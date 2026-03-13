Serviu de Biobío destituida defiende su gestión y apunta a la manera en que fue informada por Poduje vía correo electrónico

La destituida directora regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Biobío, María Luz Gajardo, se refirió este viernes a la manera en que fue informada de que era una de las primeras remociones del flamante gobierno de José Antonio Kast. Ella había asumido por alta Dirección Pública en octubre de 2025.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó ayer jueves que le había solicitado la renuncia no voluntaria a la abogada, que presentó su dimisión a eso de las 17.00 horas de la misma jornada. Su salida del servicio se hace efectiva este viernes.

Así lo confirmó Gajardo esta mañana, en un punto de prensa en la Región del Biobío: “(Mi renuncia fue presentada el día de ayer) por correo electrónico, tal como el ministro en ejercicio lo solicitó, por el mismo medio. Él me solicitó la renuncia no voluntaria por correo electrónico. Yo le contesté de la misma manera, por correo electrónico”.

Al ser consultada por la manera en que fue informada de la decisión de la nueva administración señaló: “Lo entiendo como el ejercicio de la facultad de un ministro, está dentro de la normativa, dentro de las reglas del juego de la Alta Dirección Pública. Por cierto, las maneras y los estilos son cuestiones más bien personales, así que al respecto no voy a opinar. Pero está en su facultad, en su derecho, es una normativa que está, que se conoce al momento en que se asume la dirección de un servicio de estas características”.

La directora saliente del Serviu de Biobío, apuntó: “No me quedan más que palabras de agradecimiento para los equipos, por cierto, del Servicio de Vivienda y Urbanización, pero también para los equipos del Ministerio, de la Seremi, con que hemos trabajado en conjunto de manera muy exitosa”.

A la vez, defendió su gestión en la región, que en enero sufrió los incendios forestales que afectaron al sur del país.

“Nosotros desde el servicio tenemos y estamos ejecutando un plan de reconstrucción habitacional en la región del Bío Bío. Es un plan que recoge de manera muy relevante los aspectos de las catástrofes anteriores. Desafortunadamente sabemos que esta es una de las regiones en que estas situaciones suelen pasar. Entonces recogiendo todas las experiencias anteriores, los obstáculos que habíamos tenido en el desarrollo de procesos de reconstrucción, levantamos un plan que hoy día está en ejecución”, dijo.

Según detalló, en la zona ya hay “viviendas definitivas en construcción en Punta de Parra, tenemos viviendas definitivas financiadas en el caso de Penco y en el caso de Concepción. Hoy día en estos momentos, en paralelo con nosotros todavía, hay un equipo del Servicio de Vivienda y Urbanismo en el Estadio Regional inscribiendo las familias de la comuna de Concepción que van a ser nominadas para obtener su subsidio para reconstrucción definitiva”.

Las palabras de Gajardo contrastan con las declaraciones entregadas ayer por Poduje, quien planteó que “efectivamente, hemos tenido una decisión en función del desempeño que ha habido en estos dos, casi un mes y medio, que no ha sido satisfactorio para nada ”.

“Hemos tenido muchos problemas y en función de eso tomamos una decisión que pensamos que es la mejor para las familias del Biobío, que es prescindir de los servicios del Serviu y llamar a un concurso para buscar a una persona que se haga cargo de la magnitud y la complejidad de la tarea que tenemos”, remarcó.