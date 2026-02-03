A dos años del megaincendio en Valparaíso, autoridades entrantes y salientes se enfrentan por cifras de reconstrucción

Dos años se cumplieron este lunes 2 de febrero desde el megaincendio en Valparaíso que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, y que en 2024 terminó con 138 muertos, más de 427 mil hectáreas destruidas y 4.609 viviendas dañadas .

En ese contexto, tanto las actuales autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, encabezado por Carlos Montes, como el presidente electo José Antonio Kast y el futuro titular de la cartera, Iván Poduje, se desplegaron en este segundo aniversario mostrando un contraste en torno a las cifras del siniestro, lo que los lleva a enfrentarse por el tema. A poco más de un mes del cambio de mando, no hay acuerdo entre el gobierno entrante y el saliente por cuál es el grado de avance de la reconstrucción en la Región de Valparaíso.

Por un lado, el mandatario electo se trasladó hasta Viña del Mar junto a Poduje, quien entregó un crudo balance: “Fueron 4.000 viviendas destruidas, tenemos solamente 430 viviendas entregadas, es un 10% de avance. Pero lo más grave es que tenemos 1.700 familias sin subsidios”, dijo.

José Antonio Kast e Iván Poduje en la visita a Valparaíso de este lunes.

En contraste, la entidad dirigida por Montes envió un comunicado cifrando el avance en un 45%. Pero, ¿dónde radica la diferencia? ¿De dónde salen las cifras del actual gobierno?

El Ejecutivo ha dicho que son 452 las viviendas terminadas y entregadas en estos dos años, las que representarían un 9,8% sobre las 4.609 viviendas dañadas. Sin embargo, como se ha dicho, el Minvu también ha señalado que son 3.482 las viviendas aptas para reconstrucción -que elevaría el porcentaje de avance al 12,9%- y 2.716 hábiles para recibir un subsidio, que lo subiría al 16,6%. De ahí a que al menos esas cifras ya tengan una variación, según cada administración lo interpreta.

Pero el Minvu habla de un 45% de avance general. Y eso se explica tomando dos elementos: por un lado, no solamente considerando las 452 viviendas entregadas, sino que también sumando 781 proyectos que se encuentran en ejecución , independientemente de su grado de avance, lo que da un total de 1.233 soluciones, entregadas o avanzando hacia ello.

Pero incluso ese número tiene otra consideración: el Ejecutivo calcula el porcentaje que significan esas 1.233 soluciones terminadas o avanzando no sobre el total de viviendas destruidas, sino que dentro del total de subsidios habilitados para ser asignados, es decir, a quienes se les dará una solución habitacional, lo que, como se ha dicho, representa un número menor: 2.716 subsidios. Así se llega a ese 45% de avance.

Desde la Seremi de Vivienda de Valparaíso indican a La Tercera que “es importante precisar que este porcentaje no se calcula sobre el total de viviendas dañadas, sino sobre el universo efectivamente atendible por la política pública. De las 4.609 viviendas afectadas, 3.482 cumplen con las condiciones normativas para ser reconstruidas, y dentro de ese grupo existe un universo de 2.716 familias con subsidio asignado, compuesto por 2.618 viviendas ubicadas en poblaciones consolidadas y 98 familias provenientes de campamentos en proceso de regularización”.

Agregan que las familias de los campamentos tienen atención a través de otros proyectos, ya que no cuentan con títulos de dominio, lo que impide una medición por subsidios individuales.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS). FOTO: Dedvi Missene / La Tercera Dedvi Missene

En el Minvu defienden esta metodología y afirman que lo correcto es calcular solamente sobre los subsidios asignados, ya que existen personas que son inhábiles para recibir los apoyos del Estado, como aquellos damnificados que tienen más de dos propiedades, por ejemplo. Además, recalcan que a febrero el grado de avance llegará a un 52,3% bajo su óptica. Pero en la oposición refutan estos datos.

Y es que otra de las polémicas por las cifras apuntan a la cantidad de gente que no calificó para un subsidio: los hogares afectados son cifrados en 8.188 y la cantidad de subsidios asignados, dicho está, fue de 2.716 . En todo caso, el Minvu eleva a 3.300 los subsidios requeridos.

De ahí a que el expresidente de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputadas y Diputados, Juan Manuel Fuenzalida (UDI), dice que “el gobierno trata de engañar a la ciudadanía con cifras que no son reales, porque ellos basan sus cálculos sobre la base de subsidios entregados, y no respecto de soluciones entregadas. Y por eso, a pesar de que son más de cinco mil las familias afectadas, ellos solamente están atendiendo a la mitad. La otra mitad la están dejando fuera por distintos motivos de orden normativo, donde no han hecho ningún tipo de gestión para dar soluciones”.

Al respecto, el presidente electo dijo durante su visita que “han pasado dos años y sigue habiendo mucho dolor y mucha frustración”.

En la Seremi, en tanto, dicen que la información sobre la reconstrucción “ha sido siempre presentada de manera desagregada y transparente, permitiendo su análisis y correcta interpretación. Asimismo, este indicador no incorpora aún la nueva oferta habitacional, que considera cerca de 400 viviendas actualmente en construcción en proyectos nuevos, ni a las 588 familias beneficiadas a través de llamados especiales de arriendo y adquisición de vivienda, los que refuerzan y amplían el esfuerzo del Estado”.

El megaincendio de Valparaíso. FOTO: Dedvi Missene / La Tercera. Dedvi Missene

El detalle

Con todo, las cifras del gobierno implican que todavía hay 1.483 subsidios que no se comienzan a trabajar a dos años de la catástrofe. De ellos, y según las cifras oficiales, hay 826 que se encuentran “en preparación”, es decir, la etapa inicial del proceso. En ese sentido, lo que falta por hacer se grafica en que falta un 62% de proyectos en campamentos y un 54% de proyectos en zonas con población consolidada.

Además, de los 781 proyectos considerados “en ejecución”, hay 499 (63,8%) que están en el grado de avance más mínimo: del 1% al 25%. Y solo 89 (11,3%) que está con el grado de avance máximo, del 76% al 99%.

Las cifras del Minvu señalan que en El Olivar, uno de los más afectados por el incendio, hay 281 viviendas en ejecución . Ahí se construirán 86 cuatripareos que beneficiarán a 344 familias.

Por otra parte, la estrategia de reconstrucción también contempla un proyecto habitacional en Reñaca que beneficiará a 240 familias en Viña del Mar. Se trata de familias que residían en El Olivar, Los Almendros de Viña del Mar y en Quilpué.

Otras 29 viviendas se entregaron en el proyecto habitacional Valle El Monte, de Quilpué. En esa misma comuna, en Canal Chacao, se entregaron 20 viviendas.

También se aportó con la autoconstrucción asistida que consiste en un subsidio para la gente que construye sus propias propiedades, y ya hay 343 viviendas en ejecución y 307 terminadas .

Además, se informó que se contemplan 411 obras en las comunas afectadas a través de una inversión pública de $ 48.770.762.035.