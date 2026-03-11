“Trabajar sin intermediarios”: el audio de Poduje a dirigentes vecinales con el que busca establecer un puente de contención

Un audio de dos minutos y 18 segundos envió este martes el nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, a decenas de dirigentes vecinales que se han adentrado en temas de políticas de subsidio habitacional. “Soy Iván Poduje. Mañana asumo como ministro de Vivienda. Les quiero mandar un gran abrazo a todas las familias que están esperando casa”, parte el audio.

Pero el audio no solo se trató de un saludo, sino que también el mensaje tenía una intención de fondo. El nuevo ministro busca de esta manera instaurar una política de “puertas abiertas” y coordinación directa con el ministerio, para así evitar que existan intermediarios o terceros que intercedan por las personas y busquen saltarse los protocolos o el conducto regular para conseguir soluciones habitacionales.

Iván Poduje y José Antonio Kast. (Foto: Aton) RAUL ZAMORA/ATON CHILE

“Con nosotros van a tener las puertas abiertas. Vamos a hacer un trabajo importante, y lo más relevante es que no se van a necesitar operadores políticos que hagan de intermediarios . Lamentablemente eso hoy día existe. Ha habido gente que por sus contactos políticos ha tenía una cercanía mayor”, dice el mensaje.

En ese sentido es que se contempla que el secretario de Estado pueda tener diálogo directo con los dirigentes, al punto que no tiene inconvenientes con que le hablen a su teléfono personal.

“Nosotros vamos a trabajar sin esos intermediarios, vamos a trabajar directamente con las familias, con los comités o con los gestores que hacen el trabajo de identificar terrenos”, dijo Poduje en el audio.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Foto: Andres Perez / La Tercera. Andres Perez

El nuevo ministro viene de asumir en reemplazo de Carlos Montes con varios desafíos en una de las carteras más cuestionadas durante el gobierno de Gabriel Boric. Allí tendrá el desafío de encargarse de la reconstrucción tanto en la zona centro sur del país, así como en la Región de Valparaíso. Como también lidiar con deudas a proveedores que dejó el Minvu, y también la construcción de viviendas sociales. Justamente Poduje ha sido crítico de aquellas personas que se “saltan la fila” para conseguir viviendas habitacionales, dando como ejemplo lo que ocurrió con la toma de San Antonio en el que la administración Boric decidió expropiar parte del terreno para darle una solución habitacional a la gente que se lo tenía tomado.

En el audio Poduje recalcó que “el trabajo lo vamos a hacer con nuestros territoriales del Serviu y directamente yo como ministro voy a abrir un espacio de conversación con todos los comités”.

Agregó que “les quiero pedir que usemos esos espacios, que no crean en personas que hoy día están vendiendo, que están llamando a protestar por algo que no hicieron en los últimos cuatro años . Nosotros estamos recibiendo un gobierno donde no han cortado 20.000 subsidios para los tramos más vulnerables, y nunca vimos a la gente que hoy día están organizando marchas, marchando entonces. Por lo tanto, el llamado es a que trabajemos juntos, vamos a ver cómo resolver el enorme problema que nos está dejando esta administración".

En ese sentido es que ya se han detectado algunas posibles marchas que podrían estallar durante su mandato. Para contenerlo, el ministro tiene pensado reunirse presencialmente con algunos comités.

El audio finaliza diciendo que “van a tener las puertas abiertas del ministerio, nosotros trabajamos con todos los sectores, con todos los vecinos, nos da lo mismo si son de izquierda o de derecha. Y no vamos a tener ningún operador político vinculado a nosotros, asesor o nada, que haga esos puentes. El puente va a ser directamente con el ministro o con los territoriales del Serviu”.