Kast durante su intervención.

El anuncio se produjo tras recorrer sectores afectados por los incendios junto a autoridades locales y parte importante de su gabinete. En la actividad lo acompañaron el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el titular de Interior, Claudio Alvarado; el ministro de Defensa, Fernando Barros; la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

Entre las medidas anunciadas se encuentran la eliminación transitoria del IVA a la vivienda, una reducción de la tasa corporativa desde el 27% al 23%, el fin de las contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores -una de las promesas de campaña de Kast- y un subsidio para proteger el empleo formal.

A ello se suman medidas más sensibles en el plano político, como el fortalecimiento del cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) y la limitación de la gratuidad universitaria a estudiantes menores de 30 años. Estas dos últimas, las más controvertidas.

El paquete también contempla una inyección adicional de recursos para la reconstrucción tras los incendios y ajustes al sistema de permisos para facilitar la inversión. En conjunto, las medidas están organizadas en cinco ejes: reconstrucción física, reactivación económica, reconstrucción institucional, orden fiscal y seguridad.

Aunque el proyecto aún se encuentra en etapa de borrador -según confirmaron en el entorno del Presidente y la Secretaría General de la Presidencia (Segpres)- el diseño ya está trazado. Y en él hay una figura que sobresale: el ministro de Hacienda.

Desde el entorno del gobierno explican que el proyecto está siendo elaborado de tal forma que la idea es que se discuta preferentemente en las comisiones de Hacienda de ambas cámaras, donde Quiroz tendrá un rol central en la negociación política y técnica.

Quiroz: “Quedamos sin plata”

El propio jefe de la billetera fiscal lo reconoció con franqueza. “No es la idea que un ministro de Hacienda sea popular. Es el que trae la austeridad y habla con la verdad. Los recursos son escasos. Y vendrán decisiones duras”, afirmó.

En el gobierno admiten que el mensaje busca instalar una narrativa que ya se venía delineando desde antes de la asunción de Kast: que las cuentas fiscales recibidas de la administración anterior son estrechas y que el margen para financiar nuevas políticas es limitado.

“Quedamos sin plata”, dijo Quiroz en la región, al advertir que la reconstrucción en el Biobío exigirá decisiones complejas.

La comparación con la experiencia argentina no tardó en aparecer. El paquete de medidas ha sido leído por algunos en el oficialismo como un equivalente local -aunque con otro diseño- a la “Ley Ómnibus” impulsada por el presidente argentino Javier Milei para fijar el tono de su administración.

De hecho, Kast ya había sido consultado por esa analogía en la ronda de entrevistas televisivas que concedió hace algunos días. El Presidente evitó el paralelo directo. “Cada país tiene sus propias realidades (…). Tenemos que buscar todos los mecanismos para enfrentar esas emergencias”, sostuvo en ese entonces en T13.

Mientras el Mandatario encabezaba las actividades en el Biobío, parte de su gabinete se desplegaba en paralelo en otra zona golpeada por catástrofes recientes.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, y la vocera de gobierno, Mara Sedini, participaron en Viña del Mar de una actividad con damnificados. Durante la jornada incluso hubo un breve contacto por radio entre ambas actividades, en que Poduje y Sedini saludaron a los vecinos reunidos en Lirquén.

Aunque la tramitación del proyecto todavía no se ha iniciado, ya enfrenta cuestionamientos desde la oposición, especialmente por las medidas relacionadas con educación y rebajas tributarias.

Una vez que se dieron a conocer las medidas, el Mandatario hizo una dura crítica al manejo de las finanzas de la administración de Gabriel Boric.

“En Chile se rompió la economía, literalmente se rompió; el crecimiento se estancó y ustedes acá en la región han sufrido el dolor del desempleo, la falta de dignidad, de no tener buenos servicios, atenciones, porque la región y el país se detuvo en su andar; bajó la productividad, el empleo formal se ha ido perdiendo… y se rompieron las finanzas públicas“, dijo.

Además, justificó las medidas que tomarían en el gobierno y que pudiesen ser consideradas como “impopulares”. “Al principio alguien va a decir, no, pero es que me quitaron esto. Pero se lo quitaron, ¿por qué? Porque alguien le mintió. Alguien le dijo que tenía todos los recursos, que no se preocupe, total, paga el que viene. Bueno, eso tiene que cambiar“, señaló al respecto.

“Y aquellos que quisieron refundar el país, que tuvieron el país en sus manos, lamentablemente no supieron gestionar el país. Porque si iban a refundar el país, lo más evidente era poder gestionar cosas como esta, cosas como la de Valparaíso. E iban muchas autoridades, pero las soluciones no llegaban”, añadió.

Críticas opositoras

“El Presidente Kast prometió no tocar los derechos sociales. Pero su primera agenda reduce la gratuidad y persigue a los deudores del CAE. Esta es la agenda del retroceso social”, afirmó el diputado socialista Daniel Manouchehri.

Desde el PPD, el diputado Héctor Ulloa adoptó un tono más cauteloso, aunque también marcó distancia. “Estamos disponibles para estudiar el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, pero el Congreso no es un buzón”, señaló.

El senador frenteamplista Diego Ibáñez fue más duro. “Una rebaja de impuestos a las grandes empresas y un recorte a la gratuidad en la educación no es reconstrucción. Es usar el desastre para implementar una agenda que beneficia a los que tienen más ingresos”, sostuvo.

Con todo, en el gobierno reconocen que la discusión recién empieza. Y de momento, el ingreso de la iniciativa está proyectado para el 23 o 24 de marzo próximo. Los días que vienen, aseguran, serán de discusión prelegislativa.

Así, en buena medida, el éxito -o fracaso- del primer gran proyecto de la administración Kast dependerá de la capacidad del ministro de Hacienda para navegar en un Congreso fragmentado.

El Mandatario cerró su jornada en el Biobío con una visita la comisaría Héroes de Arauco, en la comuna de Los Álamos, en donde efectivos de la Armada y Carabineros se encuentran desplegados por el Estado de Excepción Constitucional.