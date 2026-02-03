Montes y Poduje sacan bandera blanca en cita de traspaso del Minvu marcada por desacuerdo en cifras de reconstrucción

Dos horas y diez minutos . Eso duró la primera reunión bilateral llevada a cabo la mañana de este martes entre Carlos Montes e Iván Poduje, actual y futuro ministro de Vivienda, respectivamente. Aunque en el actual Minvu esperaban un encuentro de una hora, este finalmente se extendió más allá de esa proyección.

La víspera de la cita en el piso 4 de la cartera, en la oficina del ministro, estaba marcada por el cruce de declaraciones apenas unas horas antes de tener que verse las caras autoridades entrantes y salientes, por las cifras de la reconstrucción del megaincendio en la Región de Valparaíso. Por un lado, mientras el Minvu de Montes difundió este lunes una minuta dando cuenta de un 45% de avance, incluyendo diversos proyectos aún sin terminar, minutos después Poduje lo cifró en un 10%, considerando cuántas casas se han terminado de las 4.609 afectadas , independientemente de su factibilidad para recibir ayudas del Estado.

“Si tenemos 4.600 viviendas destruidas y tenemos 460 viviendas construidas, es un 10% de avance. Pero lo voy a hablar con él mismo, es normal que existan estas discrepancias. Lo importante acá es que el bien del país está primero (...) estoy seguro que será una muy buena reunión”, adelantó, de hecho, el propio Poduje minutos antes de ingresar a la cita, que comenzó puntual a las 9:30 de la mañana.

De un lado de la mesa estaba el actual ministro Montes, secundado por Karen Tartakowsky, su jefa de gabinete, Verónica Ibacache, su jefa jurídica, y Vania Navarro, su jefa de finanzas. Mientras, el futuro secretario de Estado, que saludó de la mano a los guardias del edificio, llegó acompañado de una parte de su equipo: el abogado Javier Rozas y su jefa de gabinete, Fabiola Ríos. Todos ellos tomaron cafe mientras se desarrollaba el encuentro bilateral.

En la reunión -cordial y sin confrontación según testigos- y tal como lo anunciaba Poduje, finalmente sí conversaron sobre las cifras de reconstrucción, sin llegar a ponerse de acuerdo en la metodología de análisis.

“Ha sido un traspaso de información muy ordenado, muy completo”, dijo Poduje, en un punto de prensa separado al de Montes, que habló minutos más tarde. Ahí, el arquitecto planteó que no se llegó a un punto de acuerdo en torno a cual es el grado de avance realmente en Valparaíso. “Hay distintas maneras de medir siempre. Nosotros tenemos nuestra propia opinión. No es una crítica, son los datos. Efectivamente, tenemos 4.600 viviendas destruidas y tenemos 470 viviendas construidas. Eso es un diez por ciento”, dijo.

De acuerdo o no, lo cierto es que tras la reunión Poduje se comprometió a darle una solución habitacional a las 4.609 viviendas afectadas por el megaincendio, independiente de si son aptas para recontrucción o hábiles para recibir un subsidio. Independiente de si podrá lograrlo, en esto marcó de inmediato una diferencia con el actual gobierno, que dice que sólo puede darle respuesta al universo de viviendas efectivamente atendible por la política pública , que es poco más de 3.000. Poduje se mantuvo firme en que su meta son todas las viviendas afectadas.

“Lo que ocurre acá es que yo puedo tener una familia, de hecho, pasa mucho en Viña del Mar, una persona que toda su vida ahorró como profesor y se compró otra casa. Después de treinta años de trabajo, y tenía dos casas, se quemaron las dos casas. Lo que corresponde es reponer las dos casas”, dijo.

Asistentes al encuentro dicen que mayormente habló Montes, pues se trató de un traspaso de información, y que el tono no fue confrontacional. También tocaron la polémica que envolvió en los últimos días a Poduje, cuando en Concepción se enfrascó con un académico tras señalar que el futuro gobierno no va a “aceptar que las víctimas de esta catástrofe (incendios) pasen inviernos sin casa por un árbol protegido, por un roedor protegido, o por un hallazgo geológico. Y para eso vamos a usar todas las competencias que nos da el Estado”.

Ante esto, tras la cita, de la que Poduje salió con una carpeta roja llena de documentos, este último aseguró públicamente que Montes le encontró la razón en que la vida de las personas es más relevante que cualquier otra cosa, en referencia a los fanatismos ambientales. De hecho, más tarde el ministro ejemplificó con el caso de una “lagartija naranja” que impedía construir y casos complejos de hospitales que no pueden avanzar por la permisología.

Montes además defendió la postura del Minvu de considerar un 45% de avance, y en el punto de prensa entregó varios papeles con cifras a los periodistas . Además, recalcó que no se puede poner el foco en defender patrimonio más que la vivienda. De todas maneras, Montes reconoció en el punto de prensa que “aunque es verdad lo que él dice que es 10% respecto al cual era el estimado total, pero lo que está hoy día avanzándose en la región está sobre el 45%”.

Asistentes a la cita dicen que no se habría hablado mayormente de las deudas del Minvu, y que Poduje habría estado interesado en las políticas de suelo del ministerio.