Gobierno reporta avance de un 45% en construcción y entrega de viviendas por megaincendio en Valparaíso

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, se reunieron con representantes de organizaciones y comunidades de barrios afectados por el megaincendio de 2024 en la Región de Valparaíso, para informarle sobre los avances y futuros desafíos del Plan de Reconstrucción.

La seremi de Valparaíso, Belén Paredes y la directora subrogante del Serviu regional Nerina Paz informaron que hay un 45% de avance en construcción y entregas de viviendas para las personas afectadas hasta enero.

Esto considera la ayuda a 2.716 familias con subsidio asignado, en que 452 ya tienen soluciones terminadas o entregadas y 781 están en ejecución .

El ministro Montes destacó en esta instancia el trabajo en conjunto del Serviu con la Seremi y señaló que “la Región de Valparaíso ha aportado al Plan de Emergencia Habitacional 24.896 viviendas entregadas. Es una de las que más ha producido, y esto en medio de los procesos de reconstrucción que enfrentan y la gestión de 374 campamentos, uno de ellos el de Cerro Centinela, en San Antonio”.

El secretario de Estado además informó que este balance será entregado al nuevo gobierno, “porque el Plan de Reconstrucción tiene continuidad como tarea de Estado”.

En tanto, la ministra Toro dijo que “la reconstrucción se hace con la voz de las personas afectadas y las dirigencias que han formado parte de este proceso han sido muy importantes y nos han empujado a avanzar. Lo que mostramos hoy da cuenta de un trabajo que está encaminado, que está dando frutos”.

Cabe recordar que las comunas que se vieron más afectadas durante esta catástrofe fueron Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. En total el plan proyecta actualmente la construcción de 411 obras con una inversión pública de $48.770.762.035.

Viña del Mar es la que considera una mayor reconstrucción con 297 obras, 15 que ya han sido terminadas y 23 están en ejecución. En total fue considerada una inversión superior a los $34.851 millones de pesos.

En Quilpué se planeó la construcción de 110 obras, 14 de estas ya han sido concluidas y 62 están en ejecución. El monto de inversión para esta comuna es de $11.235.696.612.

Además se considerarán tres proyectos adicionales en Villa Alemana y una obra de ejecución conjunta entre Viña del Mar y Quilpué de más de $326 millones para fortalecer la conectividad intercomunal.