SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Trabajar sin intermediarios”: el audio de Poduje a dirigentes vecinales con el que busca establecer un puente de contención

    El nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo les dijo a las organizaciones territoriales que "no se van a necesitar operadores políticos que hagan de intermediarios".

    Por 
    Luciano Jiménez
    El nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Un audio de dos minutos y 18 segundos envió este martes el nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, a decenas de dirigentes vecinales que se han adentrado en temas de políticas de subsidio habitacional. “Soy Iván Poduje. Mañana asumo como ministro de Vivienda. Les quiero mandar un gran abrazo a todas las familias que están esperando casa”, parte el audio.

    Pero el audio no solo se trató de un saludo, sino que también el mensaje tenía una intención de fondo. El nuevo ministro busca de esta manera instaurar una política de “puertas abiertas” y coordinación directa con el ministerio, para así evitar que existan intermediarios o terceros que intercedan por las personas y busquen saltarse los protocolos o el conducto regular para conseguir soluciones habitacionales.

    Iván Poduje y José Antonio Kast. (Foto: Aton) RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    “Con nosotros van a tener las puertas abiertas. Vamos a hacer un trabajo importante, y lo más relevante es que no se van a necesitar operadores políticos que hagan de intermediarios. Lamentablemente eso hoy día existe. Ha habido gente que por sus contactos políticos ha tenía una cercanía mayor”, dice el mensaje.

    En ese sentido es que se contempla que el secretario de Estado pueda tener diálogo directo con los dirigentes, al punto que no tiene inconvenientes con que le hablen a su teléfono personal.

    “Nosotros vamos a trabajar sin esos intermediarios, vamos a trabajar directamente con las familias, con los comités o con los gestores que hacen el trabajo de identificar terrenos”, dijo Poduje en el audio.

    El Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Foto: Andres Perez / La Tercera. Andres Perez

    El nuevo ministro viene de asumir en reemplazo de Carlos Montes con varios desafíos en una de las carteras más cuestionadas durante el gobierno de Gabriel Boric. Allí tendrá el desafío de encargarse de la reconstrucción tanto en la zona centro sur del país, así como en la Región de Valparaíso. Como también lidiar con deudas a proveedores que dejó el Minvu, y también la construcción de viviendas sociales. Justamente Poduje ha sido crítico de aquellas personas que se “saltan la fila” para conseguir viviendas habitacionales, dando como ejemplo lo que ocurrió con la toma de San Antonio en el que la administración Boric decidió expropiar parte del terreno para darle una solución habitacional a la gente que se lo tenía tomado.

    En el audio Poduje recalcó que “el trabajo lo vamos a hacer con nuestros territoriales del Serviu y directamente yo como ministro voy a abrir un espacio de conversación con todos los comités”.

    Agregó que “les quiero pedir que usemos esos espacios, que no crean en personas que hoy día están vendiendo, que están llamando a protestar por algo que no hicieron en los últimos cuatro años. Nosotros estamos recibiendo un gobierno donde no han cortado 20.000 subsidios para los tramos más vulnerables, y nunca vimos a la gente que hoy día están organizando marchas, marchando entonces. Por lo tanto, el llamado es a que trabajemos juntos, vamos a ver cómo resolver el enorme problema que nos está dejando esta administración".

    En ese sentido es que ya se han detectado algunas posibles marchas que podrían estallar durante su mandato. Para contenerlo, el ministro tiene pensado reunirse presencialmente con algunos comités.

    El audio finaliza diciendo que “van a tener las puertas abiertas del ministerio, nosotros trabajamos con todos los sectores, con todos los vecinos, nos da lo mismo si son de izquierda o de derecha. Y no vamos a tener ningún operador político vinculado a nosotros, asesor o nada, que haga esos puentes. El puente va a ser directamente con el ministro o con los territoriales del Serviu”.

    Más sobre:Iván PodujeMinisterio de Vivienda y UrbanismoDirigentes vecinalesSubsidios habitacionales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Destacando el “trabajando para usted”: administración del Presidente Kast estrena nuevas imágenes de instituciones de gobierno

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    Universos, referencias y Yoshi: todo lo que sabemos sobre Super Mario Galaxy: La película

    Las cinco mujeres en la presidencia del Senado: Paulina Núñez se convierte en la primera representante de derecha en el cargo

    Petróleo ¿Cuál es la diferencia entre el WTI y el Brent, y qué países tienen las mayores reservas?

    Lo más leído

    1.
    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    2.
    Suprema da un giro y declara ilegal que la Contraloría se abstenga de recibir reclamos de funcionarios a contrata

    Suprema da un giro y declara ilegal que la Contraloría se abstenga de recibir reclamos de funcionarios a contrata

    3.
    Minsal se adelanta a Kast y deja instruidas auditorías en siete servicios de salud para pesquisar hospitales

    Minsal se adelanta a Kast y deja instruidas auditorías en siete servicios de salud para pesquisar hospitales

    4.
    Presidente Kast elige a los edecanes de las Fuerzas Armadas y Carabineros que lo acompañarán durante su gobierno

    Presidente Kast elige a los edecanes de las Fuerzas Armadas y Carabineros que lo acompañarán durante su gobierno

    5.
    Comandante Ramiro se querella contra Luis Hermosilla y Mario Carroza por presunta coordinación para perjudicarlo

    Comandante Ramiro se querella contra Luis Hermosilla y Mario Carroza por presunta coordinación para perjudicarlo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    Destacando el “trabajando para usted”: administración del Presidente Kast estrena nuevas imágenes de instituciones de gobierno
    Chile

    Destacando el “trabajando para usted”: administración del Presidente Kast estrena nuevas imágenes de instituciones de gobierno

    Las cinco mujeres en la presidencia del Senado: Paulina Núñez se convierte en la primera representante de derecha en el cargo

    Rey de España hace un brindis en almuerzo de Kast y extiende invitación para la cumbre Iberoamericana

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove
    Negocios

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    Petróleo ¿Cuál es la diferencia entre el WTI y el Brent, y qué países tienen las mayores reservas?

    Segmento habitacional empaña resultados de Echeverría Izquierdo y firma destaca cifra récord de cartera de proyectos

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas
    Tendencias

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    En vivo: Real Madrid choca ante Manchester City por los octavos de final de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Real Madrid choca ante Manchester City por los octavos de final de la Champions League

    Champions League: Arsenal salva el invicto con un postrero empate en Leverkusen y queda a un paso de cuartos de final

    Repasa el empate por 1-1 entre Arsenal y Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando
    Cultura y entretención

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    Universos, referencias y Yoshi: todo lo que sabemos sobre Super Mario Galaxy: La película

    Y suma otra marca: Santiago es la segunda ciudad del mundo que más escucha AC/DC

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?
    Mundo

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”

    Presidente de Bolivia recuerda su vida en Chile durante el exilio: Aquí “empecé a entender la importancia de la democracia”

    Hummus de palta
    Paula

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte