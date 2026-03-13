La primera semana de Poduje: solicita más dinero a Hacienda y pide renuncia a directora Serviu

Una primera semana movida tuvo el nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. El nuevo secretario de Estado no solo partió con la petición de renuncia de la ahora exdirectora del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) del Biobío en medio de la reconstrucción de la zona centro sur afectada por el incendio, sino que también comenzó desplegando sus gestiones para lo que será una de las carteras que más atención tendrá durante el año.

Para ello Poduje comenzó a desplegarse con una de sus principales preocupaciones: la plata que quedó en el Minvu. Fuentes que han sabido de sus primeros pasos dicen que en eso tomó una decisión clave y solicitó una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, previo a asumir. En esa cita pidió más dinero para la cartera.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Foto: Andres Perez Andres Perez

Quienes han conocido de la llegada del ministro Poduje dicen que se encontró con un ministerio en malas condiciones económicas. Para ello ya se encargó -como dijo el Presidente José Antonio Kast- una auditoría al Estado, además de recopilar antecedentes de forma oficial. Por ejemplo, se han encontrado con situaciones de atraso de firmas para entrega de subsidios, así una serie de dudas sobre cuál es la situación de las deudas a constructoras proveedoras del Estado.

El principal objetivo de Poduje para solicitar más recursos apunta a hacerse cargo de la reconstrucción de la zona centro sur (Biobío, La Araucanía y Ñuble) en donde se quemaron cerca de 52 mil hectáreas desde mediados de enero. Además con eso pretende hacerse cargo de la reconstrucción en los incendios de Viña del Mar, que si bien estuvieron a cargo de la gestión anterior del exministro Carlos Montes, lo cierto es que Poduje ha tenido una opinión crítica al respecto.

Tras su nombramiento como encargado de la reconstrucción, el nuevo ministro se ha puesto metas y objetivos concretos para esta misión. Esto implicará un costo de US$ 648 millones para la reconstrucción y ya se impuso un plazo cúlmine para diciembre.

El ahora exministro de Vivienda, Carlos Montes. Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

El sello de Poduje

El sello que ha querido marcar, al igual que Kast, también es de trabajo en terreno y cercanía. Así por ejemplo, durante este viernes se programó para ir piso por piso en el ministerio saludando a todos los trabajadores y a las asociaciones de funcionarios. Además, el martes envió un audio de WhatsApp a dirigentes organizacionales para transmitir una política de puertas abiertas.

Este jueves estuvo en terreno en Viña del Mar -en las zonas damnificadas por incendios- y según cuentan su jornada terminó a la medianoche. Durante ese mismo día, además, se reunió con dirigentes habitacionales.

La parte más dura del jueves vino cuando decidió pedirle la renuncia a la ahora exdirectora del Serviu. Según dijo el ministro “su desempeño no había sido satisfactorio”. Este viernes la aludida defendió su gestión y recriminó la forma en que fue despedida ya que Poduje lo hizo por correo electrónico.